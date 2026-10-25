Cách giới trẻ Việt học hỏi từ văn hóa Hàn Quốc

Văn hóa Hàn Quốc từ lâu đã được giới trẻ Việt đón nhận một cách rất hào hứng. (Ảnh: TRANG HÀ)

Nhịp cầu mở rộng tri thức

Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 - do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm, thuộc dự án Korea Season - đã trở thành "trạm dừng" thực tế phản ánh rõ nét tinh thần đó.

Với khoảng 40 gian hàng trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật đa dạng, ngay trong ngày khai mạc 24/10, lễ hội đã thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan và tương tác.

Phần tương tác đố vui tại sân khấu chính thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo bạn trẻ tham dự lễ hội.

Sự đông đúc tại không khí sự kiện cũng cho thấy sự chuyển dịch trong cách tiếp cận Hallyu (thuật ngữ chỉ sự lan tỏa và bùng nổ mạnh mẽ của văn hóa đại chúng Hàn Quốc ra toàn cầu) của Gen Z hiện đại: không còn "xem-nghe" thụ động, mà coi các sản phẩm văn hóa là nhịp cầu mở rộng tri thức. Tinh thần này hiện rõ ngay tại khu vực sân khấu trung tâm - nơi diễn ra các hoạt động giao lưu và trò chơi đố vui có thưởng. Bầu không khí tại đây luôn náo nhiệt bởi sự hưởng ứng của khán giả. Việc am hiểu và hào hứng trả lời chính xác các câu hỏi về lịch sử, nghệ thuật từ ban tổ chức phản ánh một quá trình chủ động tìm hiểu đầy tích cực của người trẻ.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia phần thi đố vui có thưởng, tự tin thể hiện hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc.

Bạn Nông Thị Thanh Ân đến từ Đà Nẵng tâm sự, bạn đã gắn bó với văn hóa Hàn Quốc từ những năm học cấp 2. Qua việc nghe nhạc, xem phim và theo dõi các chương trình thực tế, Ân nhận ra sức hút của văn hóa Hàn Quốc nằm ở cách họ trình hiện đa dạng các lĩnh vực đời sống. "Việc lồng ghép khéo léo nhiều yếu tố văn hóa vào các sản phẩm nghệ thuật khiến mình cảm thấy vừa được giải trí, vừa học hỏi và mở mang tầm hiểu biết rất nhiều", Thanh Ân cho biết.

Đồng quan điểm, cô gái trẻ Đỗ Thiên Hương (20 tuổi, Hà Nội) - một "fan cứng" của điện ảnh Hàn Quốc - đánh giá cao cách đất nước này đưa văn hóa ra thế giới: "Qua kinh nghiệm xem nhiều bộ phim, mình thấy việc quảng bá văn hóa bằng điện ảnh và nghệ thuật là phương thức cực kỳ hữu hiệu để kết nối với bạn bè quốc tế".

Lễ hội có khoảng 40 gian hàng độc đáo, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ.

Nhìn nhận về sự đam mê của con gái, chị Triệu Thanh Huyền (42 tuổi, Hà Nội) bày tỏ sự ủng hộ: "Hàn Quốc là một quốc gia phát triển. Khi các bạn trẻ yêu thích nền văn hóa và sự tiến bộ đó, các cháu sẽ học tập được nhiều điều tích cực từ quá trình phát triển của họ".

Theo các nghiên cứu thị trường gần đây (KOFICE, Q&Me), có hơn 60% giới trẻ Việt Nam thường xuyên xem phim Hàn Quốc và hơn 50% theo dõi K-Pop. Làn sóng Hallyu đã chuyển từ trào lưu "xem-nghe" thụ động sang hành trình chủ động học hỏi và trải nghiệm phong cách sống.

Đa dạng lăng kính tiếp nhận: Từ thời trang, ẩm thực đến sự thấu cảm tâm linh

Sức ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc hiện diện tự nhiên trong từng thói quen sinh hoạt hằng ngày, tạo nên một không gian tiếp nhận vô cùng phong phú tại các khu gian hàng trải nghiệm.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia các hoạt động của lễ hội.

Dừng chân tại khu vực trải nghiệm phong cách sống và thời trang, Đàm Phương Linh (21 tuổi, Hải Phòng) bày tỏ sự yêu thích với phong cách ăn mặc Hàn Quốc bởi tính tối giản nhưng vẫn tôn lên nét đẹp tự nhiên. Linh chọn áp dụng lối phối đồ này vào cuộc sống thường nhật như một định hình về gu thẩm mỹ cá nhân.

Các gian hàng ẩm thực có sức hút đặc biệt với khách tham quan.

Tụ tập đông đúc nhất phải kể đến khu vực gian hàng ẩm thực, nơi luôn nhộn nhịp người trẻ xếp hàng thưởng thức các món ăn đặc trưng. Về ẩm thực, bạn Vũ Quỳnh Anh, đến từ Quảng Ninh, cho biết các món ăn Hàn Quốc với hương vị đậm đà và phong phú đã trở thành lựa chọn quen thuộc của cô, một tuần cô có thể ăn từ ba đến bốn lần. Hơn cả bữa ăn, các không gian ẩm thực Hàn Quốc ấm cúng còn là điểm hẹn lý tưởng để Quỳnh Anh cùng bạn bè tụ tập và gắn kết.

Với hương vị đậm đà, cay nồng đặc trưng cùng hình thức bắt mắt, các món ăn Hàn Quốc đã trở thành lựa chọn quen thuộc và khoái khẩu của đông đảo bạn trẻ Việt.

Đáng chú ý, việc tiếp nhận văn hóa còn đi sâu vào các tầng giá trị truyền thống. Bạn trẻ Nguyễn Thị Trúc Quỳnh (21 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ với bộ phim điện ảnh Quật mộ trùng ma (Exhuma). Là người ham tìm hiểu lĩnh vực tâm linh, Trúc Quỳnh phát hiện ra những điểm tương đồng sâu sắc nhưng cũng không kém phần tinh tế giữa nét văn hóa hầu đồng của Việt Nam và Hàn Quốc. Sự so sánh đối chiếu này khiến bạn thêm hào hứng khám phá những mảng màu văn hóa Á Đông.

Văn hóa idol Hàn Quốc góp phần mang lại không gian kết nối cộng đồng văn minh cho giới trẻ.

Tại khu vực âm nhạc và giao lưu cộng đồng, Trịnh Công Việt (21 tuổi, Hà Nội), một người trẻ yêu thích K-Pop, khẳng định âm nhạc có sức truyền tải không biên giới. Việt bộc bạch rằng văn hóa idol không chỉ mang lại niềm vui hay những người bạn tuyệt vời cùng chung đam mê, mà sự chuyên nghiệp, chỉn chu và kiên định với mục tiêu của các nghệ sĩ Hàn Quốc còn tạo động lực rất lớn cho bản thân trong công việc.

Tiếp thu có chọn lọc và gìn giữ bản sắc trong thời đại hội nhập

Sự đón nhận nồng nhiệt của giới trẻ đối với văn hóa ngoại lai đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa "hòa nhập" và "hòa tan". Trao đổi về vấn đề này, Tiến sĩ Phạm Ngọc Phương Thủy (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, cốt lõi vấn đề nằm ở năng lực liên văn hóa của người trẻ.

"Điều quan trọng không nằm ở việc chúng ta tiếp nhận bao nhiêu yếu tố văn hóa ngoại lai, mà ở khả năng nhận diện, lựa chọn và vận dụng chúng một cách phù hợp. Người trẻ cần có sự hiểu biết về cả văn hóa dân tộc và văn hóa nước ngoài, đồng thời phát triển tư duy phản biện để tiếp thu những giá trị tích cực mà không tuyệt đối hóa bất kỳ nền văn hóa nào", Tiến sĩ Phạm Ngọc Phương Thủy phân tích.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh thêm, trang bị cho thế hệ trẻ tư duy phản biện và khả năng thích ứng văn hóa chính là chìa khóa để bảo tồn giá trị dân tộc. Giữ gìn bản sắc không đồng nghĩa với việc đóng cửa hay bảo lưu nguyên trạng mọi thực hành truyền thống, mà là kế thừa những giá trị cốt lõi, đồng thời chủ động tiếp nhận và sáng tạo các giá trị mới. Đó mới là biểu hiện của một bản sắc văn hóa năng động và giàu sức sống trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Chính tinh thần cởi mở và chủ động giao thoa ấy của giới trẻ đã tạo nên ý nghĩa thực sự cho những không gian giao lưu như Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026.

Dòng người xếp hàng dài trải nghiệm tại lễ hội là minh chứng rõ nét cho sức hút của văn hóa Hàn Quốc cũng như tinh thần cởi mở, chủ động giao lưu quốc tế của thế hệ trẻ.

Đánh giá về vai trò kết nối này, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon chia sẻ: "Lễ hội góp phần tạo không gian kết nối, giúp người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa của nhau thông qua những trải nghiệm chung".

Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10, tại khu vực giao đường Nguyễn Xuân Khoát và đường Xuân Tảo (Khu Ngoại giao đoàn, Hà Nội). Hôm nay (25/10) cũng chính là ngày cuối cùng để người dân và giới trẻ Thủ đô tìm đến tham quan, thưởng thức ẩm thực và trực tiếp trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của "xứ sở kim chi".