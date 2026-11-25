Khi thời tiết chuyển lạnh hoặc thay đổi đột ngột, cơ thể dễ xuất hiện các triệu chứng như sợ lạnh, hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi và đau họng. Dưới đây là những cách dùng phổ biến trong dân gian về việc chữa cảm lạnh từ tía tô và gừng.

1. Cháo tía tô gừng giúp làm ấm cơ thể

Nguyên liệu: Gạo tẻ 50 - 70g, lá tía tô tươi 10-15g, gừng tươi 3-5 lát, hành hoa một ít, trứng gà 1 quả (có thể không dùng).

Cách chế biến: Gạo vo sạch, nấu thành cháo nhừ; gừng thái sợi hoặc đập dập, cho vào nấu cùng cháo. Khi cháo chín, thêm tía tô và hành hoa thái nhỏ, khuấy đều. Nếu sử dụng trứng gà, có thể đánh tan trứng rồi cho vào cháo khi còn nóng, nấu chín hoàn toàn.

Cách dùng: Ăn khi còn ấm, phù hợp với người cảm thấy lạnh, mệt mỏi, ăn uống kém. Món cháo cung cấp năng lượng, nước và một số chất dinh dưỡng, đồng thời giúp người bệnh dễ ăn hơn khi cơ thể mệt mỏi.

Lưu ý: Không cần cố đắp chăn để vã mồ hôi sau khi ăn. Người bệnh nên mặc đủ ấm, nghỉ ngơi và bổ sung nước phù hợp.

2. Trà tía tô gừng hỗ trợ làm ấm, dịu họng

Nguyên liệu: Lá tía tô tươi 5-10g, gừng tươi 2-3 lát, nước sôi 250-300ml.

Cách chế biến: Rửa sạch lá tía tô, gừng thái lát mỏng; cho hai nguyên liệu vào cốc, thêm nước sôi, đậy nắp hãm khoảng 5-10 phút; có thể thêm một ít mật ong khi nước đã bớt nóng.

Cách dùng: Uống từng ngụm khi còn ấm. Thức uống này giúp bổ sung nước, tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu ở cổ họng và phù hợp khi người bệnh có biểu hiện sợ lạnh, hắt hơi, sổ mũi nhẹ.

Lưu ý: Mật ong có thể giúp làm dịu ho ở người lớn và trẻ từ 1 tuổi trở lên. Tuyệt đối không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.

Ảnh minh họa

3. Nước tía tô gừng kết hợp mật ong hỗ trợ giảm ho

Nguyên liệu: Lá tía tô 5-10g, gừng tươi 2 lát, nước 200ml, mật ong 1 thìa cà phê.

Cách chế biến: Tía tô rửa sạch, gừng thái lát; cho gừng vào nước, đun nhỏ lửa khoảng 5 phút; tắt bếp, cho tía tô vào hãm thêm 5 phút rồi lọc lấy nước. Khi nước còn ấm, thêm mật ong và khuấy đều.

Cách dùng: Uống từng ngụm nhỏ, có thể dùng khi cổ họng khó chịu, ho nhẹ. Mật ong là thành phần có tiềm năng hỗ trợ giảm ho.

4. Nước sắc tía tô và gừng hỗ trợ giải biểu tán hàn

Nguyên liệu: Tía tô 8-10g, sinh khương 3-5g, nước 400ml.

Cách chế biến: Rửa sạch tía tô, gừng thái lát; cho các nguyên liệu vào nồi cùng nước, đun nhỏ lửa khoảng 10 phút, lọc lấy nước.

Cách dùng: Dùng khi còn ấm, với lượng vừa phải. Cách dùng này có thể tham khảo trong chăm sóc người có biểu hiện cảm lạnh nhẹ, sợ lạnh, chảy nước mũi trong; không nên tự tăng liều hoặc uống kéo dài.

Lưu ý: Đây là cách phối hợp đơn giản theo kinh nghiệm sử dụng dược liệu, không phải phương thuốc điều trị chuẩn hóa cho mọi thể cảm mạo.

5. Cháo tía tô gừng kết hợp hành hoa

Nguyên liệu: Gạo tẻ 50g, lá tía tô 10g, gừng tươi 3 lát, hành hoa 5-10g.

Cách chế biến: Nấu gạo thành cháo nhừ, cho gừng vào nấu cùng, sau đó thêm tía tô và hành hoa thái nhỏ, khuấy đều rồi tắt bếp.

Cách dùng: Ăn nóng vừa phải, phù hợp với người cảm lạnh nhẹ, sợ lạnh, chán ăn. Đây là món ăn hỗ trợ phục hồi dinh dưỡng và bổ sung nước, không có tác dụng thay thế thuốc kháng virus hoặc thuốc điều trị cúm.