Cách khắc phục khi VssID hiển thị thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thiếu thời gian đóng BHXH trên VssID là tình trạng khá phổ biến và thường xuất phát từ bốn nguyên nhân chính: Dữ liệu tại đơn vị sử dụng lao động chưa được cập nhật đầy đủ; Doanh nghiệp chậm đóng hoặc thực hiện báo tăng, báo giảm lao động không đúng thời điểm; Hệ thống của cơ quan BHXH đang trong quá trình đồng bộ dữ liệu; Thông tin cá nhân của người lao động bị sai lệch khiến hệ thống không ghép đúng quá trình tham gia.

Khi phát hiện dữ liệu trên VssID không trùng khớp với thực tế, người lao động nên xử lý sớm để tránh ảnh hưởng đến các chế độ sau này. Để khắc phục tình trạng này, người lao động có thể lựa chọn một trong các cách để kiểm tra và bổ sung thông tin còn thiếu.

Có nhiều cách để người lao động khắc phục tình trạng VssID hiển thị thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh hoạ

Cách thứ nhất, người lao động có thể đến trực tiếp cơ quan BHXH nơi đang quản lý để được kiểm tra và cập nhật. Khi đi, cần mang theo CCCD, mã số BHXH và các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc (nếu có).

Với những người đang làm việc tại doanh nghiệp, việc phản ánh qua bộ phận nhân sự hoặc cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị là cần thiết để doanh nghiệp bổ sung hồ sơ và gửi cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia.

Ngoài ra, người dùng có thể gửi phản ánh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng cách chọn mục “Phản ánh, kiến nghị”, mô tả rõ thời gian bị thiếu và mã số BHXH để được xử lý theo quy trình.

Các bước cập nhật quá trình đóng BHXH còn thiếu trên Vssid trực tuyến

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam đã tích hợp tính năng tiếp nhận yêu cầu điều chỉnh thông tin online. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện:

Bước 1: Người dân sử dụng máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet, truy cập vào địa chỉ chính thức: dichvucong.bhxh.gov.vn.

Bước 2: Tại góc phải màn hình, chọn mục “Đăng nhập”. Người dân có thể lựa chọn một trong hai phương thức đăng nhập tiện lợi là sử dụng tài khoản VssID (mã số BHXH và mật khẩu) hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia VNeID (mức độ 2).

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công vào giao diện cá nhân, hãy nhấp chọn mục “Kê khai hồ sơ”; chọn cơ quan BHXH tương ứng với nơi quá trình tham gia đang bị thiếu hoặc nơi người lao động đang tham gia đóng. Tại ô tìm kiếm (biểu tượng kính lúp), nhập mã thủ tục 608a (cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin).

Bước 4: Khi thủ tục 608a hiển thị trên màn hình, tại cột “Kê khai”, người dân nhấp vào biểu tượng tờ văn bản/đơn từ để mở form phiếu yêu cầu điều chỉnh.

Bước 5: Kê khai nội dung điều chỉnh và đính kèm bằng chứng. Tại mục [18] Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: Ghi rõ ràng, chi tiết nội dung cần bổ sung. Ví dụ: "Đề nghị kiểm tra và cập nhật quá trình tham gia BHXH còn thiếu từ tháng 01-2016 đến tháng 12/2020 tại Công ty X (tỉnh Đồng Nai) vào tổng thời gian đóng trên VssID."

Tiếp đó, chụp ảnh hoặc quét (scan) các giấy tờ chứng minh như: Tờ rời sổ BHXH giấy, hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng, bảng lương hoặc sổ bảo hiểm cũ để cơ quan BHXH làm căn cứ đối soát nhanh hơn.

Bước 6: Sau khi hoàn tất điền thông tin và đính kèm tệp, kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu. Kiểm tra mã OTP gửi về email hoặc số điện thoại đã đăng ký tài khoản BHXH. Nhập chính xác mã OTP vào hệ thống và nhấn Xác nhận/Gửi hồ sơ để hoàn thành thủ tục.