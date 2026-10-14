Cách hạn chế kiến ba khoang vào nhà mùa cao điểm

Thời tiết giao mùa với độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho kiến ba khoang xuất hiện nhiều. Để ngăn loài côn trùng này xâm nhập vào nhà và hạn chế nguy cơ viêm da do tiếp xúc, người dân cần chủ động thực hiện những biện pháp phòng tránh đơn giản nhưng hiệu quả.

Tắt đèn khi không cần thiết, đóng cửa và lắp lưới chống côn trùng

Kiến ba khoang thường xuất hiện nhiều vào thời điểm giao mùa, nhất là khi thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều. Loài côn trùng này sinh sống ở đồng ruộng, bãi cỏ, khu vực có cây cối và thường bị thu hút bởi ánh sáng nhân tạo vào ban đêm. Vì vậy, những khu dân cư ven đô, gần cánh đồng hoặc khu vực có nhiều thảm thực vật có nguy cơ gặp tình trạng kiến bay vào nhà cao hơn.

Để hạn chế kiến ba khoang xâm nhập, người dân nên đóng cửa sổ, cửa ban công vào buổi tối, lắp lưới chống côn trùng tại cửa sổ, cửa thông gió và kiểm tra các khe hở quanh cửa ra vào. Đèn ở ban công, hành lang và khu vực gần cửa sổ nên được tắt khi không cần thiết. Nếu phải sử dụng đèn, người dân có thể kéo rèm, hạn chế để ánh sáng chiếu trực tiếp ra ngoài và tránh mở cửa khi đèn trong nhà đang bật sáng.

Đặc biệt, việc giảm sử dụng điện thoại và các thiết bị phát sáng vào ban đêm, nhất là khi chuẩn bị đi ngủ, cũng là biện pháp nên áp dụng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại có thể góp phần thu hút côn trùng trong điều kiện phù hợp, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào môi trường xung quanh. Người dân không nên coi việc tắt điện thoại là biện pháp duy nhất mà cần kết hợp đóng cửa, sử dụng màn ngủ và kiểm tra giường chiếu trước khi nghỉ ngơi.

Ngoài ra, nên vệ sinh nhà cửa thường xuyên, giữ khu vực quanh nhà thông thoáng, phát quang cỏ dại và hạn chế để đèn sáng sát cửa mở trong thời gian dài. Khi phát hiện kiến ba khoang trong nhà, tuyệt đối không dùng tay đập, miết hoặc chà xát lên da. Có thể dùng giấy hoặc vật dụng phù hợp để nhẹ nhàng đưa côn trùng ra ngoài, sau đó rửa tay sạch sẽ.

Trong cơ thể kiến có chứa pederin, một độc tố có khả năng gây viêm da khi tiếp xúc với da người (Ảnh minh họa)

Độc tố của kiến ba khoang có thể gây tổn thương da

Kiến ba khoang có thân hình thon dài, kích thước nhỏ, thường có các khoang màu đen và cam hoặc đỏ xen kẽ. Loài này không chủ động đốt hay cắn người như nhiều côn trùng khác. Tuy nhiên, trong cơ thể kiến có chứa pederin, một độc tố có khả năng gây viêm da khi tiếp xúc với da người.

Tổn thương thường xuất hiện sau khi côn trùng bị đập, nghiền nát hoặc bị chà xát trên da. Người mắc có thể xuất hiện các vệt đỏ, cảm giác nóng rát, ngứa, sưng và nổi mụn nước, thường ở vùng cổ, mặt, tay hoặc chân. Tổn thương đôi khi có hình dạng thành vệt dài, dễ bị nhầm với bệnh da liễu khác. Nếu độc tố dính vào mắt, người bệnh có thể bị viêm kết mạc, đau rát và cần được xử trí y tế kịp thời.

Khi nghi ngờ tiếp xúc với độc tố kiến ba khoang, cần rửa vùng da bằng nước sạch và xà phòng nhẹ, tránh gãi hoặc làm vỡ mụn nước. Không tự ý bôi hóa chất, thuốc không rõ nguồn gốc hay sử dụng các mẹo dân gian. Nếu vùng tổn thương lan rộng, đau rát nhiều, xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng hoặc có tổn thương ở mắt, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Chủ động ngăn côn trùng xâm nhập, giảm nguồn sáng thu hút vào ban đêm và xử lý đúng cách khi phát hiện kiến ba khoang là những biện pháp thiết thực giúp các gia đình, đặc biệt tại khu vực ven đô, hạn chế nguy cơ viêm da trong mùa cao điểm.