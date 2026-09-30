Cách làm bí ngô Halloween đơn giản: 5 ý tưởng dễ thực hiện

Bí ngô là một trong những hình ảnh quen thuộc nhất của Halloween. Không gian Halloween vì thế có thể được tạo điểm nhấn bằng những quả bí ngô thật hoặc các phiên bản bí ngô tự làm từ giấy, bìa carton và vật liệu có sẵn trong nhà.

Tùy thời gian, kinh phí và độ tuổi của trẻ, gia đình có thể lựa chọn cách làm phù hợp. Dưới đây là 5 cách làm bí ngô Halloween đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều dụng cụ.

Bí ngô là một trong những hình ảnh quen thuộc nhất của Halloween.

1. Làm bí ngô Halloween bằng giấy màu

Đây là cách đơn giản, phù hợp để trẻ cùng tham gia.

Chuẩn bị: giấy màu cam, giấy màu xanh hoặc đen, kéo, keo dán, bút và dây nếu muốn treo.

Đầu tiên, cắt giấy màu cam thành nhiều dải có kích thước tương đương nhau. Xếp các dải theo dạng vòng tròn rồi cố định hai đầu để tạo thành hình quả bí ngô.

Tiếp đó, cắt giấy màu xanh thành hình cuống hoặc dùng giấy màu đen tạo mắt, mũi và miệng. Dán các chi tiết lên quả bí ngô.

Có thể làm nhiều quả với kích thước khác nhau rồi treo thành một cụm hoặc đặt trên bàn, kệ sách.

Với trẻ nhỏ, người lớn nên phụ trách việc dùng kéo, còn trẻ có thể tham gia tô màu, dán các bộ phận và lựa chọn khuôn mặt cho quả bí ngô.

2. Làm bí ngô bằng bìa carton

Bìa carton có thể tận dụng để tạo những quả bí ngô có kích thước lớn hơn.

Chuẩn bị: bìa carton, bút chì, kéo hoặc dao rọc giấy, màu cam, màu đen và keo dán.

Vẽ hình quả bí ngô lên bìa carton rồi cắt theo đường viền. Có thể tạo hai hoặc nhiều miếng có cùng hình dạng, sau đó ghép lại để tạo độ dày.

Sơn hoặc tô phần thân bằng màu cam. Sau khi khô, dùng giấy hoặc màu đen để tạo mắt, mũi và miệng.

Cách làm này phù hợp để tạo bảng trang trí, hình bí ngô đặt cạnh cửa hoặc làm phông chụp ảnh.

Nếu dùng dao rọc giấy, người lớn nên thực hiện toàn bộ công đoạn cắt và để trẻ tham gia phần trang trí.

3. Làm bí ngô từ chai nhựa

Những chai nhựa đã qua sử dụng cũng có thể được tận dụng để tạo thành đồ trang trí Halloween.

Chuẩn bị: chai nhựa, giấy màu hoặc màu vẽ, keo dán, giấy đen và dây.

Có thể dùng chai có thân tròn, vệ sinh và để khô trước khi thực hiện. Phủ bên ngoài bằng giấy màu cam hoặc sơn màu cam. Sau đó tạo mắt, mũi và miệng bằng giấy màu đen.

Phần nắp chai có thể giữ nguyên hoặc phủ màu xanh để tạo cảm giác giống cuống bí ngô.

Nếu muốn treo, có thể buộc dây ở phần cổ chai. Tuy nhiên, cần bảo đảm các cạnh chai sau khi cắt không sắc và không để trẻ nhỏ tự xử lý phần cắt chai.

Cách này phù hợp với những gia đình muốn tận dụng vật liệu có sẵn thay vì mua thêm đồ trang trí.

4. Làm bí ngô bằng bóng bay

Bóng bay có thể biến thành những quả bí ngô nhẹ, phù hợp để trang trí góc Halloween.

Chuẩn bị: bóng bay màu cam, dây, giấy màu đen và bút.

Thổi bóng với kích thước vừa phải, sau đó dùng dây tạo các đường vòng quanh thân để tạo hình giống những múi bí ngô.

Tiếp theo, cắt giấy đen thành mắt, mũi và miệng rồi dán lên bề mặt bóng.

Có thể treo một nhóm bóng bí ngô ở cửa ra vào, góc chụp ảnh hoặc khu vực tổ chức tiệc.

Với gia đình có trẻ nhỏ, cần lưu ý các mảnh bóng bay sau khi bóng bị vỡ. Không nên để trẻ nhỏ tiếp xúc hoặc cho các mảnh bóng vào miệng.

5. Làm bí ngô Halloween từ quả bí thật

Nếu muốn có một quả bí ngô gần với hình ảnh Halloween truyền thống, có thể sử dụng bí ngô thật.

Trước tiên, chọn quả bí có kích thước phù hợp, bề mặt tương đối chắc và không bị hư hỏng. Rửa sạch rồi lau khô.

Người lớn dùng dụng cụ phù hợp để tạo phần miệng ở phía trên và lấy phần ruột bên trong. Sau đó có thể tạo hình mắt, mũi và miệng trên thân quả bí.

Nếu sử dụng đèn bên trong, nên lựa chọn nguồn sáng phù hợp và đặt bí ngô trên bề mặt chắc chắn. Không nên để bí ngô có vật liệu dễ cháy ở gần nguồn nhiệt.

Với trẻ em, phần cắt bí ngô nên do người lớn thực hiện. Trẻ có thể tham gia thiết kế khuôn mặt hoặc trang trí bên ngoài.

Nên chọn cách làm bí ngô nào?

Nếu làm cùng trẻ nhỏ, bí ngô bằng giấy màu hoặc bìa carton thường dễ thực hiện hơn vì không cần xử lý dụng cụ phức tạp.

Nếu muốn tận dụng vật liệu có sẵn, có thể chọn chai nhựa hoặc bìa carton. Trong trường hợp cần trang trí nhanh cho một buổi tiệc, bóng bay màu cam là lựa chọn đơn giản và có thể tạo nhiều kích thước khác nhau.

Còn nếu muốn tạo một món đồ trang trí mang đặc trưng Halloween rõ ràng hơn, có thể chọn bí ngô thật.

Không nhất thiết phải làm một loại duy nhất. Gia đình có thể kết hợp nhiều cách để tạo thành một góc Halloween với bí ngô ở nhiều kích thước, chất liệu khác nhau.

Lưu ý khi làm bí ngô Halloween cùng trẻ

Một số công đoạn như cắt bìa carton, chai nhựa hoặc bí ngô thật cần dụng cụ sắc nên người lớn nên trực tiếp thực hiện. Trẻ có thể đảm nhận các phần như tô màu, dán giấy, vẽ khuôn mặt hoặc sắp xếp thành phẩm.

Các vật liệu nhỏ cũng nên được kiểm soát nếu gia đình có trẻ ở độ tuổi còn nhỏ. Khi sử dụng đèn hoặc nguồn nhiệt, cần đặt sản phẩm ở vị trí chắc chắn và cách xa vật liệu dễ cháy.

Với những cách làm đơn giản từ giấy, bìa carton, chai nhựa hoặc bóng bay, một gia đình có thể tự tạo nhiều quả bí ngô Halloween mà không cần chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu. Đây cũng là hoạt động thủ công phù hợp để trẻ tham gia cùng cha mẹ trước ngày Halloween.