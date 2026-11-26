Để chọn được trái dừa ngon, hãy ưu tiên quả cỡ vừa, vỏ xanh đều, cuống còn nguyên và búng vào thân nghe tiếng thanh, trong. Sau khi mua, bạn có thể lấy nước, tách cùi sạch chỉ với 4 bước và bảo quản nguyên quả khoảng 7 ngày ở nơi thoáng mát. Dừa còn là nguyên liệu cho nhiều món như tôm hấp, thịt kho nước dừa, thạch rau câu và kem.

Trái dừa gồm những phần nào?

Trái dừa (tên khoa học Cocos nucifera) thuộc họ Cau, là quả hạch một hạt mọc ở vùng nhiệt đới. Quả gồm bốn lớp từ ngoài vào trong:

Vỏ ngoài và xơ dừa: bao bọc quả, giúp quả chịu va đập tốt.

Gáo dừa: lớp vỏ gỗ cứng màu nâu sẫm, có ba mắt ở phần đầu cuống.

Cùi dừa: lớp thịt trắng bám mặt trong gáo, giàu chất béo thực vật và chất xơ.

Nước dừa: chất lỏng trong, ngọt thanh trong khoang rỗng giữa quả.

Mỗi giống dừa có hương vị và độ ngọt nước khác nhau

Tại Việt Nam, bạn thường gặp bốn giống sau:

Dừa xiêm xanh: quả nhỏ, vỏ xanh tươi, nước ngọt đậm với độ đường khoảng 7%–7,5%, hợp để uống giải khát.

Dừa xiêm lửa: vỏ màu cam đỏ, nhiều nước, vị ngọt thanh dịu.

Dừa dứa: có mùi thơm lá dứa tự nhiên từ vỏ, nước đến cơm dừa.

Dừa sáp: cùi dày, mềm dẻo như sáp, nước đặc sánh.

Cách chọn trái dừa tươi ngon, nhiều nước

Để chọn dừa xiêm ngọt nước, cơm vừa ăn, bạn áp dụng hai mẹo sau:

Quan sát kích thước và màu sắc: chọn quả cỡ vừa, vỏ xanh tươi đều màu, cuống còn nguyên, không dập nát.

Thử âm thanh: búng nhẹ ngón tay vào thân quả. Tiếng kêu thanh, trong thường là dừa bánh tẻ nhiều nước, cơm mềm dẻo.

Búng nhẹ vào thân quả, tiếng kêu thanh trong là dừa bánh tẻ ngon

Bên cạnh đó, cần tránh các trường hợp sau:

Quả quá to hoặc tiếng kêu đục: quả quá to thường là dừa lai, nước nhạt. Tiếng kêu trầm đục báo hiệu dừa già, nước ít, cùi cứng.

Dừa gọt sẵn có vỏ trắng phau quanh cuống: loại này có thể đã bị ngâm hóa chất tẩy trắng.

4 bước sơ chế trái dừa lấy nước và tách cùi

Bốn bước sơ chế trái dừa để lấy nước và tách cùi nguyên vẹn

Lấy nước: gọt sạch xơ ở đầu cuống mềm để lộ ba mắt dừa. Dùng mũi dao nhọn chọc thủng một mắt rồi trút nước ra ca sạch.

Tách gáo: dùng sống dao nặng gõ đều một vòng quanh thân gáo đến khi vỏ cứng tự nứt đôi.

Tách cùi: hơ nóng nhẹ gáo trên lửa nhỏ hoặc luộc sơ vài phút để cùi co lại và tự tách khỏi vỏ.

Làm sạch cùi: dùng dao nạo bỏ lớp vỏ lụa màu nâu bên ngoài để có phần cùi trắng tinh.

Lưu ý an toàn: khi chọc mắt dừa và gõ gáo, hãy giữ chắc quả trên mặt phẳng và đặt tay xa lưỡi dao để tránh trượt.

Cách bảo quản trái dừa tươi lâu

Tùy trạng thái của dừa, bạn chọn cách giữ phù hợp:

Món ngon dễ làm từ trái dừa

Từ mặn đến ngọt, trái dừa làm nên nhiều món ăn hấp dẫn

Tôm hấp trái dừa: tôm sú làm sạch, ướp nhẹ gia vị, xếp vào gáo dừa hoặc xửng hấp cùng hành tây, sả đập dập để thịt săn chắc.

Thịt kho nước dừa: thịt ba chỉ hoặc chân giò ướp thấm gia vị, kho liu riu cùng nước dừa tươi và trứng vịt đến khi thịt mềm, nước sánh nhẹ.

Gà nấu nước dừa tươi: gà ta chặt miếng vừa ăn, ướp sả ớt, nấu hoặc hấp cách thủy cùng nước dừa xiêm, nấm hương và táo đỏ.

Cơm chiên trái dừa: cơm rang cùng tôm, lạp xưởng, đậu Hà Lan, cà rốt và chút nước cốt dừa, bày trong gáo dừa đã nạo sạch.

Thạch rau câu trái dừa: gồm lớp thạch trong từ nước dừa tươi bên dưới và lớp thạch béo từ nước cốt dừa phủ trên mặt.

Kem trái dừa: kết cấu xốp mịn từ nước cốt dừa tươi và cơm dừa non thái sợi, thường múc vào gáo dừa, rắc đậu phộng rang và dừa khô.

Dụng cụ hỗ trợ chế biến

Nồi xửng hấp: giúp tôm và gà chín đều bằng hơi nước, giữ vị ngọt thanh.

Nồi đất hoặc nồi đáy dày: truyền nhiệt ổn định, giúp thịt kho lên màu cánh gián và nước sánh, không bị cháy.

Máy xay sinh tố công suất lớn: xay nhuyễn cùi dừa già để vắt nước cốt dừa và đánh hỗn hợp kem bông xốp.

Lưu ý khi dùng nước dừa và cùi dừa

Nước dừa chứa khoảng 94% là nước, giàu kali, magie, natri nên giúp bù nước và giải nhiệt. Cơm dừa tươi chứa khoảng 33 g chất béo trên 100 g, phần lớn là axit béo chuỗi trung bình (MCT). Một số lưu ý để dùng an toàn:

Sau khi đi nắng: nhấp từng ngụm nhỏ nước dừa ở nhiệt độ thường, tránh uống dồn dập nước dừa đá lạnh để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt.

Người vận động cường độ cao: không nên uống quá nhiều nước dừa sát giờ thi đấu để tránh nặng bụng hoặc bủn rủn cơ.

Uống mỗi ngày 1 trái: thường tốt cho việc bù nước. Tuy nhiên, người huyết áp thấp hoặc tiêu hóa yếu không nên uống liên tục để tránh đầy bụng, lạnh bụng.

Bà bầu: có thể uống nước dừa từ tháng thứ 4 của thai kỳ. Trong 3 tháng đầu nên hạn chế vì nước dừa có tính hàn, dễ gây đầy hơi hoặc tăng cảm giác ốm nghén.

Người tiểu đường: có thể uống nước dừa với lượng vừa phải vì chỉ số đường huyết (GI) thấp, nhưng nên hạn chế cùi dừa già do hàm lượng chất béo thực vật cao.

Ban đêm: hạn chế uống nước dừa vì dễ gây đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng giấc ngủ.

Về giá, dừa xiêm tươi thường dao động khoảng 12.000–25.000 đồng/trái tùy giống, kích cỡ, mùa vụ và khu vực. Bạn nên kiểm tra trực tiếp tại chợ hoặc siêu thị gần nhà để biết mức giá chính xác. Các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, hãy điều chỉnh lượng dùng phù hợp với thể trạng của từng thành viên trong gia đình.