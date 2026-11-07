Cách kiểm tra iPhone có bị thay camera hay không hiệu quả.

Camera là bộ phận quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng ảnh chụp và quay video trên iPhone. Nếu mua máy đã qua sử dụng, bạn nên kiểm tra kỹ để phát hiện dấu hiệu camera từng bị thay thế hoặc sửa chữa. Bằng cách quan sát ngoại hình, thử các chế độ chụp và kiểm tra thông tin linh kiện trong phần cài đặt, bạn có thể đánh giá tình trạng camera chính xác hơn trước khi đưa ra quyết định.

Kiểm tra lịch sử thay camera trong phần cài đặt iPhone

Một trong những cách nhận biết camera iPhone có từng được thay thế hay chưa là kiểm tra lịch sử linh kiện và dịch vụ trên thiết bị. Để sử dụng tính năng này hiệu quả, bạn nên cập nhật iPhone lên phiên bản iOS mới nhất mà máy hỗ trợ. Việc cập nhật giúp thiết bị có thể hiển thị đầy đủ các thông tin linh kiện tương ứng với model và phiên bản hệ điều hành.

Sau khi hoàn tất cập nhật, bạn tiến hành kiểm tra theo các bước dưới đây:

Bước 1: Truy cập ứng dụng Cài đặt trên iPhone, sau đó nhấn vào mục Cài đặt chung để mở các tùy chọn quản lý thiết bị.

Truy cập ứng dụng Cài đặt trên iPhone.

Bước 2: Chọn Giới thiệu để xem thông tin chi tiết về iPhone. Tiếp theo, cuộn xuống phía dưới màn hình và tìm mục Lịch sử linh kiện và dịch vụ, nếu thiết bị có hiển thị tùy chọn này.

Chọn Giới thiệu để xem thông tin chi tiết về iPhone.

Bước 3: Mở phần lịch sử linh kiện để kiểm tra thông tin liên quan đến Camera. Tại đây, bạn có thể xem trạng thái linh kiện và nhận biết liệu hệ thống có ghi nhận thông tin thay thế hoặc sửa chữa hay không.

Mở phần lịch sử linh kiện để kiểm tra thông tin liên quan đến Camera. T

Nếu camera đã được thay thế và hệ thống nhận diện linh kiện không thể xác minh là linh kiện Apple chính hãng, iPhone có thể hiển thị thông báo Linh kiện không xác định. Ngược lại, nếu hệ thống xác minh được linh kiện là hàng chính hãng, thông tin Linh kiện Apple chính hãng có thể xuất hiện trên màn hình.

Tuy nhiên, bạn không nên chỉ dựa vào một thông báo để kết luận toàn bộ tình trạng camera. Thông tin hiển thị còn phụ thuộc vào model iPhone, phiên bản iOS và khả năng xác minh linh kiện của hệ thống. Ngoài ra, thông báo Linh kiện không xác định không nhất thiết có nghĩa camera đã bị thay bằng linh kiện kém chất lượng, bởi hệ thống có thể không xác minh được linh kiện trong một số trường hợp khác.

Trong trường hợp không tìm thấy mục Lịch sử linh kiện và dịch vụ, điều đó cũng không chứng minh camera vẫn còn nguyên bản. Tính năng này chỉ hiển thị trên những model và phiên bản iOS được hỗ trợ. Vì vậy, để đánh giá chính xác hơn, bạn nên kết hợp kiểm tra thông tin trong cài đặt với việc thử chụp ảnh, quay video và quan sát tình trạng thực tế của camera.