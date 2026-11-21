Jensen Huang, nhà đồng sáng lập Nvidia, bị nhiều nhân viên cáo buộc có cách quản lý khắc nghiệt, thường xuyên xúc phạm cấp dưới. Ảnh: Reuters.

Nhà đồng sáng lập Nvidia từng nói ông thà hành hạ nhân viên để họ trở nên xuất sắc vì tin tưởng vào năng lực của họ. Tuy nhiên, đằng sau những thành công của đế chế chip AI là hàng loạt lời kể về cách quản lý khắc nghiệt, những màn công kích cá nhân và môi trường làm việc khiến nhiều nhân viên khiếp sợ.

Các cáo buộc không chỉ xuất hiện trong những năm gần đây mà đã có từ giữa những năm 2000, khi Nvidia chưa trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới.

Đe dọa và sỉ nhục

Theo điều tra của The New York Times, Jensen Huang thường xuyên sử dụng những lời lẽ nặng nề để gây áp lực lên nhân viên. Một nhân chứng kể ông từng nói với một lãnh đạo rằng mẹ người này lẽ ra nên phá thai.

Trong trường hợp khác, ông đe dọa bẻ cả hai tay của cấp dưới rồi dùng chính đôi tay đó đánh người này đến chết. Những lời đe dọa bạo lực được cho là xuất hiện trong các cuộc họp, nơi nhân viên phải chịu sự chỉ trích công khai trước đồng nghiệp.

Jay Puri, cựu Phó chủ tịch điều hành phụ trách hoạt động kinh doanh toàn cầu của Nvidia, cũng từng trở thành mục tiêu trong một lần ông Huang nổi giận.

Theo New York Post, nhà lãnh đạo này nói ông hy vọng Puri mắc cúm, bệnh tình ngày càng nặng và cuối cùng qua đời để mọi người không còn phải chịu đựng nữa.

Trong một cuộc họp căng thẳng năm 2025 với khoảng 40 nhân viên tham dự, ông Huang còn công khai mắng một lãnh đạo cấp cao phụ trách kinh doanh, cho rằng người này chẳng hiểu gì về công việc của ông.

Ông cũng bị cáo buộc thường xuyên chỉ trích các quản lý trước mặt chính đội ngũ của họ. Một người nắm rõ sự việc kể với The New York Times rằng trong một cuộc họp, ông Huang đi quanh phòng và lần lượt nói với các quản lý rằng mình sẽ giết họ.

Khi đến lượt một nhân viên ngoài 70 tuổi, ông được cho là đã chế giễu tuổi tác và nói mọi người đều mong người này sớm qua đời.

Những màn công kích đôi khi còn liên quan đến đời tư và sở thích cá nhân. Ông Huang từng chế giễu một lãnh đạo vì dành thời gian đưa con đi cắm trại, cho rằng công ty cần người tận tâm hơn.

Năm 2019, sau khi Nvidia thất bại trong cuộc đấu thầu tham gia xây dựng siêu máy tính cho chính phủ Mỹ, ông Huang công khai chỉ trích một lãnh đạo kinh doanh trước mặt các quan chức. Người này bị trách vì để vuột mất một phần hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD.

Jensen Huang được cho là thường xuyên dùng những lời lẽ gay gắt để chỉ trích nhân viên trong các cuộc họp tại Nvidia. Ảnh: Reuters.

Theo hai người biết rõ sự việc, nhân viên sau đó ném thẻ nhân viên về phía ông Huang. Nhà sáng lập Nvidia tuyên bố chấp nhận đơn từ chức ngay tại chỗ.

Một trường hợp khác liên quan đến Ned Finkle, cựu Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị chiến lược. Sau khi Finkle gặp khó khăn trong cuộc họp với một khách hàng lớn, ông Huang được cho là đã mắng mỏ người này trước mặt các lãnh đạo công ty đối tác.

Sau đó, Finkle được chuyển sang vị trí phụ trách đối ngoại, công việc mà ông Huang khi đó xem là một trong những vị trí ít quan trọng nhất tại Nvidia.

Đáng chú ý, ông Huang từng công khai thừa nhận việc gây áp lực mạnh lên nhân viên là một phần trong phong cách quản lý. Trong cuộc trò chuyện được đăng trên YouTube cách đây 2 năm, ông nói: "Tôi thà hành hạ để các bạn trở nên xuất sắc, bởi tôi tin tưởng các bạn".

Một trong những vụ việc gây chú ý nhất liên quan đến Michael Winston, cựu Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự Nvidia.

Ông Winston gia nhập công ty vào tháng 9/2004, sau thời gian làm việc tại Merrill Lynch và Motorola. Ngay những ngày đầu, ông nhận thấy bộ phận nhân sự thiếu tổ chức, hai lãnh đạo chủ chốt vừa nghỉ việc và nhiều người khác cũng có ý định rời đi.

Tháng 10/2004, tại cuộc họp kéo dài 2 ngày bên ngoài văn phòng với khoảng 50 nhân viên tham dự, ông Winston cho biết ông Huang đã đưa ra những lời đe dọa bạo lực. Có lúc, nhà lãnh đạo Nvidia nói sẽ lấy tim một nhân viên rồi giẫm nát nếu người đó không hoàn thành yêu cầu.

Đến tháng 11/2004, Winston bị sa thải. Ông Huang nói người này không phù hợp với công ty và cảnh báo sẽ khiến ông không thể tiếp tục làm việc tại Thung lũng Silicon nếu khởi kiện Nvidia.

Winston sau đó gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng bang California, cáo buộc mình bị sa thải vì phản đối cách ông Huang đối xử với nhân viên, trong đó có những hành vi mà ông cho là quấy rối tình dục. Ông cũng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện.

Tuy nhiên, trước khi vụ kiện được chính thức nộp, hai bên đạt thỏa thuận dàn xếp bí mật với số tiền hơn 1 triệu USD. Không bên nào thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc hành vi sai trái. Winston qua đời đầu năm nay.

Năm 2007, Stephen Pettigrew, cựu luật sư Nvidia, cũng kiện công ty với các cáo buộc phân biệt đối xử về tuổi tác và trả đũa vì lên tiếng về những tố cáo của Winston. Nvidia phủ nhận mọi hành vi sai trái, cho biết Pettigrew bị sa thải vì làm việc kém hiệu quả và kiện ngược người này.

Nỗi sợ hãi phía sau đế chế chip AI

Khi Nvidia phát triển thành tập đoàn toàn cầu, phong cách quản lý của ông Huang được cho là ngày càng khắc nghiệt. Theo 3 người từng tham gia các cuộc trò chuyện nội bộ, ông nói với cấp dưới rằng họ đã giàu đến mức tiền bạc không còn đủ để tạo động lực làm việc.

Thay vào đó, ông cho rằng cần khiến nhân viên cảm thấy bị hạ thấp và bẽ mặt để buộc họ nỗ lực hơn.

Cách hành xử này được cho là ảnh hưởng đến một số lãnh đạo khác, trong đó có con gái ông, Madison Huang. Với vai trò gần như chánh văn phòng của cha tại Nvidia, Madison bị cáo buộc thường xuyên lớn tiếng với nhân viên, kể cả những người có chức vụ cao hơn mình.

Theo The Wall Street Journal, cô gọi những nhân viên giữ vẻ mặt không cảm xúc sau khi bị khiển trách trong các cuộc họp là "dead-face" (mặt đơ). Cô cũng dùng từ "goldfish" (cá vàng) để chế giễu những người không nhớ được thông tin.

Cách quản lý của ông Huang khiến bộ phận nhân sự Nvidia thường xuyên phải tiếp nhận khiếu nại. Tuy nhiên, một số nhân viên cho biết những phản ánh này không được xem xét nghiêm túc.

Theo 6 nhân viên đương nhiệm và cựu nhân viên được The New York Times phỏng vấn, sự kết hợp giữa những lời chỉ trích nặng nề và những lần khích lệ, hỗ trợ cá nhân của ông Huang tạo ra mối quan hệ phức tạp giữa nhân viên với nhà lãnh đạo.

Một số người mô tả văn hóa này có nét tương tự "hội chứng Stockholm", hiện tượng người bị giam giữ dần hình thành sự gắn bó về mặt cảm xúc với chính người gây tổn thương cho mình.

Dù đối mặt với nhiều cáo buộc về cách quản lý, Jensen Huang vẫn nhận được sự ngưỡng mộ từ một bộ phận nhân viên Nvidia. Ảnh: The New York Times.

Dù vậy, ông Huang vẫn nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều nhân viên. Ông xây dựng lòng trung thành không chỉ bằng kiến thức chuyên môn và tầm nhìn công nghệ mà còn thông qua những hành động quan tâm, giúp đỡ cấp dưới.

Vartika Singh, nhân viên phụ trách chiến lược tại Nvidia, từng công khai cảm ơn ông Huang vì đã hỗ trợ cô trong thời gian chị gái mắc ung thư não. Cô nhắc đến sự hướng dẫn, niềm tin dành cho nhân viên và lòng nhân ái của nhà lãnh đạo này.

Ông Huang cũng xây dựng mô hình tổ chức ít tầng nấc, cho phép mình tương tác với nhân viên ở nhiều cấp bậc. Ông thường không tổ chức các cuộc họp riêng với cấp dưới, cho rằng cách làm này giúp duy trì tính minh bạch.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo cấp cao nhận định việc mọi bất đồng phải được nêu ra trước tập thể cũng giúp ông dễ dàng kiểm soát và phản bác người có ý kiến trái chiều.

Dưới sự điều hành của ông Huang, Nvidia chuyển hướng từ lĩnh vực đồ họa sang phát triển chip phục vụ AI. Quyết định này mang lại thành quả lớn khi ChatGPT ra mắt, thúc đẩy làn sóng đầu tư và nhu cầu chip tăng mạnh. Công ty đạt mức định giá hàng nghìn tỷ USD, trong khi nhiều nhân viên trở nên giàu có nhờ sự phát triển vượt bậc của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, dấu ấn của ông Huang không chỉ nằm ở thành công kinh doanh mà còn ở văn hóa quản trị gây nhiều tranh cãi.

Tháng 11, ông Huang từ chức CEO giữa những thông tin về nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Thông qua người phát ngôn John Fisher, ông Huang bác bỏ cáo buộc của Winston, cho rằng đây là những lời bịa đặt từ một nhân viên đã bị sa thải. Người phát ngôn cũng dẫn việc hàng nghìn nhân viên vẫn công khai ủng hộ ông làm bằng chứng phản bác. Nvidia từ chối bình luận về những cáo buộc liên quan đến văn hóa làm việc.