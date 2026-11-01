Cách đơn giản lấy lại 27GB bộ nhớ trên điện thoại Samsung

Việc các dòng smartphone hiện đại - bao gồm cả thế hệ Galaxy S26 - dần loại bỏ khe cắm thẻ nhớ microSD khiến bộ nhớ trong cố định trở thành nỗi lo thường trực, đặc biệt với các phiên bản dung lượng tiêu chuẩn như 128GB.

Tuy nhiên, thay vì phải phụ thuộc vào các công cụ dọn rác của bên thứ ba, giao diện One UI của Samsung đã tích hợp sẵn hệ thống lọc và phân loại dữ liệu chuyên sâu để người dùng chủ động thu hồi dung lượng lưu trữ.

Đa số menu quản lý bộ nhớ trên hệ điều hành Android thông thường chỉ dừng lại ở việc hiển thị tỷ lệ dung lượng bị chiếm dụng bởi ứng dụng, hình ảnh, video hay tài liệu. Trên điện thoại Galaxy, người dùng khi truy cập vào Cài đặt > Chăm sóc thiết bị > Lưu trữ (Settings > Device care > Storage) sẽ tiếp cận được các đề xuất dọn dẹp trực quan:

Bộ ba ưu tiên trên cùng: Hệ thống tự động gom nhóm ba khu vực chiếm nhiều dung lượng nhất gồm Tệp lớn (Large files), Tệp trùng lặp (Duplicate files) và Thùng rác (Recycle bin). Người dùng có thể nhấn vào từng mục để kiểm tra danh sách tệp cụ thể và tick chọn xóa các file không còn nhu cầu sử dụng.

Phân loại chi tiết phía dưới: Kéo xuống sâu hơn, One UI tiếp tục chia nhỏ dữ liệu thành các tệp phương tiện cũ (old media files), tệp cài đặt APK (installation files), tệp tải về (downloads), tệp nén (compressed files), ứng dụng không dùng đến và dữ liệu ứng dụng cũ. Mỗi mục đều kèm theo mô tả ngắn gọn về nguồn gốc tệp, đóng vai trò tương tự như tab "Dọn dẹp" (Clean) trên ứng dụng Files by Google, nhưng được tích hợp sâu vào hệ thống.

Việc rà soát định kỳ các mục này có thể giúp giải phóng ngay khoảng 10-12GB dung lượng mà không làm ảnh hưởng đến các ứng dụng hay tài liệu quan trọng đang hoạt động.

Có thể lấy lại hàng chục GB dung lượng trên điện thoại Samsung mà không cần app thứ ba. Ảnh: MUO

Tệp khác: Nơi ẩn náu của rác hệ thống

Bên cạnh các đề xuất bề nổi, khu vực Tệp khác (Other files) nằm sâu trong bảng phân tích bộ nhớ trong là nơi tích tụ lượng lớn dữ liệu thừa mà người dùng thường bỏ quên:

Bản sao lưu trước khi chỉnh sửa (Pre-edit backups): Mỗi khi người dùng chỉnh sửa và lưu đè lên một bức ảnh hoặc video trong ứng dụng Bộ sưu tập (Gallery), Samsung sẽ tự động giữ lại phiên bản gốc làm bản sao lưu để phục vụ tính năng hoàn tác (undo). Nếu không còn nhu cầu khôi phục ảnh gốc, người dùng có thể xóa toàn bộ dữ liệu này trực tiếp trong menu để thu hồi dung lượng.

Tệp đang chờ xử lý (Pending files): Đây là các tác vụ tải về, tải lên hoặc di chuyển tệp bị gián đoạn giữa chừng do mất mạng hoặc lỗi hệ thống. Do quy trình chưa hoàn tất, One UI không cho phép xóa nhanh bằng một chạm. Người dùng cần nhấn vào biểu tượng thông tin (chữ "i") bên cạnh tệp để định vị thư mục gốc, sau đó dùng ứng dụng File của bạn (My Files) để xóa thủ công.

Tệp chưa phân loại (Uncategorized): Bao gồm các tệp đệm (cache), dữ liệu tạm thời từ các ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội không hiển thị trong Thư viện ảnh. Trong hầu hết các trường hợp, việc kiểm tra đường dẫn lưu trữ và xóa các thư mục rác này qua ứng dụng quản lý tệp là thao tác an toàn.

Việc dọn sạch nhóm "Tệp khác" có thể giải phóng thêm 10-15GB tùy thuộc vào thời gian sử dụng thiết bị và tần suất chỉnh sửa ảnh/video của người dùng.

Để dọn dẹp nhiều hơn nữa, người dùng có thể tận dụng thêm tính năng Lưu trữ ứng dụng (App Archiving) sẵn có trên nền tảng Android. Tính năng này cho phép gỡ bỏ bộ cài chính của những ứng dụng ít dùng để thu hồi phần lớn dung lượng, nhưng vẫn bảo lưu toàn bộ dữ liệu đăng nhập và biểu tượng màn hình chính.

Song song đó, việc chủ động xóa bộ nhớ đệm (cache) của các ứng dụng ngốn tài nguyên như mạng xã hội hay trình duyệt web là biện pháp an toàn giúp thiết bị duy trì trạng thái vận hành mượt mà.

(Theo MUO)