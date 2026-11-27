Tác giả: Han June/NXB Công Thương

Triết lý lãnh đạo Park Hang-seo

Được chấp bút bởi Han June - cây viết rất nổi tiếng của SPOTV, sách "Triết lý lãnh đạo Park Hang-seo" đào sâu nghiên cứu những kỹ năng lãnh đạo và nghệ thuật quản lý nhóm đã làm nên thành công cho vị huấn luyện viên.

Cách HLV Park Hang-seo chinh phục cầu thủ Việt Nam

Không đặt nặng khoảng cách giữa HLV trưởng và cầu thủ, ông Park chọn cách quan tâm, chăm sóc học trò bằng những hành động giản dị, qua đó tạo dựng niềm tin trong phòng thay đồ.

Tình cảm chân thành mà Park Hang-seo dành cho các cầu thủ không chỉ được biết tới qua câu chuyện tôi vừa kể. Xin được dẫn thêm một câu chuyện nữa ở Đại hội Thể thao Châu Á 2018. Một cầu thủ đã đăng tải đoạn video clip khoe được Park Hang-seo dùng máy mát-xa chân cho mình lên mạng xã hội. Vì không dùng mạng xã hội nên ông không hề biết rằng học trò đã đăng clip của mình lên mạng. "Tôi không biết là chuyện này được quan tâm đến thế. Thấy cầu thủ tự mát-xa chân bằng máy nên tôi chỉ đơn giản là giúp cậu ấy thôi. Tôi không hề biết là cậu ấy lại quay lại cảnh ấy. Sau đó, tôi đã mắng cho cậu ấy một trận".

Sau việc này Park Hang-seo càng nhận được nhiều thiện cảm. Cách trả lời tự nhiên, chân thật của ông khiến cho người ta phải nể phục, việc làm của ông không phải để thể hiện với ai cả, ông chỉ đơn giản muốn giúp học trò của mình. Do trong đoàn chỉ có hai nhân viên chăm sóc sức khỏe nên ông mới trực tiếp mát-xa cho cầu thủ. Tuy là huấn luyện viên trưởng nhưng Park Hang-seo không nề hà vai vế hay trách nhiệm, ông sẵn sàng làm bất cứ việc gì đội tuyển cần tới.

HLV Park Hang-seo không ít lần phản ứng quyết liệt với trọng tài, thậm chí nhận thẻ đỏ khi đứng ra bảo vệ các học trò. Ảnh: Minh Chiến.

"Tôi muốn đối xử với họ bằng sự chân thành. Không chỉ riêng tôi mà các huấn luyện viên Hàn Quốc và Việt Nam trong ban huấn luyện đều ân cần quan tâm, chăm sóc các cầu thủ. Vì không biết tiếng Việt nên tôi chỉ còn cách thể hiện sự quan tâm tới các cầu thủ bằng cử chỉ, hành động. Tôi cho rằng tiếp cận cầu thủ bằng phương pháp lãnh đạo nào không quan trọng bằng việc luôn luôn cố gắng để làm gương cho họ".

Trước đó thì Hùng Dũng, cầu thủ được Park Hang-seo nhường ghế hạng thương gia, đã phải chia tay Asian Games trước khi giải đấu kết thúc để về nước điều trị chấn thương. Và cảnh Park Hang-seo ôm chặt để vỗ về, an ủi trước khi anh chia tay đội tuyển để về nước cũng đã trở thành một cảnh tượng đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người. Những câu chuyện như vậy phần nào cho thấy được tình cảm, tấm lòng chân thành và sự ân cần dìu dắt mà Park Hang-seo dành cho các học trò của mình.

Có thể thấy rõ các cầu thủ Việt Nam gần gũi với Park Hang-seo như thế nào tại hội trường họp báo sau khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Khi Park Hang-seo đang trả lời phỏng vấn trước đông đảo phóng viên, nhà báo thì các cầu thủ chạy tới và vẩy nước vào ông để trêu đùa. Một cảnh tượng thường thấy với bóng đá châu Âu hơn là bóng đá châu Á. Và thầy Park tươi cười hồn hậu trước sự trêu đùa của các học trò. Không phải ngay từ đầu ông đã được các cầu thủ mở lòng đón nhận và tin tưởng như vậy. Nhưng một năm trôi qua, giờ đây, khi họ đã cùng nhau đạt được mục tiêu đề ra, cầu thủ Việt Nam thậm chí còn khoác lên mình quốc kỳ Hàn Quốc để mừng chiến thắng. Giờ đây, các cầu thủ thậm chí còn chủ động trêu đùa ông trước. Đó là bằng chứng cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa thầy trò Park Hang-seo. Sau chuyện đó, ông thú thật rằng: "Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi".