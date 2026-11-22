Bánh giò là món ăn quen thuộc của người Hà Nội, thường được dùng vào bữa sáng hoặc bữa phụ. Chiếc bánh nóng hổi với lớp vỏ bột gạo mềm mịn, hơi dai, phần nhân thịt băm, mộc nhĩ và nấm hương đậm đà tạo nên hương vị hấp dẫn khó quên. Không cần ra hàng, bạn vẫn có thể tự làm bánh giò tại nhà với những nguyên liệu dễ tìm và cách thực hiện không quá phức tạp.

Điểm quan trọng để có một chiếc bánh giò ngon nằm ở tỷ lệ pha bột, cách nấu bột và kỹ thuật gói bánh. Dưới đây là công thức chi tiết giúp bạn làm được những chiếc bánh trắng mềm, nhân thơm ngon, hấp dẫn cả gia đình.

1. Nguyên liệu làm bánh giò

Bánh giò truyền thống được làm từ hai phần chính là vỏ bánh và nhân bánh. Trong đó, vỏ bánh kết hợp bột gạo tẻ với bột năng, còn nhân thường có thịt lợn xay, mộc nhĩ, nấm hương và hành khô.

Nguyên liệu làm vỏ bánh giò

- 400g bột gạo tẻ.

- 100g bột năng.

- 1kg xương cục.

- 2-3 thìa bột canh.

- 2 thìa canh dầu ăn.

Nguyên liệu làm nhân bánh giò

- 500g thịt nạc xay.

- 200g hành khô, bóc vỏ, băm nhỏ.

- 100g mộc nhĩ và nấm hương khô, băm nhỏ.

- 3 thìa bột canh.

- 1 thìa súp nước mắm.

- 1 thìa cà phê tiêu.

- Một chút đường.

- Ngoài ra, bạn chuẩn bị thêm lá chuối để gói bánh. Nếu không có lá chuối, có thể sử dụng chén hoặc bát nhỏ để làm bánh giò.

2. Cách pha bột bánh giò đúng tỷ lệ

Bột là phần quyết định độ mềm, mịn và màu sắc của bánh giò. Nếu pha quá đặc, vỏ bánh dễ bị cứng, nặng bột. Ngược lại, bột quá loãng sẽ khiến bánh khó định hình và không giữ được phần nhân bên trong.

Với công thức này, tỷ lệ bột được sử dụng là 400g bột gạo tẻ, 100g bột năng và 2 lít nước xương hầm.

Cho bột gạo, bột năng vào nồi hoặc tô lớn, thêm nước xương hầm và 2 thìa canh dầu ăn. Khuấy đều để bột tan hoàn toàn. Nếu hỗn hợp quá đặc, có thể bổ sung khoảng 200ml nước lọc.

Sau khi khuấy tan, ngâm bột khoảng 4 tiếng để bột nở đều trước khi đem nấu. Đây là bước quan trọng giúp vỏ bánh có độ mềm mịn và không bị lợn cợn.

3. Cách làm bánh giò Hà Nội mềm ngon tại nhà

Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bạn tiến hành làm bánh theo các bước dưới đây.

Bước 1: Ninh xương lấy nước dùng

Xương cục rửa sạch, chần qua nước sôi để loại bỏ bọt bẩn. Sau đó, cho xương vào nồi cùng 3 lít nước và 2 thìa cà phê muối.

Ninh xương trong khoảng 2 tiếng để lấy nước dùng. Khi nước xương đã ngọt, lọc bỏ phần xương và cặn, lấy khoảng 2 lít nước dùng để pha bột bánh.

Sử dụng nước xương hầm thay cho nước lọc giúp phần vỏ bánh có vị ngọt tự nhiên và thơm ngon hơn.

Bước 2: Nấu bột bánh giò

Cho phần bột đã ngâm vào nồi nước xương, khuấy thật đều bằng muỗng gỗ trước khi đặt lên bếp.

Đun hỗn hợp trên lửa vừa, liên tục khuấy để bột không bị lắng xuống đáy nồi. Khi thấy bột bắt đầu sôi lục bục, đặc dần và trở nên mịn thì tắt bếp.

Nếu bột quá đặc, có thể thêm một chút nước lọc để điều chỉnh độ sánh.

Bột bánh đạt yêu cầu có màu trắng đục, mịn, không bị vón cục hay cháy khét. Không nên nấu bột quá đặc vì sẽ khiến phần vỏ bánh sau khi hấp bị nặng và kém mềm.

Bước 3: Làm nhân bánh giò

Cho thịt nạc xay, hành khô, mộc nhĩ, nấm hương vào tô lớn. Thêm 3 thìa bột canh, 1 thìa súp nước mắm, 1 thìa cà phê tiêu và một chút đường.

Trộn đều để thịt ngấm gia vị. Sau đó, chia nhân thành những phần nhỏ, viên tròn có kích thước tương đương quả quýt nhỏ rồi đem hấp chín.

Nhân bánh có thịt mềm, mộc nhĩ giòn sần sật, nấm hương thơm và gia vị đậm đà sẽ giúp món bánh giò thêm hấp dẫn.

Bước 4: Gói bánh giò

Có hai cách gói bánh giò phổ biến là gói bằng lá chuối hoặc sử dụng chén, bát. Tùy vào dụng cụ sẵn có, bạn có thể lựa chọn cách phù hợp.

Cách 1: Gói bánh giò bằng lá chuối

Lá chuối rửa sạch, để ráo nước. Nếu sử dụng lá chuối tươi, bạn nên trụng qua nước sôi hoặc hơ trên bếp để lá mềm, không bị rách khi gói. Với lá chuối đã héo, chỉ cần dùng khăn ẩm lau sạch.

Xếp hai lớp lá chuối chồng lên nhau. Lớp bên ngoài đặt mặt xanh của lá xuống dưới, lớp bên trong đặt mặt xanh hướng lên trên.

Cuộn lá thành hình phễu hoặc hình tam giác, sau đó múc một thìa bột cho vào bên trong. Tiếp đến, đặt một viên nhân đã hấp chín vào giữa, thêm một thìa bột phủ lên trên và dàn đều để phần nhân được bao kín.

Gập các mép lá từ bốn phía để tạo hình bánh, sau đó dùng lạt buộc chặt. Chú ý gói kín để bột không bị chảy ra ngoài khi hấp.

Cách 2: Làm bánh giò bằng chén không cần lá chuối

Nếu không có lá chuối, bạn vẫn có thể làm bánh giò bằng chén hoặc bát nhỏ.

Trước tiên, dùng thìa quét một lớp dầu ăn mỏng vào lòng chén để chống dính. Múc bột bánh vào, dàn đều thành một lớp phủ quanh đáy và thành chén.

Tiếp theo, đặt phần nhân thịt vào giữa rồi múc thêm bột phủ kín phía trên. Dàn nhẹ để bề mặt bánh bằng phẳng.

Làm lần lượt cho đến khi hết phần bột và nhân đã chuẩn bị.

Bước 5: Hấp bánh giò

Đổ khoảng 1,5 lít nước vào nồi hấp, đun sôi và làm nóng xửng hấp trước.

Khi nước đã sôi, xếp bánh giò vào xửng, đậy kín nắp và hấp trên lửa lớn trong khoảng 20-30 phút. Duy trì lượng nước sôi đều trong suốt quá trình hấp để bánh chín hoàn toàn.

Bước 6: Hoàn thành và thưởng thức

Sau khi hấp đủ thời gian, lấy bánh ra khỏi xửng. Bánh giò đạt yêu cầu có lớp vỏ trắng đục, mềm mịn, hơi dai và không bị nhão. Khi thưởng thức, phần bột mềm tan trong miệng, kết hợp với nhân thịt thơm, đậm đà, mộc nhĩ giòn sần sật rất hấp dẫn.

Dù gói bằng lá chuối hay làm bằng chén, bánh giò vẫn giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng. Bạn nên thưởng thức khi bánh còn nóng để cảm nhận rõ độ mềm của vỏ và vị đậm đà của phần nhân.

4. Bí quyết làm bánh giò mềm mịn, không bị nhão

Để có những chiếc bánh giò ngon như ngoài hàng, bạn cần chú ý một số bí quyết trong quá trình chuẩn bị bột, gói và hấp bánh:

- Ngâm bột đủ thời gian: Sau khi khuấy bột với nước xương, nên để bột nghỉ tối thiểu 1 tiếng. Với công thức này, thời gian ngâm bột là khoảng 4 tiếng để bột nở đều.

- Khuấy bột liên tục khi nấu: Nên nấu bột trên lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều tay để bột không lắng xuống đáy nồi, gây bén và cháy. Thao tác này cũng giúp bột chín đều, mịn và không bị vón cục.

- Làm mềm lá chuối trước khi gói: Có thể hơ lá trên bếp hoặc chần qua nước sôi. Lá mềm sẽ dễ gấp, tạo hình đẹp và hạn chế bị rách.

- Gói bánh ngay khi bột còn nóng: Bột sau khi nấu cần được đem gói ngay, không nên để nguội vì khi đó bột sẽ đặc lại, khó dàn đều và tạo hình.

- Đun nước sôi trước khi hấp: Chỉ cho bánh vào xửng khi nước đã sôi. Hấp bánh trong khoảng 20-30 phút, tùy kích thước, để phần bột và nhân chín đều.

- Giữ bánh nóng sau khi hấp: Khi bánh chín, lấy ra và ủ nóng để bánh giữ được độ mềm, thơm ngon khi thưởng thức.

5. Bánh giò ăn kèm với gì ngon?

Bánh giò có phần nhân thịt đã được nêm nếm đậm đà nên có thể ăn trực tiếp mà không cần thêm nước chấm. Tuy nhiên, để món ăn thêm hấp dẫn, bạn có thể kết hợp với một số loại đồ ăn kèm quen thuộc.

- Tương ớt: Vị cay nhẹ giúp bánh giò thêm đậm đà, kích thích vị giác.

- Nước mắm chua ngọt: Pha nước mắm theo tỷ lệ 1 phần nước mắm, 1 phần đường, 1 phần tương ớt, 1/2 phần nước cốt chanh và 3 phần nước lọc. Khuấy đều cho gia vị tan rồi chan lên bánh khi ăn.

- Chả cốm, giò tai: Đây là những món ăn kèm quen thuộc, giúp bữa sáng với bánh giò thêm phong phú.

- Xúc xích, thịt nướng: Có thể ăn cùng bánh giò để tăng thêm hương vị và độ đa dạng cho món ăn.

- Dưa góp: Vị chua ngọt, giòn nhẹ của dưa góp giúp cân bằng độ béo của phần nhân thịt và lớp bột bánh.

Tùy khẩu vị, bạn có thể kết hợp bánh giò với một hoặc vài món ăn kèm trên. Một chiếc bánh nóng hổi, thêm chút tương ớt, vài lát chả cốm và dưa góp là đã có bữa sáng ngon miệng.

6. Bánh giò có phải bánh tẻ không?

Bánh giò và bánh tẻ đều là những món bánh truyền thống của Việt Nam, có phần nhân thường gồm thịt băm và mộc nhĩ. Vì vậy, nhiều người dễ nhầm lẫn hai loại bánh này. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt rõ rệt về nguyên liệu, hình dáng và cách thưởng thức.

- Nguyên liệu: Bánh giò thường được làm từ bột gạo tẻ kết hợp với bột năng, trong khi bánh tẻ chủ yếu sử dụng bột gạo tẻ.

- Kết cấu: Nhờ có thêm bột năng, vỏ bánh giò thường mềm, hơi dai và có màu trắng đục. Bánh tẻ có phần vỏ với kết cấu khác, không có độ trong tương tự bánh giò.

- Cách thưởng thức: Bánh giò ngon nhất khi ăn nóng, còn bánh tẻ có thể thưởng thức khi còn ấm hoặc đã nguội.

- Hình dáng: Bánh tẻ thường được gói thành hình trụ dài, nhỏ, trong khi bánh giò có hình chóp giống quả núi, kích thước thường lớn hơn.

Như vậy, dù có một số điểm tương đồng về phần nhân, bánh giò và bánh tẻ vẫn là hai món bánh khác nhau.

Với công thức trên, bạn đã có thể tự làm bánh giò Hà Nội ngay tại nhà. Chỉ cần chú ý tỷ lệ pha bột, cách nấu bột và thời gian hấp, thành phẩm sẽ có lớp vỏ mềm mịn, nhân thịt thơm ngon, đậm đà. Hãy thử trổ tài để cả nhà cùng thưởng thức món bánh truyền thống hấp dẫn này nhé!