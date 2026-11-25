Nhiều người thường chỉ chú ý đến ngoại hình và khả năng hoạt động mà dễ bỏ qua tình trạng pin khi mua điện thoại đã qua sử dụng. Tuy nhiên, đây là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian sử dụng và độ ổn định của thiết bị. Nếu mua phải một chiếc điện thoại có pin xuống cấp, nó có thể hoạt động chậm hơn bình thường, thời gian sử dụng sau mỗi lần sạc giảm và hoạt động chập chờn.

Vì vậy, khi bắt đầu với một chiếc điện thoại đã qua sử dụng, người mua nên kiểm tra cẩn thận bên trong lẫn bên ngoài. Bước đầu tiên, cần kiểm tra khả năng khởi động, tài khoản, màn hình cảm ứng, nút bấm và cổng kết nối, cùng các dấu hiệu điện thoại từng bị tháo lắp như màn hình và khung máy không khớp, ốc vít không đồng nhất hoặc pin thiếu tem xác thực.

Tiếp đó, người mua nên kiểm tra thêm tình trạng pin trong phần cài đặt hoặc bằng công cụ chẩn đoán trên điện thoại để đánh giá chính xác chất lượng, bất kể pin còn nguyên bản hay đã được thay thế.

Người dùng nên kiểm tra tình trạng pin trước khi quyết định mua điện thoại cũ.

Kiểm tra tình trạng pin trên điện thoại

Trên iPhone, người dùng vào Cài đặt (Settings) > Pin (Battery) > Tình trạng pin (Battery Health) để kiểm tra. Nếu thiết bị hiển thị trạng thái bình thường, đây là dấu hiệu tích cực. Người mua cũng nên chú ý đến chỉ số dung lượng tối đa (Maximum Capacity). Nếu chỉ số này dưới 80%, pin đã bị chai đáng kể, người dùng nên cân nhắc đến việc thay thế.

Người dùng có thể kiểm tra tình trạng pin trên điện thoại iPhone.

Trên điện thoại Samsung, người dùng có thể kiểm tra pin bằng cách truy cập Cài đặt (Settings) > Chăm sóc thiết bị (Device care) > Chẩn đoán (Diagnostics) hoặc mở ứng dụng Samsung Members.

Công cụ này cho phép kiểm tra tình trạng pin và thông báo nếu phát hiện vấn đề. Người dùng cũng có thể kiểm tra các bộ phận khác như cảm biến, camera, nút bấm, loa, micro, chức năng sạc và màn hình cảm ứng.

Ngoài các công cụ có sẵn, người dùng có thể tham khảo một số ứng dụng bên thứ ba như AccuBattery trên Android và 3uTools trên iPhone để kiểm tra dung lượng pin.

Những điều cần lưu ý khi mua điện thoại cũ

Khi mua điện thoại từ người bán cá nhân, người mua nên hỏi rõ pin còn nguyên bản hay đã được thay thế. Nếu pin từng được thay, cần tìm hiểu đó là linh kiện chính hãng hay pin của nhà sản xuất bên thứ ba.

Người mua cũng có thể yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn sửa chữa để kiểm tra nguồn gốc linh kiện. Điều này đặc biệt cần thiết với những thiết bị từng được sửa chữa tại cửa hàng độc lập, bởi người bán có thể không nắm rõ loại pin đang sử dụng.

Pin từ nhà sản xuất bên thứ ba có thể không bảo đảm chất lượng như pin gốc. Điều này có thể dẫn đến một số vấn đề như sạc chậm, nhanh hết pin, điện thoại tự tắt nguồn đột ngột hoặc quá nhiệt.

Người dùng nên lựa chọn các cửa hàng uy tín khi mua điện thoại cũ.

Đối với điện thoại tân trang (refurbished), mức độ an tâm phụ thuộc vào đơn vị thực hiện. Nếu thiết bị được tân trang theo quy trình có chứng nhận của nhà sản xuất, máy thường được thay pin mới. Đây cũng là một trong những lý do khiến điện thoại này có giá bán cao hơn và thường đi kèm chính sách bảo hành riêng.

Trong khi đó, điện thoại được tân trang tại các cửa hàng nhỏ lẻ có thể vẫn sử dụng pin cũ, tùy thuộc vào tình trạng pin và số chu kỳ sạc đã trải qua. Người mua nên kiểm tra những thông tin này để đánh giá mức độ hao mòn của pin.

Với iPhone, người dùng có thể vào Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Giới thiệu (About) và tìm mục Lịch sử linh kiện và dịch vụ (Parts and Service History).

Tại đây, iPhone hiển thị thông tin về những linh kiện từng được sửa chữa hoặc thay thế. Nếu phát hiện pin không được xác thực, thiết bị cũng có thể hiển thị cảnh báo. Lưu ý, mục này chỉ xuất hiện khi iPhone phát hiện có hoạt động sửa chữa hoặc thay thế linh kiện.

Một số điện thoại Android cũng có cơ chế phát hiện linh kiện tương tự, giúp người dùng có thêm thông tin về thiết bị trước khi quyết định mua.