Cách chọn tủ lạnh cho gia đình 6 người: 6 tiêu chí cần biết trước khi mua

Chọn dung tích phù hợp

Với gia đình 6 thành viên, tủ lạnh dung tích khoảng 450-600 lít là mức đáng tham khảo. Nếu thường xuyên đi chợ, mua thực phẩm theo ngày, tủ khoảng 450-500 lít có thể đáp ứng nhu cầu. Ngược lại, gia đình thường mua đồ ăn theo tuần, tích trữ thịt cá hoặc chuẩn bị sẵn nguyên liệu nên cân nhắc mẫu từ 550-600 lít.

Tủ lạnh có dung tích khoảng 450 đến 600 lít phù hợp với gia đình 6 người

Tuy nhiên, dung tích cần được lựa chọn dựa trên thói quen sinh hoạt thực tế. Gia đình thường xuyên ăn ngoài có thể không cần tủ quá lớn, trong khi nhà nấu ăn tại nhà mỗi ngày sẽ cần nhiều không gian bảo quản hơn.

Ưu tiên ngăn mát và ngăn đông phù hợp

Chọn ngăn đông rộng nếu thường mua thịt cá theo tuần

Nếu thường mua thịt, cá và hải sản để dùng dần, gia đình nên ưu tiên tủ có ngăn đông rộng, nhiều hộc riêng để phân loại thực phẩm. Thiết kế này giúp sắp xếp nguyên liệu gọn gàng, dễ tìm và hạn chế phải lấy nhiều thực phẩm ra ngoài mỗi lần sử dụng.

Ưu tiên ngăn rau củ rộng nếu thường xuyên nấu ăn

Gia đình đông người thường cần bảo quản nhiều rau củ và trái cây. Vì vậy, nên chọn tủ có ngăn rau củ rộng, dễ sắp xếp. Nếu có thêm chức năng kiểm soát độ ẩm, ngăn chứa có thể hỗ trợ duy trì độ tươi của thực phẩm tốt hơn, tùy loại rau củ và điều kiện bảo quản.

Chọn kiểu tủ dễ sử dụng

Tủ 2 cửa dung tích lớn phù hợp với gia đình thích thiết kế quen thuộc, dễ sử dụng. Trong khi đó, tủ Side by Side hoặc tủ 4 cửa có thể thuận tiện hơn khi cần phân chia nhiều nhóm thực phẩm.

Tuy nhiên, thiết kế nhiều cửa không phải lúc nào cũng cần thiết. Gia đình nên cân nhắc thói quen lấy thực phẩm, chiều cao các thành viên và diện tích gian bếp trước khi quyết định.

Kiểm tra khả năng tiết kiệm điện

Tủ lạnh hoạt động liên tục nên mức tiêu thụ điện ảnh hưởng đến chi phí sử dụng lâu dài. Công nghệ Inverter có khả năng điều chỉnh hoạt động của máy nén theo nhu cầu làm lạnh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện trong điều kiện phù hợp.

Khi mua, nên kiểm tra nhãn năng lượng và mức tiêu thụ điện được công bố trên sản phẩm. Không nên chỉ dựa vào công nghệ Inverter hoặc số sao để đánh giá, bởi mức tiêu thụ thực tế còn phụ thuộc vào dung tích, thiết kế và thói quen sử dụng.

Chọn tiện ích theo nhu cầu

Nên ưu tiên chọn tủ lạnh có tiện ích được sử dụng thường xuyên

Các tính năng bổ sung có thể giúp việc sử dụng tủ lạnh thuận tiện hơn, nhưng không nhất thiết phải có đầy đủ.

Lấy nước bên ngoài: Phù hợp với gia đình thường xuyên sử dụng nước mát, hạn chế mở cửa tủ.

Làm đá tự động: Hữu ích nếu gia đình thường dùng đá viên, nhưng cần kiểm tra phần dung tích ngăn đông dành cho hệ thống này.

Cảnh báo mở cửa: Giúp phát hiện cửa chưa đóng kín, phù hợp với nhà có trẻ nhỏ hoặc nhiều người sử dụng tủ.

Nên ưu tiên những tiện ích được sử dụng thường xuyên để tránh tăng chi phí mua sắm cho các chức năng không cần thiết.

Đo kích thước vị trí đặt tủ

Trước khi mua, hãy đo chiều rộng, chiều cao và chiều sâu khu vực đặt tủ. Đồng thời, cần tính đến khoảng mở cửa, không gian kéo ngăn chứa và khoảng thông thoáng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Gia đình cũng nên kiểm tra lối vận chuyển qua cửa chính, hành lang, cầu thang hoặc thang máy để tránh khó khăn khi đưa tủ vào nhà. Việc lắp đặt đúng yêu cầu giúp thiết bị vận hành thuận tiện và ổn định.

Khi chọn tủ lạnh cho gia đình 6 người, dung tích 450-600 lít là mức tham khảo ban đầu, không phải quy chuẩn bắt buộc. Gia đình nên cân nhắc lượng thực phẩm thường dự trữ, tỷ lệ đồ tươi và đồ đông lạnh, mức tiêu thụ điện cùng diện tích gian bếp.

Một chiếc tủ có dung tích vừa đủ, bố trí ngăn chứa hợp lý và dễ sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu lâu dài tốt hơn thiết bị quá lớn hoặc có nhiều tính năng ít được tận dụng.