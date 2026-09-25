Cách đón trung thu khác nhau nhưng không làm thay đổi mong muốn của trẻ

Cách đón khác nhau...

Những ngày cận rằm tháng Tám, không khí Trung thu đã hiện diện tại nhiều khu dân cư, trường học, cửa hàng và các điểm vui chơi ở đô thị. Đèn lồng, bánh Trung thu, đồ chơi dành cho thiếu nhi được bày bán đa dạng; nhiều chương trình văn nghệ, múa lân, phá cỗ, trải nghiệm làm bánh, làm đèn lồng cũng được tổ chức.

Dịp Trung thu năm nay, Lê Minh Hằng, 12 tuổi, được bố mẹ đưa đến khu vui chơi. Với cậu bé, đây là một trong những ngày đặc biệt trong năm, bởi Trung thu không chỉ có bánh, đèn lồng mà còn là dịp để trẻ em được vui chơi theo cách mình thích.

“Con rất vui vì được đi chơi. Tối Trung thu con được đi phá cỗ ở xóm nữa, vui lắm ạ”, Hằng nói.

Chị Nguyễn Ngọc Anh, phường Hạc Thành, cho biết gia đình muốn dành cho con một ngày Trung thu có thêm những trải nghiệm ngoài sinh hoạt thường ngày.

“Ngày hôm nay gia đình tôi quyết định đưa con đi chơi để cho cháu đón Trung thu thật nhiều niềm vui, có thêm kỷ niệm. Chúng tôi mua bộ quần áo mới và đèn Trung thu ở nhà để tối cháu có thể đi rước đèn với các bạn”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Các khu vui chơi giải trí trở thành lựa chọn của các gia đình mỗi dịp Trung thu về.

Các khu vui chơi, trung tâm thương mại, nhà sách, trường học và khu dân cư đồng loạt tổ chức hoạt động dành cho thiếu nhi. Trẻ có nhiều lựa chọn, còn gia đình chủ động lựa chọn hình thức phù hợp với thời gian và điều kiện của mình.

Ở nhiều khu dân cư, Trung thu không chỉ diễn ra trong gia đình. Những chương trình văn nghệ, rước đèn, phá cỗ được tổ chức để trẻ em gặp gỡ, vui chơi cùng bạn bè. Với nhiều em nhỏ, việc có thêm một bộ quần áo mới, một chiếc đèn lồng hay được cha mẹ đưa đi chơi đã trở thành những điều quen thuộc mỗi mùa trăng.

Rời đô thị, đi lên những xã vùng cao của Mường Lát, Trung thu vẫn được trẻ em chờ đợi, nhưng khoảng cách địa lý và điều kiện sống khiến cơ hội tham gia một đêm hội dành riêng cho thiếu nhi không phải lúc nào cũng sẵn có.

Hà Phương Thùy, 13 tuổi, sống tại một bản khó khăn của xã Mường Lát. Những mùa Trung thu trước, với em, ngày hội ấy chủ yếu diễn ra trong phạm vi gia đình.

“Những năm trước em chỉ ở nhà cùng gia đình, chưa bao giờ được đi rước đèn vì bản em là bản khó khăn”, Phương Thùy chia sẻ.

Một đứa trẻ ở đô thị có thể dễ dàng được bố mẹ đưa tới khu vui chơi trong ngày Trung thu. Nhưng với Phương Thùy, để có mặt tại một đêm hội lớn lại cần một hành trình dài từ bản xuống trung tâm.

Năm nay, em vượt hàng chục km để đến trung tâm xã Mường Lát tham dự Đêm hội Trăng rằm. Đây không chỉ là một buổi vui chơi mà còn là lần hiếm hoi em được đứng giữa một không gian có đông trẻ em, có ánh sáng sân khấu, tiếng nhạc, những tiết mục biểu diễn và không khí rộn ràng của ngày hội.

Hà Phương Thuỳ vượt hàng chục km để lần đầu tiên dự “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.

Phương Thùy kể, em từng hình dung về một đêm Trung thu như vậy nhưng chưa nghĩ mình sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm.

“Đến đây em thấy vui và bất ngờ lắm. Em cứ nghĩ mình đang mơ vì lần đầu tiên được tham gia một đêm Trung thu đông vui và lớn như thế này. Em mong những năm sau vẫn có những đêm hội như vậy để chúng em được vui chơi cùng nhau”, Thuỳ nói.

...nhưng chung một niềm vui

Minh Hằng có một ngày Trung thu với chuyến đi chơi cùng bố mẹ, một bộ quần áo mới, chiếc đèn lồng đã được chuẩn bị ở nhà và buổi phá cỗ cùng các bạn trong xóm. Với em, đó là những điều quen thuộc của một mùa trăng được mong chờ mỗi năm.

Còn với Hà Phương Thùy, để có được một đêm Trung thu đúng nghĩa lại là hành trình dài hơn. Từ bản khó khăn, em vượt hàng chục km về trung tâm xã Mường Lát, lần đầu được hòa mình vào một đêm hội đông vui, được xem biểu diễn, gặp gỡ bạn bè và cảm nhận không khí Trung thu mà trước đây em chưa từng có cơ hội trải nghiệm.

Điều kiện sống tạo nên những cách đón Trung thu khác nhau. Ở thành thị, trẻ có nhiều lựa chọn hơn và sự chuẩn bị của gia đình cũng thuận tiện hơn. Ở miền núi, một chương trình được tổ chức tập trung tại trường học, khu dân cư hay trung tâm xã lại có ý nghĩa lớn, bởi đó có thể là cơ hội hiếm hoi để trẻ em ở những bản xa cùng tham gia một ngày hội dành riêng cho mình.

Nhưng những khác biệt ấy không làm mong muốn của trẻ em trở nên xa cách. Minh Hằng vui khi được bố mẹ đưa đi chơi. Phương Thùy xúc động khi lần đầu được tham dự một đêm hội lớn.

Trung thu, suy cho cùng, vẫn là ngày hội của trẻ em. Các em không cần một mùa trăng giống nhau về quy mô hay hình thức. Điều quan trọng là ở bất cứ đâu, trẻ đều có cơ hội được vui chơi, được gặp gỡ bạn bè và cảm nhận sự quan tâm của gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Một chiếc đèn lồng có thể chỉ là món đồ chơi được chuẩn bị sẵn trong một gia đình ở thành phố, nhưng cũng có thể trở thành món quà khiến một đứa trẻ vùng cao nhớ rất lâu. Một đêm phá cỗ ở khu phố có thể là hoạt động thường niên với trẻ em đô thị, nhưng một đêm hội tại trung tâm xã lại có thể trở thành kỷ niệm đặc biệt với học sinh từ những bản xa.

Điều kiện sống có thể tạo nên những cách đón Trung thu khác nhau, nhưng không làm thay đổi mong muốn rất giản dị của trẻ em: được vui chơi, được đón nhận sự quan tâm và có một mùa trăng đáng nhớ.