Cách học tốt môn Lịch sử từ nhà vô địch Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức

Không phải lúc nào sự bình yên cũng được tạo nên từ những chiến công lớn. Đôi khi, bình yên bắt đầu từ một lời hỏi thăm, một bàn tay chìa ra đúng lúc, một sự tận tình hướng dẫn hay một bước chân người chiến sĩ Công an tìm đến với nhân dân.