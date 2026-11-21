Rau bí (đọt bí, ngọn bí) là phần thân non, lá non, tua cuốn và nụ hoa đực của cây bí đỏ. Để món ăn giữ màu xanh và độ giòn ngọt, bạn cần chọn bó rau non sạch, tước hết xơ, chần sơ rồi ngâm nước đá lạnh trước khi nấu. Rau bí giàu chất xơ, vitamin A, vitamin C, sắt và folate, phù hợp với nhiều món xào, canh và nộm.

Rau bí gồm những bộ phận nào và dinh dưỡng ra sao?

Rau bí có tên gọi khác theo vùng miền. Miền Bắc thường gọi là rau bí hoặc ngọn bí, còn miền Trung và miền Nam hay gọi là đọt bí hoặc bông bí. Loại rau này cho thu hoạch rộ nhất vào mùa hè và mùa thu.

Thân non, lá non, tua cuốn và bông bí đều dùng được để nấu ăn

Cụ thể, các bộ phận ăn được gồm:

Thân và cuống lá non: dạng ống rỗng nhẹ, phủ lông tơ, tước sạch xơ sẽ giòn ngọt.

Lá non và lá bánh tẻ: khi nấu chín cho độ mềm mượt.

Tua cuốn: phần non ăn giòn và thanh mát.

Bông bí (nụ hoa đực): màu vàng cam, thường dùng để xào hoặc nhồi thịt chiên giòn.

Nhờ hàm lượng chất xơ, sắt, folate, vitamin A, vitamin C và kali, rau bí hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, hỗ trợ phòng thiếu máu, nuôi dưỡng thị lực và góp phần điều hòa huyết áp.

Cách chọn rau bí non, sạch

Rau bí sạch non ngon có cọng rắn chắc, nhiều lông tơ và tua cuốn xoăn tự nhiên

Hãy quan sát ba dấu hiệu sau khi mua:

Thân và ngọn: cọng rắn chắc, mập vừa phải, xanh tự nhiên, phủ nhiều lông tơ ráp tay.

Số lượng lá: chỉ có 3 đến 4 đốt lá non trên đỉnh ngọn, khoảng cách giữa các đốt ngắn.

Tua cuốn: mảnh, dài và xoăn tự nhiên.

Ngược lại, hãy tránh bó rau có thân vống dài, cọng to nhưng mềm, bề mặt bóng loáng, ít lông tơ và tua cuốn mập ngắn. Đây là dấu hiệu rau có thể bón thừa đạm hoặc ngâm thuốc kích thích, thường khó tước xơ, dễ ra nhớt và làm nước nấu bị thâm đen.

Cách sơ chế rau bí sạch lông, không bị dai

Bẻ nhẹ cọng rồi kéo dọc để lột trọn dải xơ cứng

Thực hiện lần lượt theo các bước dưới đây:

Đeo găng tay mỏng. Nhựa rau bí dễ làm đen kẽ móng tay, còn lông tơ có thể gây ngứa.

Bẻ cong và tước xơ. Bẻ nhẹ thân cọng cho gãy lớp vỏ ngoài, rồi kéo dọc xuống để lột trọn dải xơ dày. Kết quả: cọng rau không còn sợi xơ cứng bám dọc.

Tước gân lá. Với lá bánh tẻ hơi to, bẻ nhẹ phần cuống sát mặt dưới lá rồi tước bỏ các đường gân cứng.

Rửa bằng nước muối loãng. Ngâm rau, vò nhẹ dưới vòi nước chảy để lông tơ tự trôi. Không chà xát mạnh bằng muối hạt vì rau dễ thâm đen.

Với bông bí, hãy ngắt bỏ phần đài hoa xanh dưới cuống, tách nhẹ cánh hoa và rút bỏ nhụy phấn vàng bên trong. Đây là hai phần gây vị đắng chát khi ăn.

Các món ngon từ rau bí

Rau bí xào tỏi giữ màu xanh mướt và độ giòn ngọt

Rau bí xào tỏi: sau khi tước xơ, chần sơ rau qua nước sôi rồi ngâm ngay vào nước đá lạnh để giữ màu xanh và độ giòn. Xào nhanh trên lửa lớn cùng tỏi phi thơm để rau không ra nước.

Rau bí xào thịt bò: thịt bò thái mỏng ướp tỏi, dầu hào, xào nhanh trên lửa lớn rồi cho rau bí đã chần sơ vào đảo đều.

Canh rau bí nấu ngao: đun sôi nước ngao, thả rau vào nấu chín tới rồi nêm nhẹ tay. Món có vị thanh mát, hợp ngày oi bức.

Canh rau bí nấu tôm: tôm bóc vỏ, giã dập, xào săn cùng hành tím rồi chế nước sôi. Khi thả rau, dìm ngập rau xuống nước để giữ sắc xanh.

Nộm rau bí tai heo: trộn cọng bí chần chín tới với tai heo luộc thái mỏng, đậu phộng rang và nước mắm chua ngọt.

Bông bí dồn thịt chiên giòn: nhồi thịt heo xay trộn nấm mèo, hành lá vào nụ hoa, áo lớp bột mỏng rồi chiên vàng.

Cách bảo quản rau bí giữ độ tươi

Bảo quản ngăn mát: giữ rau thật khô ráo và không rửa trước khi cất vì nước đọng làm ngọn bí thối nhũn. Bọc rau bằng giấy thấm ẩm hoặc cho vào hộp kín lót giấy ăn. Rau chưa tước giữ được 3–4 ngày, rau đã tước sẵn nên dùng trong vòng 24 giờ.

Cấp đông: sau khi tước xơ và rửa sạch, chần rau trong nước sôi pha chút muối khoảng 30 giây. Vớt ra ngâm ngay vào nước đá lạnh, vắt ráo, chia thành từng phần nhỏ rồi cho vào túi zip hoặc hộp kín đặt ngăn đá. Rau cấp đông dùng được trong vài tuần.

Lưu ý an toàn khi ăn rau bí

Không ăn rau bí luộc hoặc món rau bí đã nấu chín để qua đêm. Lượng nitrat tự nhiên trong rau có thể chuyển hóa thành nitrit và dễ nhiễm khuẩn, gây hại cho tiêu hóa.

Bà bầu có thể ăn rau bí vì loại rau này cung cấp folate, sắt, canxi và chất xơ.

Rau bí có tính lành, chưa ghi nhận đại kỵ nguy hiểm khi kết hợp với thực phẩm thông thường. Tuy vậy, tránh nấu với quá nhiều dầu mỡ để không gây đầy bụng, khó tiêu.

Đọt bí đao (bí xanh) vẫn ăn được như đọt bí đỏ, nhưng vị nhạt hơn và nhiều lông cứng hơn nên cần tước xơ thật kỹ.

Nhìn chung, chỉ cần chọn đúng bó rau non, tước xơ kỹ và bảo quản đúng cách, bạn có thể chế biến rau bí thành nhiều món xanh giòn, ngọt thanh cho cả nhà.