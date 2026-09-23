Cách đến Bệnh viện Nhi Trung ương và Phụ sản Hà Nội khi điều chỉnh giao thông Vành đai 1

Khu vực Vành đai 1 đoạn cổng Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: TTXVN

Phương án điều chỉnh giao thông mới Vành đai 1 đoạn cổng Bệnh viện Nhi trung ương đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại đoạn đường trong phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Voi Phục, thuộc địa bàn phường Láng và phường Giảng Võ.

Phương án mới, đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương được tổ chức giao thông 2 chiều cho xe máy đoạn Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục. Phần đường khai thác tạm rộng 8,2m.

Đoạn từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương đến qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được tổ chức 2 chiều cho các phương tiện theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục. Phần đường khai thác tạm rộng 15m.

Các nội dung tổ chức giao thông khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 1310/TB-SXD ngày 1/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Thời gian áp dụng phương án điều chỉnh giao thông Vành đai 1 đoạn Bệnh viện Nhi Trung ương đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Phương án điều chỉnh được áp dụng từ ngày 22/9/2026 đến khi có thông báo thay thế.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội thông báo rộng rãi phương án tổ chức giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân, cơ quan và đơn vị trong khu vực rào chắn.

Tại khu vực cổng Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đơn vị thi công phải bổ sung biển cấm dừng, đỗ; biển hạn chế tốc độ và hệ thống chiếu sáng liên tục trong thời gian khai thác tạm.

Đơn vị thi công cũng phải bố trí đầy đủ biển báo giao thông tại chỗ và từ xa, người hướng dẫn phân luồng, đầu mối liên hệ và phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để bảo đảm an toàn.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được yêu cầu bổ sung rào chắn di động và biển báo tại khu vực hai cổng bệnh viện.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội), Phòng Kiểm tra và Ủy ban nhân dân các phường Láng, Giảng Võ được đề nghị huy động lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị, tập trung vào tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh và dừng, đỗ xe trái phép quanh Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, kịp thời phát hiện bất cập để đề xuất phương án điều chỉnh.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cầu tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ, nút giao Nguyễn Chí Thanh và tuyến đường La Thành, đoạn Giảng Võ - Nguyễn Chí Thanh thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Việc đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư và góp phần cải thiện giao thông trên tuyến Vành đai 1.