Cách giáo dục con độc đáo của Lee Min Jung

Khung cảnh bên ngoài các trường học ở Daechi-dong, Seoul, lúc nào cũng tấp nập. Những hàng xe buýt đưa đón học sinh đến các trung tâm luyện thi tư nhân nối đuôi nhau trên phố, trong khi bọn trẻ mang theo những chiếc cặp chất đầy sách bài tập dày cộm. Chính tại môi trường này, nữ diễn viên Lee Min Jung đã xuất hiện với mục tiêu xác định mức tiền tiêu vặt hằng tháng cho con trai Jun Hoo, hiện đang học lớp năm tiểu học.

Đối với một đứa trẻ có cha mẹ sở hữu khối bất động sản trị giá lên tới 80 tỷ won (khoảng hơn 1.500 tỷ đồng), bối cảnh này có phần khiêm tốn đến bất ngờ, thậm chí là hơi khác biệt. Ngay tại trung tâm Daechi-dong, khu vực vốn nổi tiếng với các chương trình học thêm cường độ cao, Lee Min Jung đã chọn một hướng đi khác: Thay vì thúc ép con học trước chương trình quá mức, cô chọn cách tạo ra những khoảng trống cần thiết và thực hành nghệ thuật của sự "chờ đợi".

Một video mới đăng trên kênh YouTube Lee Min-jung MJ mở đầu bằng những thước phim quay trên đường phố Daechi-dong. Khi ê kíp sản xuất hỏi về lịch học thêm của con trai Jun Hoo, Lee Min Jung trả lời ngắn gọn: “Ngoài bóng rổ và một lớp Toán, thằng bé không học thêm gì khác cả. Tôi vẫn chưa muốn cho con học thêm môn nào nữa, cho đến khi chính thằng bé tìm thấy sở thích riêng của mình”. Cô cho rằng, việc thích nghi với cuộc sống học đường mới là ưu tiên hàng đầu.

Ở đây không hề có dấu hiệu của kiểu nuôi dạy con cái quá mức khắt khe hay áp đặt như thường thấy ở những nơi khác. Dù có đủ điều kiện tài chính để cho con theo học tại một trường quốc tế không được kiểm định, với mức học phí lên tới hàng chục triệu won mỗi năm, cũng như chi trả cho bất kỳ hình thức gia sư nào mà con mong muốn, họ lại không hề lấp đầy lịch trình của con. Thay vào đó, họ chọn cách lùi lại một bước, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chính đứa trẻ nhận ra nhu cầu tham gia các hoạt động đó và chủ động lên kế hoạch cho thời gian biểu của riêng mình.

Điều này không có nghĩa là họ kìm hãm sự hào hứng của con. Khi Jun Hoo bày tỏ mong muốn học chơi trống, Lee Min Jung đã đồng ý ngay lập tức: "Được chứ, nghe hay đấy!". Tuy nhiên, việc này không dẫn đến việc đăng ký các lớp học ngay lập tức, mà xuất phát từ một cân nhắc rất thực tế: Dù học một loại nhạc cụ là trải nghiệm tuyệt vời, nhưng điều kiện sống hiện tại, cụ thể là vấn đề tiếng ồn, khiến cậu bé không thể thoải mái luyện tập tại nhà. Thay vì cứ cố chấp thực hiện bằng mọi giá, họ tìm kiếm sự cân bằng giữa những hạn chế thực tế và sở thích của con.

Điểm nhấn trong video là quá trình xác định số tiền tiêu vặt cho con. Jun Hoo sử dụng một chiếc thẻ tiêu vặt được liên kết với điện thoại của cha mẹ, nhờ đó mọi giao dịch đều được thông báo đến họ theo thời gian thực. Để quyết định một hạn mức phù hợp, Lee Min Jung đã đích thân ghé qua cửa hàng tiện lợi, tiệm đồ ăn vặt và quán taco mà con trai thường lui tới để khảo sát giá cả. Khi nhìn thấy mức giá đắt đỏ tại các cửa hàng này, cô đã không khỏi bất ngờ trước sự leo thang của chi phí hiện nay.

Sau khi theo dõi kỹ lưỡng thói quen chi tiêu của con, Lee Min Jung đi đến quyết định rằng, mức tiền tiêu vặt 40.000 won mỗi tuần tương đương hơn 160.000 won (khoảng hơn 3 triệu đồng) mỗi tháng là phù hợp. Con số này thậm chí còn hào phóng hơn mức 100.000 won (khoảng hơn 1,9 triệu đồng) mỗi tháng mà con trai cô, Jun Hoo, từng đề nghị ban đầu. Mục đích của cô không chỉ đơn thuần là đưa tiền cho con, mà là để cậu bé tự mua sắm đồ dùng học tập và các vật dụng thiết yếu, từ đó trực tiếp trải nghiệm quy mô chi tiêu cũng như giá cả hàng hóa.

Triết lý giáo dục này nhất quán với những quan điểm mà Lee Min Jung từng chia sẻ trong các chương trình khác. Cô từng nhấn mạnh rằng, khi nuôi dạy con cái, cần đặc biệt cảnh giác với tình trạng "không bao giờ biết đến sự thiếu thốn". Cô giải thích rằng, nếu cha mẹ đáp ứng ngay lập tức mọi mong muốn của con chỉ vì họ có đủ điều kiện, đứa trẻ sẽ không bao giờ cảm nhận được "sự thiếu thốn", yếu tố vốn rất cần thiết cho sự phát triển cá nhân. Quan điểm này, từng được cô thảo luận cùng một người quen sống tại Los Angeles, phản ánh nguyên tắc mà cô và chồng cùng thống nhất: Đảm bảo con trai không trở nên yếu đuối hay mong manh, dù lớn lên trong điều kiện vật chất đầy đủ.

Nhìn lại tuổi thơ của chính mình, Lee Min Jung nhớ lại việc cô bắt đầu phụ giúp làm việc nhà từ khoảng mười tuổi và chăm chỉ tiết kiệm tiền tiêu vặt. Tương tự như trải nghiệm của bản thân ngày trước, cô mong muốn con trai mình có thể tự nhiên thấu hiểu giá trị của đồng tiền và thành quả từ sức lao động. Cách cô kiên nhẫn tôn trọng nhịp độ phát triển riêng của con, ngay cả khi sống giữa môi trường giáo dục tư nhân đầy áp lực tại Daechi-dong cũng chính là sự tiếp nối của những nguyên tắc này.

Đây là minh chứng cho sự sáng suốt của một người làm cha mẹ: Biết nhận ra "giá trị của sự thiếu thốn", điều vốn dễ bị bỏ quên giữa cuộc sống đủ đầy về vật chất và dành cho con thời gian cần thiết để tự mình trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Trên mạng xã hội của mình, Lee Min Jung cho thấy, dù công chúng có thể bị thu hút bởi cuộc sống hào nhoáng của cặp đôi nổi tiếng này, họ vẫn dành sự tán đồng trước lối sống giản dị bất ngờ mà cả hai theo đuổi, cũng như những nguyên tắc vững vàng mà họ áp dụng trong việc nuôi dạy con cái. Giữa làn sóng tiền bạc và thông tin ồ ạt, Lee Min Jung cho thấy, sức mạnh giúp một đứa trẻ giữ vững nền tảng không đến từ những khoản đầu tư xa hoa, mà đến từ lòng can đảm biết "tối giản mọi thứ".