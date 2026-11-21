Trứng cút nhỏ bằng khoảng 1/3 trứng gà nhưng giàu đạm, sắt, vitamin B12 và lecithin. Để chế biến gọn gàng, bạn chỉ cần nắm 3 việc: chọn trứng tươi bằng cách thả nước, luộc 3–5 phút rồi sốc nước đá để bóc vỏ nhanh, và thấm khô trứng, lăn bột mỏng trước khi chiên để không bắn dầu.

Trứng cút có gì đáng chú ý về dinh dưỡng?

Trứng cút có hình bầu dục nhỏ, vỏ màu trắng ngà hoặc kem nhạt điểm đốm nâu đen. Mỗi quả nặng khoảng 9–10g, trong đó lòng đỏ chiếm tới 45–50% thể tích nên vị béo bùi, đậm đà hơn trứng gà.

Trứng cút chỉ nhỏ bằng khoảng 1/3 trứng gà nhưng lòng đỏ chiếm tới 45–50%

Một quả trứng cung cấp khoảng 14 kcal và 1g protein. Tính trên 100g, trứng cút cho khoảng 158 kcal, 13g protein, cùng vitamin B2, vitamin B12, sắt và selen.

Lượng ăn khuyến nghị

100g trứng cút chứa khoảng 844mg cholesterol, cao gấp đôi trứng gà cùng trọng lượng. Vì vậy, người trưởng thành khỏe mạnh nên ăn khoảng 4–6 quả mỗi ngày và không ăn hàng chục quả cùng lúc.

Lưu ý: người mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ hoặc có bệnh tim mạch chỉ nên ăn khoảng 3–5 quả mỗi tuần, kết hợp nhiều rau xanh. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần ăn trứng nấu chín kỹ, tránh trứng lòng đào.

Cách chọn trứng cút tươi

Trứng tươi mới sẽ chìm hoàn toàn và nằm ngang dưới đáy chậu nước

Bạn có thể kiểm tra độ tươi theo các dấu hiệu sau:

Vỏ trứng: cứng cáp, đốm nâu đen rõ nét, còn lớp phấn trắng mỏng tự nhiên.

Độ nặng và âm thanh: cầm chắc, nặng tay; lắc nhẹ sát tai không nghe tiếng động bên trong.

Thử bằng nước: thả trứng vào chậu nước sạch, trứng tươi sẽ chìm và nằm ngang dưới đáy.

Nguồn gốc: ưu tiên vỉ trứng có ngày đóng gói và hạn sử dụng rõ ràng tại nơi bán uy tín.

Ngược lại, hãy loại bỏ trứng nứt, dập, có đốm mốc đen, chảy dịch nhớt hoặc bốc mùi lạ. Trứng lắc nghe lọc xọc, nổi lơ lửng hoặc nổi hẳn lên mặt nước là trứng cũ hoặc đã ung vữa.

Cách luộc và bóc vỏ trứng cút nhanh

Luộc 3–5 phút, sốc nước đá rồi lắc hộp để bóc vỏ trứng cút thật nhanh

Rửa trứng: rửa nhẹ dưới vòi nước mát để loại bụi bẩn bám bên ngoài.

Luộc trứng: cho trứng vào nồi nước lạnh ngập mặt, thêm một nhúm muối và vài giọt giấm trắng để vỏ dễ tróc. Đun sôi, hạ lửa vừa rồi luộc 3–4 phút nếu muốn lòng đào, hoặc 5 phút để trứng chín tới, mềm và không bị khô xơ.

Sốc nhiệt: vớt trứng ngâm ngay vào thau nước đá lạnh khoảng 5 phút.

Lắc hộp: cho trứng vào hộp nhựa có nắp đậy kín, lắc đều khoảng 10–15 giây. Vỏ nứt vụn đồng loạt nên bạn tuốt ra rất nhanh.

Mẹo chiên trứng cút không văng dầu

Trứng luộc còn đọng nước trên bề mặt nên dễ nổ và bắn dầu khi gặp nhiệt độ cao. Hãy làm theo các bước sau:

Bóc vỏ rồi dùng khăn giấy bếp thấm thật khô từng quả.

Lăn trứng qua một lớp bột mì hoặc bột bắp thật mỏng, rũ bỏ phần bột thừa.

Thả trứng vào chảo dầu nóng và chiên đến khi vàng đều.

Lớp bột mỏng giúp hạn chế tia dầu bắn, đồng thời cho vỏ trứng giòn dai. Khi chiên, bạn nên đứng cách chảo một khoảng an toàn và thả trứng nhẹ tay.

Gợi ý món ngon từ trứng cút

Trứng cút rim mắm tỏi: chiên vàng trứng, đảo nhanh tay trên lửa vừa với nước mắm, đường, tỏi và ớt băm đến khi sốt sệt bám quanh trứng.

Trứng cút chiên sốt me: chiên sơ trứng, rưới nước cốt me nấu sệt cùng đường, nước mắm, tương ớt, rắc đậu phộng rang và rau răm.

Trứng cút ngâm nước tương: luộc lòng đào, bóc vỏ rồi ngâm trong hỗn hợp nước tương, đường, hành tây, tỏi, ớt sừng và mè rang đã để nguội. Ngâm ngăn mát một đêm là có thể dùng.

Chả cá bọc trứng cút chiên xù: bọc trứng luộc bằng chả cá, lăn qua bột chiên giòn, trứng gà đánh tan và bột chiên xù rồi chiên vàng.

Súp cua gà xé trứng cút: thả trứng luộc vào sau cùng, rắc tiêu và ngò rí.

Thịt ba chỉ kho trứng cút lên màu cánh gián, cả thịt và trứng đều ngấm vị

Với món thịt ba chỉ kho trứng cút, bạn kho thịt liu riu với nước màu và nước dừa. Khi thịt gần mềm, thả trứng luộc bóc vỏ vào kho tiếp ở lửa nhỏ để trứng ngấm vị.

Cách bảo quản trứng cút

Trứng tươi chưa chế biến: không rửa nước trước khi cất vì sẽ làm trôi lớp phấn bảo vệ trên vỏ. Nếu vỏ dính bẩn, lau nhẹ bằng khăn khô. Xếp trứng vào khay, để đầu to hướng lên trên và cất ngăn mát, giữ chất lượng tốt trong khoảng 3–4 tuần.

Trứng đã luộc, bóc vỏ: ngâm trong bát nước lạnh sạch, đậy kín và để ngăn mát, dùng tốt nhất trong 3–5 ngày. Nên thay nước ngâm mỗi ngày một lần để trứng không bị nhớt.

Muốn trữ lâu hơn: chiên sơ hoặc kho chín trứng, chia khẩu phần nhỏ rồi cấp đông dùng dần.

Lưu ý khi chế biến

Không nên nấu chung trứng cút với sữa đậu nành chưa đun chín kỹ hoặc óc heo vì dễ gây khó tiêu và làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất. Bên cạnh đó, tránh uống trà đặc ngay sau khi ăn trứng để không cản trở quá trình hấp thu sắt và protein.

Nhìn chung, chọn trứng tươi, luộc đúng thời gian, sốc nước đá và thấm khô trước khi chiên sẽ giúp việc nấu nướng nhanh gọn hơn. Khi kiểm soát lượng ăn hợp lý, bạn tận dụng được trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của loại trứng nhỏ này.