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Cách đăng ký kết hôn online trên Dịch vụ công tiện lợi.

trực tiếp đến cơ quan đăng ký, các cặp đôi hiện có thể đăng ký kết hôn online để tiết kiệm thời gian và chủ động hơn khi làm thủ tục. Hồ sơ có thể được khai báo, nộp và theo dõi trên Cổng Dịch vụ công. Cùng tìm hiểu các bước thực hiện chi tiết ngay sau đây!

Các bước đăng ký kết hôn online nhanh chóng

Để nộp hồ sơ kết hôn trực tuyến thuận tiện, bạn cần lần lượt thực hiện các bước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Quy trình gồm truy cập hệ thống, đăng nhập, chọn thủ tục, khai báo thông tin và gửi hồ sơ.

Bước 1: Mở Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Trước hết, bạn sử dụng trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính để truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Sau khi trang chủ hiển thị, tìm đến góc trên bên phải và nhấn Đăng nhập để bắt đầu.

Mở Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bước 2: Truy cập bằng tài khoản VNeID

Tại giao diện đăng nhập, bạn có thể sử dụng Số định danh cá nhân cùng mật khẩu VNeID để đăng nhập trực tiếp.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ đăng nhập bằng mã QR. Bạn chỉ cần mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, quét mã QR đang hiển thị trên máy tính và nhập Passcode để xác nhận.

Truy cập bằng tài khoản VNeID.

Bước 3: Tra cứu thủ tục cần thực hiện

Sau khi tài khoản được xác thực, bạn quay lại trang chính và nhập từ khóa Thủ tục đăng ký kết hôn vào ô tìm kiếm. Tiếp đó, chọn đúng thủ tục tương ứng để chuyển sang bước tiếp theo.

Việc chọn chính xác dịch vụ sẽ giúp hồ sơ được gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Tra cứu thủ tục cần thực hiện.

Bước 4: Xác định nơi tiếp nhận hồ sơ

Ở phần lựa chọn cơ quan thực hiện, bạn cần xác định Tỉnh/Thành phố và Phường/Xã nơi bạn hoặc người yêu đang cư trú. Sau đó, chọn Nộp hồ sơ và tiếp tục nhấn Nộp trực tuyến để mở biểu mẫu đăng ký.

Xác định nơi tiếp nhận hồ sơ.

Bước 5: Khai báo thông tin đăng ký

Tiếp theo, hệ thống sẽ hiển thị tờ khai điện tử để bạn nhập thông tin của cả bên Nam và bên Nữ. Hãy điền đầy đủ các trường được yêu cầu và kiểm tra cẩn thận trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Đặc biệt, thông tin cá nhân cần được đối chiếu với giấy tờ tùy thân của hai người để hạn chế sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ.

Khai báo thông tin đăng ký.

Bước 6: Đính kèm giấy tờ cần thiết

Sau khi hoàn thành tờ khai, chuyển đến phần thành phần hồ sơ để bổ sung các tài liệu được yêu cầu. Bạn tải lên file ảnh hoặc bản scan giấy tờ đã chuẩn bị theo hướng dẫn.

Bước 7: Rà soát và gửi hồ sơ

Trước khi hoàn tất, hãy kiểm tra lại thông tin đã nhập cùng các tài liệu đính kèm. Nếu mọi dữ liệu đã chính xác, nhập mã xác nhận được hiển thị trên màn hình rồi nhấn Nộp hồ sơ.

Rà soát và gửi hồ sơ.

Sau khi gửi thành công, hệ thống sẽ cung cấp mã hồ sơ qua số điện thoại hoặc email đã đăng ký. Bạn có thể sử dụng mã này để theo dõi tình trạng và tiến độ xử lý hồ sơ.

Đăng ký kết hôn online mang đến cách thực hiện thủ tục thuận tiện, giúp các cặp đôi chủ động khai báo, nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ ngay trên môi trường trực tuyến. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi, quá trình đăng ký sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng hơn.