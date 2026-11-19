Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai phong trào “Cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận đỡ đầu hộ nghèo” và cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững”. Phong trào nhằm giúp đỡ các hộ đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhanh chóng vươn lên thoát nghèo.

Ông Trần Doãn Tới - Bí thư Đảng ủy xã Ea M'Droh thăm gia đình anh Y Um Bya (SN 1989, trú buôn Cuôr) được đỡ đầu thoát nghèo. Ảnh: Hải Dương

Tạo sinh kế để từng bước vươn lên thoát nghèo

Theo kế hoạch, phong trào sẽ huy động sự tham gia tự nguyện của cán bộ, đảng viên, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trong, ngoài tỉnh để giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong đó, hộ nghèo là đối tượng trọng tâm, ưu tiên các hộ tại xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chưa có nguồn hỗ trợ ổn định và hộ có nhu cầu phát triển sinh kế nhưng thiếu điều kiện thực hiện.

Phong trào khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện đăng ký nhận đỡ đầu một hoặc nhiều hộ theo khả năng. Trường hợp hộ có nhu cầu hỗ trợ lớn, nhiều tổ chức, cá nhân có thể phối hợp cùng giúp đỡ.

Anh Đoàn Đại Dương (SN 1982) - Trưởng buôn Ea Rông B, xã Buôn Đôn cho biết, đến thời điểm hiện tại tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương là hơn 21%. Do đó, việc tỉnh phát động phong trào “Cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận đỡ đầu hộ nghèo” cùng cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững” mang ý nghĩa vô cùng thiết thực đối với bà con trong buôn.

Theo anh, cư dân trong buôn hầu hết là đồng bào DTTS như M'Nông, Ê Đê và Lào. Do đất đai cằn cỗi, tập tục canh tác còn lạc hậu, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy và chăn nuôi nhỏ lẻ nên đời sống của bà con vẫn rất khó khăn.

"Các hoạt động này không chỉ hỗ trợ người dân có nhà ở ổn định, tạo sinh kế để từng bước vươn lên thoát nghèo, mà còn giúp bà con đổi mới phương thức trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế", anh Dương cho hay.

Giúp hộ nghèo thêm động lực vươn lên thoát nghèo

Đánh giá về phong trào và cuộc vận động này, ông Trần Doãn Tới - Bí thư Đảng ủy xã đặc biệt khó khăn Ea M'Droh đánh giá, đây là một chủ trương rất thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhất là đối với những địa bàn còn nhiều khó khăn trong tỉnh. Điều quan trọng của phong trào không chỉ là hỗ trợ vật chất trước mắt, mà phải tạo được sự đồng hành lâu dài, giúp hộ nghèo có thêm điều kiện, niềm tin và động lực để tự vươn lên.

Ông Tới cho biết, xã Ea M'Droh xác định sẽ cụ thể hóa phong trào theo phương châm “Mỗi chi bộ đồng hành cùng một hộ nghèo, mỗi cán bộ, đảng viên gắn trách nhiệm với một hoàn cảnh cụ thể”. Trên cơ sở nắm chắc nguyên nhân nghèo của từng hộ, địa phương sẽ kết nối các nguồn lực hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và giúp người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

"Địa phương đã thực hiện mô hình mỗi tổ chức đảng đỡ đầu một hộ nghèo thoát nghèo từ tháng 8/2025. Cho đến nay, mô hình đã thể hiện được sự ưu việt và ý nghĩa. Mới đây, địa phương đã tuyên dương các điển hình trong phong trào và mở rộng nội hàm theo hướng mỗi tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài xã đỡ đầu một hộ nghèo trên địa bàn. Đặc biệt, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xuất khẩu lao động gắn với giảm nghèo bền vững", ông thông tin thêm.

Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030 đưa 51 xã, 449 thôn, buôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, đồng thời giảm nhanh số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.