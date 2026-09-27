Tác giả: Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí

Tuổi 30 mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc, giúp người đọc cảm thấy được đồng cảm và khích lệ. Nó khẳng định rằng tuổi 30 không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để sống chủ động, bản lĩnh và dám theo đuổi ước mơ với tinh thần trưởng thành hơn.

Cách để 'giàu có' với 2 bàn tay trắng

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Thường xuyên tập thể dục, giữ gìn sức khỏe là cách giúp bản thân giàu có. Vốn liếng quý giá này quý hơn tiền bạc, nó sẽ theo bạn cả đời.

Tập thể dục thường xuyên là cách giúp bạn "giàu có" nhờ vốn liếng từ sức khỏe. Ảnh minh họa: H.W.

Khi 30 tuổi, một thói quen xấu khác là không tập thể dục và từ chối trải nghiệm.

Nếu không tập thể dục, cơ thể tự nhiên sẽ tệ hơn; nếu không trải nghiệm, cơ thể cũng sẽ ngày càng suy yếu, chỉ là chưa cảm thấy mà thôi.

Trước năm 30 tuổi, có thể làm bất cứ gì mình muốn, thức thâu đêm, ăn nhiều tùy ý, say khướt trong phòng, không uống nước trong vài ngày, bởi vì còn khỏe, còn trẻ. Nhưng khi tuổi 30 đến, nhiều người muốn làm cái gì đó, bỗng nhận ra cơ thể không cho phép nữa.

Càng lớn, cơ thể càng dễ phản bội bạn. Đang vui vẻ chuẩn bị thực hiện tham vọng của mình, đột nhiên chiếc đèn cảnh báo của cơ thể sáng lên, liền không thể làm gì nữa, phải chờ cơ thể phục hồi.

Có một đoạn văn trên mạng viết, người Mỹ chi 1.000 USD mỗi năm để tập thể dục, 100 USD để mua các thực phẩm bổ sung, 10 USD để mua thuốc, và chỉ chi 1 USD để cấp cứu. Người Trung Quốc thì ngược lại, chi 1 NDT để tập thể dục, 10 NDT để mua thực phẩm bổ sung, 100 NDT cho thuốc men, và 1.000 NDT để đi cấp cứu. Chúng ta không bao giờ phòng bị chu đáo, tính toán cho tương lai, do đó, chỉ có thể đem số tiền cuối cùng ra đặt cược và phó mặc cho số phận.

Bạn thử tính xem. Khi 30 tuổi, có thể không có gì trong tay, nhưng nếu cơ thể khỏe mạnh, thì đã có vốn liếng để bắt đầu lại từ đầu, để chiến đấu những trận lâu dài, hoặc để chạy marathon rồi đấy. Đời không phải là cuộc chạy nước rút chỉ 100 m, mà là cả hành trình dài lâu.

Theo quan điểm này, chúng ta chưa trắng tay đâu, chúng ta vẫn còn có cơ thể khỏe mạnh.

Nhớ trước kia, kết thúc giờ dạy trên lớp mỗi ngày, dù đã mệt mỏi đến rã rời, tôi vẫn đến phòng tập thể dục.

Hôm sau còn chạy đến Trung tâm Thương mại Quốc tế để đứng lớp, mồ hôi nhễ nhại khắp người.

Cho đến hiện tại, dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn duy trì luyện tập.

Vì chỉ cần khỏe mạnh, ngay cả khi hiện tại là tay trắng, tôi vẫn đang giàu có.