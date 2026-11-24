Món nhậu ngon là các món đậm vị chua cay mặn ngọt, giúp kích thích vị giác khi dùng cùng bia rượu. Những món dễ làm tại nhà gồm bò tái chanh, nghêu hấp sả ớt, mực nướng sa tế, phèo chiên nước mắm và cánh gà chiên giòn. Độ ngon phụ thuộc vào ba khâu: chọn nguyên liệu tươi, sơ chế sạch mùi tanh và nêm nếm vừa vặn.

Món nhậu là cầu nối gắn kết trong những buổi họp mặt

Món nhậu ngon cần những gì?

Thực đơn món nhậu bình dân thường cân bằng giữa nhóm đạm từ thịt cá, rau xanh thanh mát và gia vị thơm nồng. Vị chua của chanh, vị cay của ớt tiêu cùng độ giòn sần sật giúp người ăn không bị ngán khi lai rai lâu.

Tùy đồ uống, bạn chọn cách chế biến phù hợp. Món nhậu uống bia thường thiên về đồ chiên giòn, nướng sa tế hoặc hải sản hấp sả. Món nhậu với rượu lại hợp đồ xào cay, đồ luộc chấm mắm hoặc gỏi nộm chua ngọt để cân bằng vị nồng.

Bước 1: Chọn mua nguyên liệu tươi

Chọn nguyên liệu tươi quyết định độ ngọt và an toàn của món nhậu

Quan sát màu sắc, độ đàn hồi và mùi tự nhiên trước khi mua.

Hải sản có vỏ (nghêu, sò, ốc): chọn con còn sống, vỏ khép chặt hoặc tự khép khi chạm tay vào, không có mùi lạ.

Cá và mực: cá có mắt trong veo, mang đỏ hồng, thân săn chắc; mực có da sáng bóng, râu bám chắc vào thân.

Thịt bò, heo, phèo non: thịt bò đỏ tươi, thớ nhỏ mịn; thịt heo hồng hào, bề mặt ráo; phèo non tròn đều, thành dày, màu trắng sữa.

Tránh mua tôm, cá có thân mềm nhũn, mắt đục, mang thâm đen hoặc chảy dịch nhớt bất thường. Không chọn thịt tái xanh, thâm tím, chảy nước hoặc có mùi hắc của hóa chất. Với nội tạng heo, loại bỏ phần có nốt sần lạ, màu vàng úa hoặc mùi hôi khó chịu.

Bước 2: Chọn món và chế biến

Thực đơn món nhậu đa dạng từ hấp, nướng đến chiên xào

Bò tái chanh hành tây

Thái mỏng thịt thăn bò, trộn đều với nước cốt chanh, hành tây ngâm đá giòn, rau răm và đậu phộng rang. Món có vị chua dịu, thanh mát, giúp chống ngấy.

Cánh gà chiên nước mắm

Chiên cánh gà đến khi vàng ruộm, sau đó đảo nhanh trên lửa lớn cùng nước mắm, đường và tỏi băm phi thơm đến khi sốt keo bóng. Da giòn, thịt bên trong vẫn mềm ẩm.

Nghêu hấp sả ớt kiểu Thái

Đun nước dùng sả, ớt, lá chanh đến khi sôi bùng rồi mới thả nghêu vào và đảo nhanh tay. Nghêu sẽ bung vỏ đều, không bị teo thịt.

Mực nướng sa tế

Làm sạch mực, khứa vảy rồng, ướp với sa tế, tỏi băm, dầu điều. Nướng trên than hồng hoặc nồi chiên không dầu đến khi thịt săn lại và dậy mùi thơm.

Phèo non chiên nước mắm tỏi ớt

Luộc sơ phèo, chiên vàng, rồi xóc đều với nước mắm tỏi ớt trên chảo nóng để tạo lớp áo mặn ngọt. Món hợp ăn kèm rau răm và dưa leo.

Cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng

Nướng trui đến khi da cháy xém thơm mùi khói, thịt bên trong vẫn trắng ngần. Ăn nóng, gỡ thịt cuốn cùng bánh tráng, bún tươi, rau sống và chấm mắm nêm pha tỏi ớt.

Bước 3: Sơ chế sạch mùi tanh hôi

Sơ chế đúng kỹ thuật giúp loại bỏ mùi tanh hôi của nguyên liệu

Khử tanh gan heo: ngâm hoặc chà gan với bột mì và muối khoảng 15 phút rồi rửa sạch để hút dịch đỏ và máu đọng. Không xào gan quá lâu vì gan sẽ khô bở, chai cứng.

Làm sạch phèo non: lộn ngược đoạn phèo, loại bỏ chất bẩn, chà nhẹ với chanh muối rồi luộc sơ nước sôi. Không bóp quá mạnh tay vì lòng sẽ dai, mất độ ngọt và dễ bị đắng.

Ngâm nhả cát nghêu, sò: ngâm trong nước vo gạo pha vài lát ớt xắt từ 1–2 tiếng để hải sản nhả sạch bùn đất.

Sơ chế thịt bò và gà: thấm ráo thịt bò trước khi thái ngang thớ để không bị dai; chần sơ thịt gà với gừng đập dập để khử mùi hôi.

Nếu làm chả gà hoặc chả tôm áp chảo, nên băm tay thay vì xay máy để giữ độ mọng nước và giòn sần sật.

Bảo quản nguyên liệu và món ăn

Ngắn ngày: thấm khô thịt cá đã làm sạch, bọc kín hoặc cho vào hộp đậy nắp, để ngăn mát khoảng 4 độ C hoặc thấp hơn và dùng trong 1–2 ngày tùy loại.

Cấp đông: chia nguyên liệu thành từng phần vừa ăn, đựng hộp kín, trữ ở -18 độ C. Thực phẩm có thể giữ được vài tuần đến vài tháng tùy loại.

Món gỏi nộm: chỉ trộn nước sốt ngay trước khi dọn lên bàn để rau củ không chảy nước, mềm nhũn.

Dụng cụ giúp nấu nhanh hơn

Nồi chiên không dầu: nướng mực, chiên cánh gà vàng giòn đều mà cần ít dầu mỡ, hạn chế bắn dầu.

Xửng hấp điện: giữ nhiệt ổn định, giúp nghêu hấp sả ớt hay tôm hấp bia chín nhanh, giữ độ mọng nước.

Chảo chống dính sâu lòng: dễ đảo đều trên lửa lớn khi làm phèo chiên nước mắm hay món xào, nước sốt áo bóng mà không cháy khét.

Lưu ý và câu hỏi thường gặp

Uống bia nên chọn món nào? Nên ưu tiên món đậm đà, giòn rụm hoặc thơm nồng như cánh gà chiên mắm, phèo chiên giòn, mực nướng sa tế và nghêu hấp sả ớt để cân bằng vị đắng nhẹ của bia.

Món nào làm dưới 15 phút? Nghêu hấp sả ớt, tôm hấp bia hoặc gỏi dưa leo tai heo chỉ mất khoảng 10–15 phút, ít công đoạn tẩm ướp cầu kỳ.

Người đau dạ dày có nên ăn gỏi tái chanh? Không nên, nhất là khi bụng đang đói. Axit từ chanh và vị cay từ ớt dễ kích ứng niêm mạc dạ dày, gây xót ruột, khó chịu.

Nếu chế biến hợp vệ sinh và dùng lượng vừa phải, món nhậu cung cấp nguồn đạm dồi dào. Ăn kèm thực phẩm giàu đạm và chất béo lành mạnh khi uống bia rượu còn giúp làm chậm hấp thu cồn, bảo vệ niêm mạc dạ dày. Hãy chọn nguyên liệu tươi, sơ chế kỹ và nêm vừa vị để bàn tiệc cuối tuần ngon, an toàn.