Cách Chủ tịch Fed Kevin Warsh giữ quan hệ với Tổng thống Trump sau quyết định tăng lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,75-4%, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023. Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người được Tổng thống Donald Trump lựa chọn, tham gia và ủng hộ quyết định này trong bối cảnh Nhà Trắng từ lâu muốn chi phí vay giảm xuống.

Theo Wall Street Journal, cách ông Warsh xử lý quan hệ với ông Trump có điểm khác so với người tiền nhiệm Jerome Powell.

Vài ngày trước cuộc họp Fed, ông Trump đã chủ động gọi điện cho ông Warsh. Ban đầu cuộc trao đổi mang tính xã giao, sau đó chuyển sang quyết định lãi suất sắp được đưa ra.

Tổng thốngTrump kể rằng ông đã nói với ông Warsh cứ bỏ phiếu theo các thành viên trong hội đồng, đồng thời cho rằng Chủ tịch Fed đang chịu sức ép từ một hội đồng rất cứng rắn.

Việc trao đổi này khiến một số quan chức cấp cao trong chính quyền bất ngờ vì họ chỉ biết về cuộc gọi sau khi Tổng thống công khai thông tin.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ông Trump hoàn toàn chấp nhận quyết định của Fed. Sau khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất, Tổng thống Mỹ tiếp tục đăng trên Truth Social rằng lãi suất nên ở mức 1% hoặc thấp hơn và chỉ trích chính sách của Fed.

Reuters đánh giá đây là một trong những lần ông Trump công kích ông Warsh trực tiếp và rõ ràng nhất kể từ khi người này nhậm chức.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Warsh giải thích quyết định. Tại cuộc họp báo ngày 16/9, ông cho biết Fed phải tính đến những rủi ro mới đối với lạm phát, trong đó có tác động từ các diễn biến địa chính trị và giá năng lượng, thay vì trực tiếp tranh luận với Nhà Trắng về chính sách.

Theo Wall Street Journal, Warsh có mối quan hệ gần gũi với ông Trump hơn Powell. Ông từng được ông Trump phỏng vấn cho vị trí Chủ tịch Fed năm 2017 và sau đó tiếp tục duy trì liên lạc với Tổng thống.

Cách tiếp cận này được một số chuyên gia mô tả là chủ động trao đổi với Nhà Trắng nhưng vẫn giữ quyền quyết định chính sách thuộc về Fed.

Ellen Meade, cựu cố vấn Fed và giáo sư Đại học Duke, cho rằng việc thông báo trước cho Nhà Trắng về một quyết định khó chịu khác với việc xin phép Tổng thống.

Theo bà, ranh giới này có ý nghĩa quan trọng đối với tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Trường hợp của ông Warsh vì vậy cho thấy một thách thức kép: Fed phải duy trì khả năng đưa ra chính sách dựa trên các điều kiện kinh tế, đồng thời quản lý quan hệ với một Tổng thống nhiều lần công khai yêu cầu lãi suất thấp hơn.

Quyết định trên cũng chưa phải dấu chấm hết. Fed phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát không giảm đủ nhanh, trong khi ông Trump vẫn thúc đẩy quan điểm cần giảm chi phí vay.