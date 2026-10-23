Cách giúp nhà đầu tư giữ tỉnh táo khi cổ phiếu 'lao dốc'

Thị trường chứng khoán đi xuống thường kéo theo tâm lý hoảng loạn, khiến nhà đầu tư dễ đưa ra quyết định vội vàng. Trong cuốn Nhà đầu tư thông minh, tác giả Benjamin Graham chỉ ra rằng khả năng kiểm soát cảm xúc, kỷ luật trong lựa chọn cổ phiếu và nguyên tắc biên độ an toàn là những yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản dài hạn, theo Bookishelf.

Con đường đầu tư thông minh nhất

Được xem là một trong những tác phẩm kinh điển về đầu tư giá trị, cuốn sách Nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham không tìm cách dự đoán chính xác diễn biến tiếp theo của thị trường. Thay vào đó, cuốn sách hướng người đọc đến một cách tiếp cận có hệ thống: phân tích giá trị doanh nghiệp, nhận diện rủi ro và tránh để biến động giá ngắn hạn chi phối quyết định đầu tư.

Triết lý này cũng là nền tảng giúp tác phẩm duy trì sức ảnh hưởng qua nhiều thế hệ nhà đầu tư. Theo đó, Graham phân biệt hai nhóm nhà đầu tư: nhà đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư phòng thủ.

Nhóm mạo hiểm sẽ dành nhiều thời gian, công sức để phân tích doanh nghiệp, tìm kiếm những cổ phiếu có giá thấp hơn giá trị thực và kỳ vọng đạt kết quả tốt hơn thị trường. Trong khi đó, nhà đầu tư phòng thủ ưu tiên sự đơn giản, đa dạng hóa danh mục và hạn chế những quyết định có thể gây tổn thất lớn.

Theo Graham, lựa chọn con đường mạo hiểm không đồng nghĩa với việc chắc chắn đạt lợi nhuận cao hơn. Để vượt trội so với thị trường, nhà đầu tư cần có kiến thức, kỹ năng phân tích và kỷ luật đủ tốt để đưa ra quyết định chính xác hơn số đông. Nếu không có những lợi thế này, việc liên tục mua bán cổ phiếu nhằm tìm kiếm mức sinh lời cao hơn có thể khiến kết quả đầu tư kém hiệu quả.

Với phần lớn nhà đầu tư không có đủ thời gian hoặc chuyên môn để phân tích sâu từng doanh nghiệp, phương pháp phòng thủ có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Điều quan trọng không phải là liên tục tìm cách đánh bại thị trường, mà là xây dựng một chiến lược phù hợp với năng lực, mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân.

Phân biệt đầu tư với đầu cơ

Một luận điểm xuyên suốt cuốn sách là sự khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ. Theo Graham, một hoạt động chỉ có thể được xem là đầu tư khi được phân tích kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn vốn ở mức hợp lý và hướng đến mức sinh lời thỏa đáng. Những giao dịch không đáp ứng các tiêu chí này thuộc về đầu cơ, dù người tham gia có thể gọi chúng bằng tên khác.

Cuốn Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham đã được dịch sang tiếng Việt, với phần bổ sung của Jason Zweig và lời nói đầu của Warren Buffett. Ảnh: Fahasa.

Cách phân biệt này đặc biệt có ý nghĩa khi thị trường biến động mạnh. Giá một cổ phiếu tăng nhanh không đồng nghĩa doanh nghiệp đang trở nên có giá trị hơn. Ngược lại, việc giá giảm cũng chưa đủ để kết luận cổ phiếu đã rẻ. Nhà đầu tư cần xem xét tình hình tài chính, năng lực quản lý, triển vọng kinh doanh và mức giá đang phải trả so với giá trị ước tính của doanh nghiệp.

Nếu quyết định mua chỉ dựa trên kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng, nhà đầu tư có nguy cơ chạy theo tâm lý đám đông. Khi thị trường đảo chiều, chính kỳ vọng thiếu cơ sở đó có thể biến thành nỗi sợ hãi, thúc đẩy việc bán tháo ở thời điểm bất lợi.

Đáng chú ý, một khái niệm quan trọng mà Graham giới thiệu là “biên độ an toàn”. Nguyên tắc này yêu cầu nhà đầu tư mua cổ phiếu với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thực ước tính của doanh nghiệp, thay vì chỉ mua khi cổ phiếu có vẻ rẻ hơn đôi chút.

Biên độ an toàn giúp tạo khoảng đệm trước những sai sót trong quá trình định giá, các biến động kinh doanh không lường trước hoặc những diễn biến bất lợi của thị trường. Ngay cả khi phân tích ban đầu có phần chưa chính xác, mức giá mua đủ thấp vẫn có thể giúp hạn chế nguy cơ thua lỗ.

Tư tưởng này gắn với kinh nghiệm của Graham trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ trải qua những đợt sụp đổ nghiêm trọng. Bài học ông rút ra không phải là tìm cách loại bỏ hoàn toàn rủi ro, mà là chủ động tạo khoảng đệm để tránh phụ thuộc quá nhiều vào những dự báo có thể sai lệch.

Ngoài các nguyên tắc định giá, những cạm bẫy tâm lý có thể ảnh hưởng đến quyết định tài chính cũng được gợi mở. Một trong số đó là thiên kiến quen thuộc: nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn những doanh nghiệp hoặc lĩnh vực mình biết rõ, rồi mặc nhiên cho rằng sự quen thuộc đồng nghĩa với mức độ an toàn.

Tuy nhiên, hiểu biết về một thương hiệu không đồng nghĩa với việc hiểu đầy đủ tình hình tài chính hay xác định được giá trị hợp lý của cổ phiếu doanh nghiệp đó. Sự tự tin quá mức có thể khiến nhà đầu tư bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo và không đánh giá đầy đủ rủi ro.

Khi thị trường lao dốc, các thiên kiến này càng dễ bộc lộ. Nỗi sợ mất tiền có thể thúc đẩy nhà đầu tư bán tháo; ngược lại, tâm lý muốn gỡ lại khoản lỗ có thể khiến họ tiếp tục đặt cược vào những cổ phiếu rủi ro cao. Cả hai phản ứng đều có thể khiến quyết định đầu tư rời xa những nguyên tắc đã đặt ra ban đầu.

Giá trị cốt lõi của cuốn sách là giúp nhà đầu tư xây dựng một phương pháp ra quyết định dựa trên phân tích, kỷ luật và nhận thức rõ giới hạn của bản thân. Trong một thị trường mà giá cổ phiếu có thể biến động mạnh chỉ trong thời gian ngắn, giữ tỉnh táo không đồng nghĩa với việc phớt lờ mọi tín hiệu cảnh báo. Đó là khả năng phân biệt biến động nhất thời với sự thay đổi thực chất của doanh nghiệp, đồng thời biết khi nào nên hành động và khi nào cần đứng ngoài.

Với Graham, bảo vệ vốn và tránh những sai lầm nghiêm trọng là nền tảng để theo đuổi mục tiêu đầu tư dài hạn.