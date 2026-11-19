Khu vực khán giả của chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: BTC.

Hai địa điểm đổi vé cứng:

Theo đó, việc đổi vé được tổ chức trong hai ngày 21 và 22-11-2026. Cụ thể: Ngày 21-11 (thứ Bảy), thời gian đổi vé từ 14h đến 20h; ngày 22-11 (Chủ nhật), từ 8h đến 20h.

Khán giả có thể đổi vé đồng thời tại hai địa điểm:

- Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (số 3–5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội)

- Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, phường Giảng Võ, Hà Nội). Khán giả vui lòng đến đổi vé trong khung giờ đã được thông báo khi đăng ký vé thành công.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (số 3–5 Huỳnh Thúc Kháng là một trong 2 điểm đổi vé cứng chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam".

Quy trình đổi vé gồm 3 bước:

Bước 1: Khán giả mang theo mã QR được cấp qua email, tin nhắn SMS hoặc mục “Vé của tôi” trên website/ứng dụng HanoiGo; đồng thời xuất trình căn cước/CCCD/VNeID (định danh mức 2)/hộ chiếu chính chủ đã sử dụng để đăng ký vé và xếp hàng theo khu vực quy định của Ban Tổ chức tại điểm đổi vé.

Bước 2: Nhân viên thực hiện quét, kiểm tra mã QR và đối chiếu thông tin đã đăng ký.

Bước 3: Sau khi xác nhận thông tin chính xác, khán giả sẽ nhận vé cứng tham gia chương trình.

Một số lưu ý đối với khán giả đổi vé

Theo Ban tổ chức, mỗi mã căn cước/CCCD/hộ chiếu chỉ được đăng ký trực tuyến một lần. Trong vòng 24 giờ sau khi kiểm tra thông tin, Ban tổ chức sẽ gửi xác nhận tới những người đăng ký thành công qua email, tin nhắn SMS và mục “Vé của tôi” trên website/ứng dụng HanoiGo. Thông tin xác nhận bao gồm mã QR dùng để đổi vé cứng và thông tin cụ thể về điểm đổi vé.

Người đăng ký vé trực tuyến thành công cần trực tiếp đến điểm đổi vé để nhận vé cứng, mang theo mã QR và căn cước/CCCD/VNeID (định danh mức 2)/hộ chiếu chính chủ trùng khớp với thông tin đã đăng ký.

Mỗi mã QR chỉ được đổi duy nhất một vé cứng tham gia chương trình. Ban Tổ chức chỉ chấp nhận người đầu tiên quét mã QR hợp lệ để nhận vé cứng.

Người tham gia có trách nhiệm tự bảo quản mã QR được gửi qua email, tin nhắn SMS và trong mục “Vé của tôi” trên tài khoản HanoiGo; tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh mã QR cho người khác. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm và không giải quyết các trường hợp mã QR bị sao chép, chia sẻ hoặc làm lộ ra bên ngoài, dẫn đến việc người khác đã sử dụng mã QR để đổi vé trước.

Trong một số thời điểm, do lượng người đăng ký lớn, thông tin xác nhận có thể chưa được gửi đến ngay lập tức. Ban tổ chức đề nghị khán giả thông cảm, thường xuyên kiểm tra hộp thư (bao gồm cả mục Thư rác, Quảng cáo), tin nhắn SMS và mục “Vé của tôi” trên website/ứng dụng HanoiGo để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng.

Ban tổ chức cũng khuyến nghị người dưới 14 tuổi không nên tham gia chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra vào tối 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực hiện. Chương trình có chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” có sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, trong đó dành 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng. Đúng 10h ngày 19-11, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chính thức mở cổng đăng ký vé trực tuyến. Chỉ vài phút sau khi mở cổng đăng ký, toàn bộ vé phát miễn phí qua hình thức trực tuyến đã hết.