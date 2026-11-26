Thương hiệu tìm cách thoát cái bẫy “na ná” trên thương trường

Tại nhiều đại lý điện máy ở các tỉnh, nhân viên bán hàng lập tức giới thiệu các thương hiệu nhập khẩu châu Âu lâu đời khi khách tìm dòng thiết bị nhà bếp cao cấp, hoặc đưa ra những cái tên quen thuộc ở phân khúc bình dân khi khách ưu tiên mức giá tiết kiệm. Riêng ở phân khúc tầm trung, chính người bán cũng lúng túng vì hàng loạt nhãn hàng có mẫu mã, tính năng và lời quảng bá giống hệt nhau.

Khi làn sóng công nghệ ập tới, phần lớn doanh nghiệp phản ứng bằng cách gắn thêm những mỹ từ thời thượng lên thông điệp tiếp thị. Hàng trăm doanh nghiệp cùng nói về chuyển đổi số, cùng nhắc tới trí tuệ nhân tạo (AI) theo một khuôn mẫu có sẵn. Khi mọi đơn vị đều phát đi một thứ ngôn ngữ na ná, sự khác biệt biến mất ngay từ vạch xuất phát.

Chia sẻ trong VSMCamp & CSMO Summit 2026, ông Nguyễn Đức Sơn, nhà sáng lập Interloka chỉ ra, cơ chế đề xuất của AI vận hành dựa trên sự nhất quán của thực thể (entity) và hiện tượng cùng xuất hiện (co-occurrence).

Thực thể là danh tính cốt lõi của doanh nghiệp, trả lời dứt khoát thương hiệu đại diện cho giá trị gì, phục vụ ai và đứng ở phân khúc nào. Hiện tượng cùng xuất hiện diễn ra khi tên thương hiệu luôn gắn chặt với giá trị đó trên mọi điểm chạm, từ báo chí, mạng xã hội, hệ thống phân phối cho tới trải nghiệm thực tế của người mua. Một thương hiệu thiếu bản sắc ngoài đời thực chắc chắn sẽ vô hình trước bộ lọc của thuật toán.

Ông Nguyễn Đức Sơn, nhà sáng lập kiêm CEO Interloka.

Để thoát khỏi vòng xoáy cạnh tranh tầm trung, doanh nghiệp thiết bị bếp Kocher chọn hướng đi ngược lại số đông. Thay vì đổ tiền vào những chiến dịch quảng bá hào nhoáng, họ trực tiếp về các tỉnh, lắng nghe từng đại lý và người nội trợ để bóc tách rào cản thật sự trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Cuộc rà soát nội lực giúp doanh nghiệp này nhìn thẳng vào những tài sản cốt lõi đã tích lũy, gồm nhà máy sản xuất máy hút mùi quy mô lớn tại Việt Nam, đội ngũ kỹ sư đam mê nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và mạng lưới đối tác linh kiện quốc tế.

Vận dụng triết lý công năng dẫn dắt thiết kế của kiến trúc sư Louis Sullivan, Kocher dồn toàn bộ nguồn lực vào giá trị sử dụng thực tế, gia tăng độ bền của sản phẩm và giải quyết trọn vẹn bất tiện hằng ngày của người nội trợ. Chính trải nghiệm thật của khách hàng và sự tin cậy của đại lý đã tạo nên vị thế vững chắc cho thương hiệu.

Tại một lĩnh vực chịu tác động trực diện hơn từ công nghệ là dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, SEONGON đối mặt với bài toán sống còn khi hành vi tra cứu của người dùng dịch chuyển mạnh sang AI. Giữa lúc thị trường tràn ngập những lời hứa hẹn ứng dụng công nghệ giống nhau, khách hàng doanh nghiệp đặt ra yêu cầu khắt khe về năng lực triển khai thực tế.

SEONGON định hình lại trục chiến lược trên ba trụ cột gồm: năng lực tư vấn chiến lược vốn là thế mạnh tích lũy nhiều năm, khả năng thích ứng với AI thông qua quá trình thử nghiệm liên tục từ hạ tầng tới quy trình, và triết lý phát triển bền vững gắn liền với văn hóa nội bộ. Sự kết hợp này giúp doanh nghiệp chứng minh năng lực bằng kết quả thực thi thay vì sa đà vào cuộc đua khẩu hiệu.

Nghệ thuật chọn trọng lực và tái tạo kép

Tài chính, nhân sự và thời gian của bất kỳ tổ chức nào cũng hữu hạn. Theo ông Sơn, càng trong giai đoạn biến động mạnh, nhà quản trị càng phải dồn toàn bộ nguồn lực vào điểm quyết định tạo ra sức nặng cạnh tranh lớn nhất thay vì đầu tư dàn trải.

Tập đoàn công nghệ IBM từng rơi vào khủng hoảng vì bộ máy cồng kềnh. Trước áp lực chia nhỏ các mảng kinh doanh để hoạt động độc lập, ban điều hành quyết định giữ lại sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống nhằm cung cấp giải pháp trọn gói, đồng thời chuyển trục kinh doanh từ phần cứng sang dịch vụ giải pháp. Nhờ chọn đúng trọng lực và kiên trì thực thi, tập đoàn lâu đời này lấy lại được vị thế.

Cùng với việc xác định trọng lực, tư duy từ gốc (first principles thinking) giúp nhà lãnh đạo thoát khỏi lối mòn của những thói quen kinh doanh đã cũ. Nhiều doanh nghiệp loay hoay bế tắc chỉ vì người điều hành mặc nhiên tin vào những quy luật quen thuộc mà chưa từng kiểm tra lại xem điều đó có còn đúng hay không.

Cách Elon Musk xây dựng SpaceX là một ví dụ điển hình khi ông không chấp nhận định kiến cho rằng tên lửa buộc phải đắt đỏ và chỉ dùng một lần, thay vào đó ông tính toán lại toàn bộ chi phí vật liệu để chế tạo loại tên lửa có thể tái sử dụng.

Sự xuất hiện của AI buộc doanh nghiệp phải chuyển mình.

Dù vậy, theo ông Sơn, ý tưởng sắc bén đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu ban lãnh đạo thiếu sự kiên trì theo đuổi và làm tới cùng trên lựa chọn cốt lõi của mình.

Trong kỷ nguyên AI, người đứng đầu phải đồng thời thúc đẩy hai chuyển động song song gọi là tái tạo kép. Một mặt, doanh nghiệp chủ động tiến về phía trước bằng việc làm mới mô hình, tích hợp công nghệ và thích ứng với chuẩn mực thị trường mới. Mặt khác, ban điều hành phải tỉnh táo bảo toàn và bồi đắp những di sản, năng lực lõi và uy tín đã gây dựng qua nhiều năm.

Song song với sức mạnh công nghệ, ông Sơn nhấn mạnh, chiều sâu con người vẫn là chốt chặn cuối cùng bảo vệ niềm tin thương hiệu. Công nghệ có thể tối ưu tốc độ vận hành nhưng ở những khoảnh khắc chạm cảm xúc, sự hiện diện chân thật của con người luôn là điều không thể thay thế.