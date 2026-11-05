Cách học tốt môn Lịch sử từ nhà vô địch Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức
Chia sẻ tại chương trình SVodcast số 5, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã bật mí phương pháp chinh phục môn Lịch sử theo hướng "mưa dầm thấm lâu", kết hợp sơ đồ hóa kiến thức và vận dụng công thức "5W - 1H" thay vì học vẹt hay nhồi nhét cấp tốc.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cach-hoc-tot-mon-lich-su-tu-nha-vo-dich-olympia-2026-doan-le-anh-duc-post1891521.tpo