Cải cúc (còn gọi là rau tần ô, rau cúc) là rau ăn lá thuộc họ Cúc, có mùi thơm nồng the mát và vị ngọt hậu đắng nhẹ. Để món ăn giòn ngọt, xanh mướt, bạn cần chọn bó rau non tươi, sơ chế nhẹ tay và nấu nhanh trên lửa lớn. Rau chứa nhiều vitamin A, C, K cùng chất xơ, phù hợp nấu canh, xào tỏi hoặc nhúng lẩu.

Phân biệt cúc nếp và cúc tẻ trước khi mua

Cải cúc và rau tần ô thực chất là một loại rau, chỉ khác tên gọi theo vùng miền. Người miền Bắc thường gọi là cải cúc hoặc rau cúc, người miền Nam quen gọi là rau tần ô. Ở Việt Nam, rau này thường có hai giống phổ biến:

Cúc nếp: lá to bản, viền tròn ít xẻ thùy, thân mập và mềm. Vị ngọt dịu, ít hăng, rất hợp nấu canh hoặc ăn lẩu.

Cúc tẻ: lá nhỏ, xẻ thùy sâu, thân mảnh. Mùi nồng the hơn và hơi đắng nhẹ.

Cúc nếp lá to tròn mềm ngọt, cúc tẻ lá nhỏ xẻ thùy thơm nồng hơn

Cách chọn mua cải cúc tươi non

Khâu chọn rau quyết định độ giòn ngọt và hạn chế vị đắng chát. Hãy kiểm tra các dấu hiệu sau:

Lá xanh sáng mướt, tươi tắn, không rủ xuống.

Thân mập vừa phải, cầm lên thấy mọng nước, giòn và đàn hồi tốt.

Ưu tiên cây thân ngắn, phần ngọn còn non, chưa bung nụ hoa.

Rau có mùi thơm nhẹ đặc trưng của họ Cúc, không có mùi lạ.

Chọn bó rau lá xanh sáng mướt, thân mập mọng nước và ngọn còn non

Ngược lại, tránh bó rau có lá vàng úa, đốm đen, bị sâu ăn, dập nát hoặc thâm nhũn chảy nhớt. Cây thân quá dài, cằn cỗi hoặc đã trổ hoa cũng nên bỏ qua vì nhiều xơ cứng và dễ đắng khi nấu.

Cách sơ chế cải cúc sạch cát, không dập lá

Lá cải cúc mỏng, dễ gãy và kẽ lá hay bám đất cát nên cần thao tác nhẹ nhàng.

Nhặt rau: Cắt bỏ gốc rễ già cứng, nhặt lá sâu, lá vàng. Ngắt rau thành khúc 5–7 cm. Kết quả: rau gọn, không còn phần già.

Rửa nhẹ: Cho rau vào thau nước ngập, khuấy nhẹ để đất cát lắng đáy. Vớt ra rổ, không vò mạnh vì lá dễ thâm đen. Xả lại 2–3 lần dưới vòi nước chảy nhẹ đến khi nước trong.

Ngâm nước muối loãng: Ngâm rau 3–5 phút để loại tạp chất và khử khuẩn nhẹ. Không ngâm lâu vì rau sẽ héo mềm. Vớt ra rổ thưa, vẩy nhẹ cho ráo nước.

Khuấy nhẹ rau trong thau nước để đất cát lắng đáy, tránh vò mạnh làm dập lá

Cách nấu cải cúc ngon với 6 món dễ làm

Cải cúc rất nhanh chín. Bí quyết là nấu nhanh tay trên lửa lớn để giữ màu xanh và tinh dầu thơm. Khi nấu canh, bạn có thể thêm vài lát gừng tươi hoặc chút tiêu trắng để trung hòa tính hàn.

1. Canh cải cúc thịt băm

Xào sơ thịt nạc vai băm nhỏ với hành tím cho dậy mùi, rồi đun sôi cùng nước lọc. Khi nước sôi bùng, thả rau vào, nêm gia vị vừa ăn và tắt bếp ngay khi rau vừa chín tới.

2. Canh cải cúc chả cá thác lác

Quết chả cá với hành lá, thì là và tiêu xay, vo thành viên nhỏ rồi thả vào nước dùng đang sôi. Khi chả nổi lên, cho rau vào đảo nhẹ và thêm chút gừng thái sợi để khử mùi tanh.

3. Cải cúc xào tỏi

Phi thơm tỏi băm trên chảo nóng, cho rau vào đảo thật nhanh trên lửa lớn trong 1–2 phút. Rau chín tái, không tiết nhiều nước, giữ độ giòn và màu xanh mướt.

Cải cúc xào tỏi đảo nhanh trên lửa lớn giữ độ giòn và màu xanh mướt

4. Cải cúc nhúng lẩu

Nhúng rau ngập vào nồi lẩu đang sôi vài giây cho vừa chín tái. Vị the mát của rau giúp cân bằng vị béo của nước dùng và các loại thịt cá.

5. Canh cải cúc nấu tôm

Bóc vỏ, rút chỉ lưng tôm tươi rồi giã sơ hoặc băm nhỏ. Phi thơm hành, xào săn tôm, đổ nước đun sôi rồi thả rau, nấu đến khi vừa chín tới.

6. Salad cải cúc

Dùng phần đọt non và lá mềm, rửa sạch và để thật ráo. Trộn cùng cà chua bi, hành tây thái mỏng và nước sốt giấm đường chua ngọt. Nếu ăn sống, hãy chọn rau rõ nguồn gốc và ngâm nước muối loãng kỹ để phòng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

Cách bảo quản cải cúc tươi 3–5 ngày

Bọc kín bó rau bằng giấy báo sạch hoặc khăn giấy thấm ẩm để giữ độ ẩm vừa phải.

Cho bó rau vào túi zip có đục vài lỗ nhỏ để không khí lưu thông, tránh hấp hơi gây úng lá.

Đặt túi vào ngăn mát (ngăn đựng rau củ). Rau giữ tươi khoảng 3–5 ngày.

Lưu ý: không rửa rau trước khi cất tủ lạnh. Độ ẩm dư thừa khiến vi khuẩn phát triển, rau thâm nhũn chỉ sau 1–2 ngày. Chỉ nhặt sơ lá hỏng và giữ rau thật khô ráo.

Lưu ý an toàn khi dùng cải cúc

Người nên hạn chế: người huyết áp thấp, đang tiêu chảy hoặc lạnh bụng. Người mắc bệnh gút, sỏi thận, suy thận cũng cần tiết chế vì rau có chứa một lượng purin và oxalat nhất định. Người dị ứng thực vật họ Cúc nên thận trọng.

Món nên tránh kết hợp: không ăn cùng mật ong vì có thể gây khó tiêu. Người tiêu hóa yếu nên hạn chế ăn chung với thực phẩm lạnh như cua, ốc, mướp đắng. Người huyết áp thấp không nên ăn nhiều khi đói hoặc kết hợp với mướp đắng, cần tây.

Bà bầu: có thể ăn lượng vừa phải, cần rửa sạch, nấu chín kỹ và không ăn quá nhiều trong một bữa.

Trẻ dưới 1 tuổi: không nên ăn hoặc uống nước ép cải cúc vì hệ tiêu hóa còn non, dễ đầy bụng, khó tiêu.

Thông tin về tác dụng sức khỏe chỉ mang tính tham khảo. Nhìn chung, chọn rau tươi non, sơ chế nhẹ tay và nấu chín tới sẽ giúp bữa cơm gia đình có món rau thơm ngon, thanh mát và an toàn.