Cách dùng gừng giúp giảm trào ngược acid

Nội dung 1. Tác dụng của gừng đối với người bị trào ngược acid 2. Gừng có làm tăng tình trạng trào ngược acid không? 3. Cách sử dụng gừng khi bị trào ngược acid 4. Một số lưu ý khi dùng gừng giảm trào ngược acid

Trào ngược acid là hiện tượng acid dạ dày trào ngược lên thực quản, gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh việc thay đổi lối sống hay dùng thuốc không kê đơn, áp dụng các biện pháp tự nhiên như dùng gừng là giải pháp được nhiều người quan tâm nhờ đặc tính hỗ trợ tiêu hóa an toàn.

1. Tác dụng của gừng đối với người bị trào ngược acid

Các hoạt chất có trong gừng tươi giúp giảm tình trạng viêm liên quan đến hiện tượng trào ngược acid. Ảnh minh họa AI

Gừng chứa nhiều chất hóa học và chất chống oxy hóa, điển hình là hợp chất phenolic. Những hoạt chất này có khả năng mang lại lợi ích cho sức khỏe thông qua việc giảm tình trạng viêm liên quan đến hiện tượng trào ngược acid.

Bên cạnh đó, đặc tính chống viêm của gừng còn hỗ trợ làm giảm quá trình sản xuất acid dạ dày, từ đó làm dịu các biểu hiện nhẹ. Sử dụng gừng với liều lượng nhỏ giúp giảm kích ứng đường tiêu hóa và hạn chế viêm nhiễm ở niêm mạc thực quản.

Ngoài ra, gừng có khả năng thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày diễn ra nhanh hơn. Khi thức ăn nhanh chóng di chuyển từ dạ dày xuống ruột non, dạ dày sẽ giảm bớt nhu cầu tiết acid để tiêu hóa. Nhờ vậy, nguy cơ acid bị trào ngược lên phía thực quản sẽ giảm đi đáng kể.

Không chỉ hỗ trợ kiểm soát tình trạng trào ngược, gừng còn mang lại nhiều lợi ích khác cho hệ tiêu hóa như:

Giảm cảm giác buồn nôn và nôn (bao gồm cả buồn nôn trong thời kỳ mang thai).

Giảm tình trạng đầy hơi và chướng bụng.

Giảm cảm giác no sớm hoặc no quá mức.

Giảm các cơn đau ở vùng thượng vị (vùng bụng trên).

Tuy nhiên, gừng không thể thay thế các phương pháp điều trị y khoa mà chỉ là giải pháp hỗ trợ tốt khi kết hợp cùng phương pháp điều trị khác hoặc áp dụng cho các trường hợp nhẹ, thỉnh thoảng mới xuất hiện.

2. Gừng có làm tăng tình trạng trào ngược acid không?

Một tổng hợp nghiên cứu năm 2023 chỉ ra rằng gừng có khả năng hỗ trợ làm giảm sự sản xuất acid trong dạ dày. Dù vậy, tác dụng cụ thể của gừng đối với việc tiết acid ở người bệnh trào ngược acid hay bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) vẫn cần thêm các công trình khảo sát chuyên sâu hơn.

Cũng trong nghiên cứu năm 2023, gừng được ghi nhận có hiệu quả hỗ trợ chứng khó tiêu chức năng. Tình trạng khó tiêu chức năng thường đi kèm các triệu chứng như ợ nóng, buồn nôn và cảm giác no sớm. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn cơ chế tác động của gừng đối với sự sản xuất acid và hiện tượng trào ngược acid.

3. Cách sử dụng gừng khi bị trào ngược acid

Để áp dụng gừng tươi nhằm cải thiện trào ngược acid, cần gọt sạch vỏ, sau đó bào nhỏ, thái lát, cắt hạt lựu hoặc thái mỏng và chế biến linh hoạt theo các cách sau:

Pha trà gừng bằng cách ngâm gừng trong nước sôi khoảng 15 phút.

Thêm gừng vào các món ăn hàng ngày như súp, món xào, nước sốt

Dùng gừng muối chua.

Ngoài gừng tươi, còn có các dạng gừng bột, thực phẩm bổ sung, tinh dầu hoặc trà đóng gói. Tuy nhiên, nên trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng các dạng thực phẩm bổ sung gừng thường xuyên vì chúng có thể gây ra tác dụng phụ hoặc tương tác với các loại thuốc đang điều trị.

Không nên uống nước cốt gừng nguyên chất, đậm đặc vì có thể làm tăng cảm giác nóng rát, khó chịu. Nếu muốn dùng gừng, nên dùng lượng nhỏ trong thức ăn và ngừng nếu triệu chứng nặng hơn.

Mẹo nhỏ dành cho người bị trào ngược acid là hãy nhấp từng ngụm nhỏ chất lỏng như trà gừng hoặc trà hoa cúc để làm dịu nhanh cảm giác khó chịu ở cổ họng và dạ dày.

4. Một số lưu ý khi dùng gừng giảm trào ngược acid

Nhìn chung, gừng là nguyên liệu an toàn khi dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung đúng liều lượng hoặc làm gia vị trong chế biến món ăn và pha trà. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều gừng dưới bất kỳ hình thức nào cũng có thể phản tác dụng và dẫn đến một số ảnh hưởng không mong muốn.

Các tác dụng phụ có thể gặp khi dùng quá liều gừng bao gồm:

Gây khó chịu và kích ứng đường tiêu hóa.

Xuất hiện tình trạng đầy hơi hoặc chướng bụng.

Dẫn đến tiêu chảy.

Sử dụng gừng ở liều lượng nhỏ là giải pháp hỗ trợ cho người bị trào ngược acid. Trước khi bắt đầu dùng gừng thường xuyên, hãy hỏi ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn chi tiết, đảm bảo an toàn và tránh tương tác thuốc. Bác sĩ cũng sẽ giúp đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất nếu tình trạng trào ngược chuyển biến nặng.