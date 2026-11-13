Cách kiểm tra IMEI của iPhone nhanh chóng, dễ dàng.

IMEI là mã số định danh riêng của mỗi chiếc iPhone, giúp người dùng nhận biết và tra cứu thông tin thiết bị một cách chính xác. Việc kiểm tra mã IMEI không chỉ hỗ trợ xác minh dòng máy, nguồn gốc xuất xứ mà còn giúp bạn kiểm tra thời hạn bảo hành trước khi mua hoặc sử dụng thiết bị.

Tra cứu mã IMEI trực tiếp trong phần Cài đặt

Nếu muốn tìm mã IMEI mà không cần cài đặt thêm ứng dụng, bạn có thể kiểm tra ngay trên iPhone. Thông tin này được Apple tích hợp sẵn trong phần giới thiệu thiết bị, giúp bạn dễ dàng tra cứu và sao chép khi cần.

Bước 1: Truy cập ứng dụng Cài đặt trên iPhone.

Bước 2: Nhấn chọn Cài đặt chung, sau đó tiếp tục mở mục Giới thiệu.

Nhấn chọn Cài đặt chung, sau đó tiếp tục mở mục Giới thiệu..

Bước 3: Cuộn xuống để tìm dòng IMEI. Tại đây, bạn sẽ thấy mã định danh của thiết bị. Với những mẫu iPhone hỗ trợ hai SIM, hệ thống có thể hiển thị thêm mã IMEI2.

Cuộn xuống để tìm dòng IMEI.

Nếu muốn lưu lại thông tin, bạn chỉ cần nhấn giữ vào dãy số IMEI để sao chép và sử dụng khi cần kiểm tra hoặc cung cấp cho bộ phận hỗ trợ.

Sử dụng mã USSD để xem IMEI iPhone

Một cách khác để kiểm tra IMEI nhanh chóng là sử dụng mã lệnh *#06#. Phương pháp này khá tiện lợi vì bạn không cần truy cập vào phần Cài đặt hay thực hiện nhiều thao tác trên thiết bị.

Bước 1: Mở ứng dụng Điện thoại trên iPhone.

Bước 2: Chuyển sang giao diện Bàn phím, sau đó nhập mã *#06#.

Chuyển sang giao diện Bàn phím, sau đó nhập mã *#06#.

Bước 3: Ngay sau khi nhập mã, màn hình sẽ tự động hiển thị thông tin nhận dạng của thiết bị, bao gồm số IMEI.

Sau khi ghi lại mã số, bạn có thể thoát khỏi giao diện hiển thị và sử dụng iPhone như bình thường. Đây là mẹo đơn giản, phù hợp khi cần lấy IMEI trong thời gian ngắn.

Phân biệt iPhone Lock và iPhone quốc tế qua trạng thái khóa mạng

Nếu đang muốn xác định chiếc iPhone mình sử dụng là bản Lock hay quốc tế, bạn có thể kiểm tra trực tiếp thông qua thông tin khóa nhà mạng. Cách này đáng tin cậy hơn việc chỉ dựa vào kết quả từ các website kiểm tra IMEI không chính thức.

Bước 1: Mở Cài đặt trên iPhone, chọn Cài đặt chung, sau đó nhấn vào Giới thiệu.

Bước 2: Tìm đến dòng thông tin Khóa mạng trong danh sách hiển thị.

Tìm đến dòng thông tin Khóa mạng trong danh sách hiển thị.

Bước 3: Quan sát trạng thái được cung cấp trên màn hình:

Không giới hạn SIM: Thiết bị đã được mở khóa nhà mạng, có thể sử dụng SIM của các nhà mạng tương thích.

Thiết bị vẫn bị khóa: iPhone còn giới hạn nhà mạng. Bạn nên liên hệ với nhà mạng đang khóa máy để tìm hiểu điều kiện và thủ tục mở khóa.

Thông qua cách kiểm tra này, bạn có thể nhận biết tình trạng khóa mạng mà không cần sử dụng dịch vụ tra cứu từ bên thứ ba. Mã IMEI vẫn có giá trị trong việc xác định thiết bị và hỗ trợ nhà mạng kiểm tra thông tin khi cần thiết.

Kiểm tra IMEI iPhone là thao tác đơn giản nhưng rất hữu ích, giúp bạn nắm rõ thông tin thiết bị, xác định trạng thái khóa mạng và thuận tiện hơn khi cần bảo hành hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Tùy nhu cầu, bạn có thể tra cứu trực tiếp trong Cài đặt hoặc sử dụng mã *#06# để lấy IMEI nhanh chóng.