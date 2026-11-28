Cách kiểm tra ngày kích hoạt iPhone hiệu quả, dễ dàng.

Ngày kích hoạt là một trong những thông tin hữu ích khi kiểm tra tình trạng iPhone, đặc biệt đối với thiết bị đã qua sử dụng. Việc nắm rõ thời điểm kích hoạt giúp bạn có thêm cơ sở đánh giá tuổi đời, thời gian sử dụng và tình trạng bảo hành của máy.

1. Tra cứu ngày kích hoạt iPhone trên trang hỗ trợ Apple

Bạn có thể sử dụng trang My Support của Apple để xem thông tin liên quan đến thiết bị và thời điểm mua hàng. Đây là nguồn tra cứu chính thức, phù hợp khi muốn kiểm tra thông tin iPhone đang sử dụng. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập website My Support của Apple.

Bước 2: Nhấn chọn Sign in to My Support để bắt đầu đăng nhập.

Nhấn chọn Sign in to My Support để bắt đầu đăng nhập.

Bước 3: Nhập tài khoản Apple Account đang sử dụng trên iPhone, sau đó nhấn biểu tượng mũi tên hoặc phím Enter để tiếp tục.

Nhập tài khoản Apple Account đang sử dụng trên iPhone.

Bước 4: Đọc các thông tin về quyền riêng tư được hiển thị trên màn hình và chọn Tiếp tục.

Đọc các thông tin về quyền riêng tư.

Bước 5: Nếu đây là lần đầu đăng nhập trên trình duyệt, hệ thống có thể yêu cầu bạn xác nhận Tin cậy thiết bị hoặc trình duyệt đang sử dụng.

Hệ thống có thể yêu cầu bạn xác nhận Tin cậy.

Bước 6: Sau khi đăng nhập thành công, danh sách các thiết bị Apple được liên kết với tài khoản sẽ xuất hiện. Bạn chọn chiếc iPhone muốn kiểm tra để xem thông tin chi tiết.

Danh sách các thiết bị Apple được liên kết với tài khoản sẽ xuất hiện.

Tại giao diện thiết bị, bạn có thể tham khảo mục Date of Purchase (Ngày mua) nếu thông tin được cung cấp. Lưu ý, ngày mua không nhất thiết trùng với ngày kích hoạt thực tế của iPhone, nhưng có thể giúp bạn đối chiếu thời điểm bắt đầu sử dụng thiết bị.

Bạn có thể tham khảo mục Date of Purchase.

2. Xem thông tin bảo hành iPhone ngay trong Cài đặt

Nếu không muốn tra cứu qua trình duyệt, bạn có thể kiểm tra phạm vi bảo hành trực tiếp trên iPhone. Phương pháp này giúp bạn nhanh chóng biết thiết bị còn bảo hành hay đang sử dụng gói AppleCare nào. Hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone, sau đó chọn Cài đặt chung.

Bước 2: Nhấn vào AppleCare & Bảo hành, rồi chọn thiết bị iPhone cần xem thông tin.

Nhấn vào AppleCare & Bảo hành.

Sau khi hoàn tất, màn hình sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến phạm vi bảo hành hoặc gói AppleCare đang áp dụng. Tùy từng thiết bị và khu vực, bạn có thể xem loại bảo hành cùng thời điểm hết hạn tương ứng.

Màn hình sẽ hiển thị các thông tin liên quan.

Đây là cách thuận tiện để kiểm tra tình trạng bảo hành mà không cần sử dụng thêm ứng dụng. Tuy nhiên, thời hạn bảo hành chỉ giúp bạn tham khảo tuổi đời thiết bị, không xác định chính xác ngày kích hoạt trong mọi trường hợp.

3. Dùng IMEI để tra cứu thông tin kích hoạt iPhone cũ

Đối với iPhone đã qua sử dụng, bạn có thể tận dụng mã IMEI hoặc số sê-ri để tra cứu thêm dữ liệu thiết bị trên một số website bên thứ ba. Cách này giúp đối chiếu thông tin về model, khóa mạng và tình trạng bảo hành trước khi quyết định mua máy.

Bước 1: Truy cập Cài đặt, chọn Cài đặt chung, sau đó nhấn Giới thiệu.

Bước 2: Tìm đến mục IMEI hoặc Số sê-ri và ghi lại mã tương ứng của iPhone.

Tìm đến mục IMEI hoặc Số sê-ri và ghi lại mã tương ứng của iPhone.

Bước 3: Sử dụng mã vừa lấy được để tra cứu trên một số website hỗ trợ như:

iUnlocker: Cung cấp thông tin tham khảo về model, Find My, tình trạng khóa SIM, blacklist và một số dữ liệu bảo hành.

SICKW: Hỗ trợ nhiều hình thức tra cứu bằng IMEI hoặc số sê-ri, bao gồm thông tin bảo hành, nhà mạng, blacklist và thiết bị. Một số dịch vụ có thể yêu cầu trả phí.

IMEI.info: Cho phép tra cứu những thông tin cơ bản về thiết bị thông qua mã IMEI.

Sử dụng mã vừa lấy được để tra cứu trên một số website hỗ trợ.

Bước 4: Sau khi nhận kết quả, hãy đối chiếu với thông tin hiển thị trên iPhone để kiểm tra model, tình trạng khóa mạng và dữ liệu bảo hành có trùng khớp hay không.

Lưu ý: Các website bên thứ ba có thể cung cấp dữ liệu khác nhau và không phải lúc nào cũng hiển thị chính xác ngày kích hoạt. Bạn chỉ nên nhập IMEI hoặc số sê-ri cần thiết để tra cứu, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu Apple Account, mã xác minh hai yếu tố hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm.

Việc kiểm tra ngày kích hoạt iPhone có thể thực hiện thông qua trang hỗ trợ Apple, phần thông tin bảo hành trong Cài đặt hoặc các công cụ tra cứu IMEI. Mỗi phương pháp cung cấp những dữ liệu khác nhau, vì vậy bạn nên kết hợp nhiều cách để có cái nhìn tổng quan về thời gian sử dụng và tình trạng thiết bị.