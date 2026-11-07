Cách đăng xuất App Store trên iPhone đơn giản, tiện lợi

Cách đăng xuất khỏi App Store trên iPhone đơn giản, tiện lợi.

Trong quá trình sử dụng iPhone, đôi khi bạn cần đăng xuất khỏi App Store để thay đổi tài khoản, chuyển vùng tải ứng dụng hoặc khắc phục lỗi liên quan đến cửa hàng. Thao tác này khá đơn giản nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện đúng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách đăng xuất khỏi App Store trên iPhone, giúp bạn thao tác dễ dàng và quản lý tài khoản thuận tiện hơn.

Đăng xuất Tài khoản Apple ngay trong App Store trên iPhone

Nếu muốn thoát tài khoản đang sử dụng tại App Store, bạn có thể thao tác trực tiếp trên ứng dụng theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Trước tiên, bạn hãy mở App Store trên iPhone. Tại giao diện chính, nhấn vào biểu tượng Avatar ở góc trên bên phải màn hình.

Trước tiên, mở App Store trên iPhone.

Bước 2: Cuộn xuống cuối trang thông tin tài khoản, sau đó chọn Đăng xuất để hoàn tất.

Cuộn xuống cuối trang thông tin tài khoản.

Lưu ý: Khi đã đăng xuất Tài khoản Apple khỏi App Store, bạn sẽ không thể tải hoặc cập nhật ứng dụng cho đến khi đăng nhập lại. Vì vậy, hãy cân nhắc trước khi thực hiện.

Thoát tài khoản App Store thông qua phần Cài đặt

Một phương án khác là đăng xuất App Store trong phần Phương tiện & Mục mua của iPhone. Điểm thuận tiện của cách này là bạn có thể thay đổi tài khoản dùng để tải và mua ứng dụng mà vẫn giữ nguyên tài khoản đang đăng nhập iCloud cùng những dịch vụ khác.

Bước 1: Truy cập ứng dụng Cài đặt trên iPhone. Tiếp theo, nhấn vào tên Tài khoản Apple hiển thị ở đầu trang.

Bước 2: Trong giao diện quản lý tài khoản, chọn Phương tiện & Mục mua để truy cập các thiết lập dành cho App Store.

Chọn Phương tiện & Mục mua để truy cập các thiết lập.

Bước 3: Khi bảng tùy chọn hiện ra, nhấn Đăng xuất để thoát khỏi tài khoản đang liên kết với App Store.

Bước 4: Nếu iPhone yêu cầu xác nhận, bạn tiếp tục chọn Đăng xuất để hoàn tất quá trình.

Bạn tiếp tục chọn Đăng xuất để hoàn tất quá trình.

Sau khi thoát tài khoản cũ, bạn có thể quay lại mục Phương tiện & Mục mua và đăng nhập bằng Tài khoản Apple mới. Cách làm này chỉ thay đổi tài khoản phục vụ việc mua và tải nội dung, không bắt buộc bạn phải đăng xuất iCloud hoặc iMessage.

Đăng xuất Tài khoản Apple cũ từ máy Mac và thiết bị khác

Trong trường hợp không tiện thao tác trên iPhone, bạn có thể chuyển sang một thiết bị khác để đăng xuất Tài khoản Apple cũ. Chẳng hạn, nếu đang sử dụng MacBook, bạn có thể thực hiện trực tiếp trong phần cài đặt tài khoản của máy.

Các bước thoát Tài khoản Apple trên MacBook

Nhờ khả năng đồng bộ trong hệ sinh thái Apple, việc đăng xuất tài khoản trên MacBook cũng không quá phức tạp. Bạn chỉ cần thực hiện lần lượt những thao tác sau:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Apple ở góc trên bên trái màn hình. Tiếp đó, chọn System Preferences… (Tùy chọn Hệ thống…).

Nhấn vào biểu tượng Apple ở góc trên bên trái màn hình.

Bước 2: Trong cửa sổ cài đặt vừa mở, tìm và nhấn vào mục ID Apple.

Trong cửa sổ cài đặt vừa mở, tìm và nhấn vào mục ID Apple.

Bước 3: Chuyển đến phần Tổng quan, sau đó chọn Đăng xuất để thoát tài khoản.

Sau đó chọn Đăng xuất để thoát tài khoản.

Cuối cùng, bạn nhập mật khẩu Tài khoản Apple để xác nhận theo yêu cầu của hệ thống. Khi quá trình hoàn tất, tài khoản cũ sẽ được đăng xuất khỏi MacBook.

Cách đăng xuất App Store trên iPhone khá đơn giản và dễ thực hiện. Chỉ với vài thao tác, bạn đã có thể đăng xuất tài khoản Apple hiện tại để chuyển sang ID Apple khác hoặc quản lý tài khoản thuận tiện hơn. Hy vọng những hướng dẫn trên sẽ giúp bạn thực hiện thành công, nhanh chóng và hạn chế các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng App Store.