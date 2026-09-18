Cách kiểm tra má phanh ô tô mà không cần tháo bánh xe

Hệ thống phanh ô tô hiện đại vận hành dựa trên áp suất thủy lực để kích hoạt các bộ phận như đĩa, kẹp phanh, má phanh hoặc trống và guốc phanh. Việc kiểm tra má phanh đĩa có thể thực hiện dễ dàng mà không cần tháo bánh xe, trong khi phanh trống cần tháo nắp kiểm tra phía sau để quan sát.

Có thể kiểm tra độ mòn má phanh đĩa qua khe hở trên vành bánh mà không cần tháo lắp phức tạp. Ảnh: SlashGear

Hệ thống phanh trên ô tô là bộ phận thiết yếu, sử dụng áp suất thủy lực để điều khiển cơ chế phanh gồm đĩa, kẹp phanh và má phanh hoặc trống, xi lanh bánh xe cùng guốc phanh. Để đảm bảo an toàn khi vận hành, việc kiểm tra độ mòn của má phanh là rất quan trọng.

Đối với phanh đĩa, người dùng có thể kiểm tra má phanh mà không cần tháo bánh xe bằng cách dùng đèn pin chiếu qua các nan bánh để quan sát khoảng cách giữa má phanh và đĩa. Nếu lớp vật liệu ma sát còn lại khoảng 3mm hoặc ít hơn, đó là dấu hiệu cần thay thế má phanh để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả phanh.

Trong trường hợp sử dụng phanh trống, việc kiểm tra má phanh sẽ phức tạp hơn khi cần tháo nắp kiểm tra phía sau trống phanh để quan sát guốc phanh bên trong. Tương tự như phanh đĩa, nếu vật liệu ma sát còn lại khoảng 3mm hoặc ít hơn thì cần phải thay mới.

Một số loại bánh xe có thể được trang bị nắp chụp hoặc ốp bánh, do đó cần tháo các bộ phận này trước khi quan sát má phanh đĩa. Việc này giúp đảm bảo kiểm tra chính xác và kịp thời phát hiện các dấu hiệu hao mòn.

Việc kiểm tra định kỳ má phanh không chỉ giúp duy trì hiệu suất phanh ổn định mà còn góp phần nâng cao an toàn khi lái xe, tránh các sự cố không mong muốn trên đường.