Tác giả: Fred Kofman / Sài Gòn Books & NXB Thế giới

Tiền lương chưa bao giờ là tất cả

Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.

Cách đơn giản để nhân viên làm việc hiệu quả hơn

Để nhân viên làm việc hiệu quả hơn, cấp quản lý hãy chủ động trao quyền cho họ. Khi những thủ tục rườm rà bị lược bỏ, nhân viên sẽ làm việc một cách chủ động và hiệu quả hơn.

Cấp quản lý cần trao quyền hợp lý cho nhân viên, để họ có thể làm việc một cách chủ động và hiệu quả. Ảnh minh họa: C.F.

Nhà lãnh đạo càng ít chỉ đạo nhân viên thì nhân viên càng làm chủ và thực hiện công việc của họ tốt hơn. Hãy cùng xem xét một ví dụ. Năm 1983, Toyota đã mua lại một nhà máy lắp ráp đang sa sút của General Motors tại California. Toyota không thay đổi trang thiết bị hay đội ngũ nhân viên.

Điều duy nhất họ thay đổi là hệ thống sản xuất, từ việc dựa trên các quy tắc chính thức đến việc trao cho người lao động nhiều quyền tự trị hơn. Kết quả là năng suất và chất lượng đã có sự cải thiện đáng kể. Chi phí cũng lao động giảm gần 50%.

Không giống như các quy định chính thức, văn hóa trao cho nhân viên quyền suy nghĩ và hành động theo cách riêng của họ, gia tăng sự gắn kết và mối ràng buộc giữa họ với nhau. Làm phụ lòng các đồng nghiệp của mình còn đáng thất vọng hơn rất nhiều so với việc phá vỡ các quy định.

Do đó, các thành viên trong tổ chức không chỉ giám sát hành vi của chính họ mà còn giám sát hành vi của đồng nghiệp chống lại những mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Điều này cũng giải phóng cho các cấp quản lý vì họ không còn phải quản lý vi mô nữa, thay vào đó họ có thể tập trung vào công việc thực sự quan trọng của người làm lãnh đạo: gắn kết nhân viên vào việc theo đuổi mục tiêu chung của tổ chức.

Những câu chuyện về hãng hàng không Southwest Airlines trao quyền cho nhân viên của mình giống như huyền thoại vậy.

Hãy xem xét sự việc xảy ra từ năm 2011: Cháu trai của một người đàn ông ở Los Angeles đã bị bạn trai của mẹ mình đánh đến mức hôn mê. Đứa trẻ bất hạnh này đang cận kề cái chết. Vợ của người đàn ông này đã gọi đến hãng Southwest để đặt chuyến bay cuối đến Denver, nhằm giúp ông có thể nói lời vĩnh biệt với cháu.

Nhưng để đến được sân bay Los Angles quả là một cơn ác mộng và vượt qua hàng rào an ninh thì còn kinh khủng hơn. Không ai ở cơ quan Quản lý An ninh Vận chuyển tỏ ra quan tâm. Cuối cùng, người đàn ông cũng tới được cửa khi đã quá giờ khởi hành 12 phút, và ông bị sốc khi biết rằng phi công đã quyết định chờ ông.

Người đàn ông cảm ơn rối rít và viên phi công đã nói: “Họ không thể đi bất cứ nơi đâu mà không có tôi và tôi cũng sẽ không đi bất cứ nơi đâu mà không có ông. Giờ thì ông nghỉ ngơi một chút đi. Chúng tôi sẽ đưa ông đến đó. Tôi xin thành thật chia buồn”.

Các công ty như Southwest, Nordstrom, Zappos và nhiều công ty khác nổi danh với dịch vụ xuất sắc đều trao quyền cho nhân viên để làm những điều cần thiết cho khách hàng. Khi các công ty này bắt đầu đi vào hoạt động, chiến lược của họ đều rõ ràng đối với mọi người, và cứ thế, không ai có thể sao chép chúng bởi văn hóa của họ ngày càng lớn mạnh nhờ từng nhân viên một, từ năm này sang năm khác.

Các công ty như thế đã cho thấy văn hóa là nguồn lợi thế cạnh tranh tối thượng, vì phải mất rất nhiều năm các đối thủ cạnh tranh mới có thể sao chép được. Đó là lý do mà văn hóa trở thành một rào cản cạnh tranh mạnh mẽ.