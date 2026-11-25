Thịt ngựa là loại thịt đỏ giàu đạm, ít chất béo và giàu sắt, có vị ngọt thanh tự nhiên. Để món ăn ngon, bạn cần làm đúng 3 khâu: chọn thịt tươi, sơ chế khử mùi và thái đúng thớ. Nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực vùng cao phía Bắc này có thể chế biến thành món xào, nướng, lẩu hoặc hầm.

Thịt ngựa có gì đặc biệt?

Thịt ngựa thu được từ ngựa nhà, có thớ mịn, màu đỏ sẫm tươi và độ săn chắc tự nhiên. Khác với thịt bò hay thịt cừu, mỡ ngựa có màu vàng nhạt và không đông đặc ở nhiệt độ phòng.

Mỡ ngựa có màu vàng nhạt tự nhiên, thớ thịt mịn và săn chắc khi ấn nhẹ

Nhiều người e ngại thịt ngựa có mùi hôi nồng. Theo nguồn tin, thịt tươi có mùi thơm nhẹ và vị ngọt thanh dễ ăn. Tại Việt Nam, ngựa được chăn thả nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Thái Nguyên và khu vực Tây Bắc. Nhờ ăn cỏ tự nhiên và vận động nhiều trên đồi núi, thịt ngựa vùng cao thường săn chắc, ít mỡ thừa.

Giá trị dinh dưỡng nổi bật

Đạm dồi dào: hỗ trợ xây dựng khối cơ và phục hồi thể lực.

Giàu sắt hữu cơ: có thể hỗ trợ tạo máu và cải thiện mệt mỏi do thiếu sắt.

Ít chất béo, cholesterol thấp: phù hợp người cần kiểm soát cân nặng hoặc quan tâm sức khỏe tim mạch.

Vitamin nhóm B và khoáng chất: góp phần duy trì năng lượng và sức đề kháng.

Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính tham khảo.

Cách chọn mua thịt ngựa tươi ngon

Khâu chọn mua quyết định phần lớn độ ngon của món ăn. Hãy kiểm tra lần lượt 4 yếu tố sau:

Chọn thịt ngựa có màu đỏ tươi sẫm, bề mặt ráo mịn và mỡ vàng ngà tự nhiên

Quan sát màu sắc: thịt tươi có màu đỏ tươi sẫm, bề mặt ráo mịn, không chảy nước.

Thử độ đàn hồi: ấn nhẹ ngón tay vào miếng thịt, thớ thịt phải săn chắc và nhanh trở lại như cũ.

Kiểm tra phần mỡ: mỡ chuẩn có màu vàng ngà, sờ thấy dẻo mềm, không cứng.

Chọn đúng phần thịt: thăn để xào, bắp hoa giòn sần sật để nhúng lẩu, ba chỉ để nướng hoặc hầm.

Bạn nên tránh miếng thịt thâm xỉn, tái nhợt hoặc có đốm lạ. Nếu mỡ trắng bệch, bề mặt nhớt dính hoặc có mùi hôi chua, đó là thịt để lâu, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Về giá, thịt ngựa tươi bán lẻ thường dao động từ 300.000 đến 380.000 đồng/kg. Mức giá thay đổi tùy phần thịt (thăn, bắp hoa, mông) và nguồn cung từng nơi.

Cách sơ chế thịt ngựa sạch, mềm, bớt mùi

Rửa nhanh thịt ngựa với nước muối loãng và gừng, thấm khô rồi mới thái mỏng ngang thớ

Bước 1: Rửa nhanh thịt. Rửa miếng thịt với nước muối loãng pha chút gừng đập dập hoặc rượu trắng để loại mùi gây nhẹ. Không ngâm quá lâu vì thịt dễ mất dưỡng chất và độ ngọt tự nhiên.

Bước 2: Thấm khô. Dùng khăn giấy sạch thấm thật ráo bề mặt thịt trước khi thái. Thịt ráo nước sẽ xào săn, ít ra nước khi nấu.

Bước 3: Thái đúng thớ. Thái thịt thật mỏng theo chiều ngang thớ, bản to tương tự thịt bò. Thịt chỉ bị dai khi thái dọc thớ hoặc xào quá lâu trên lửa nhỏ. Nếu miếng thịt còn dính bì ngựa, hãy lạng hoặc thái thật mỏng để không bị dai cứng.

Bước 4: Ướp vừa miệng. Ướp thịt với tỏi băm và một chút dầu ăn để khóa ẩm. Thịt ngựa vốn có vị ngọt đậm, nên giảm muối hoặc bột canh so với khi ướp thịt bò để món không bị mặn gắt.

6 món ngon dễ làm từ thịt ngựa

Thịt ngựa xào lá lốt

Thịt thăn thái mỏng, ướp tỏi, sả băm và chút nước mắm, rồi xào nhanh trên lửa lớn. Khi thịt vừa chín tới, cho lá lốt thái sợi vào đảo vài lượt rồi tắt bếp để lá giữ màu xanh và thịt không bị dai.

Thịt ngựa xào rau răm

Thịt ngựa xào rau răm: xào nhanh trên lửa lớn, cho rau răm vào cuối để giữ màu xanh

Xào săn thịt đã ướp trên chảo nóng, nêm nhạt hơn một chút so với thịt bò. Cuối cùng, cho nhiều rau răm cắt khúc vào đảo nhanh rồi trút ra đĩa, dùng khi còn nóng.

Lẩu bắp hoa ngựa nhúng mẻ

Nước dùng chua thanh từ cơm mẻ, nấu cùng sả, cà chua và dứa. Bắp hoa thái mỏng bản to, nhúng vào nồi nước sôi liu riu cho chín tái để giữ độ giòn sần sật. Ăn kèm bún tươi, rau muống, cải thảo, chấm mắm tôm hoặc nước mắm gừng.

Thịt ngựa nướng tảng ướp mắc khén

Ướp miếng thăn hoặc ba chỉ dày với hạt mắc khén giã nhỏ, hạt dổi, sả, tỏi và chút dầu ăn. Nướng ở nhiệt độ ổn định để vỏ ngoài xém cạnh, bên trong vẫn mọng nước.

Thịt ngựa xào sả ớt

Thái thịt mỏng, đảo nhanh cùng sả băm phi thơm, ớt tươi và hành tây. Dùng lửa lớn, đảo liên tục và tắt bếp ngay khi thịt vừa chuyển màu.

Thắng cố ngựa

Đây là món hầm truyền thống của đồng bào vùng cao Tây Bắc. Thịt và nội tạng ngựa được làm sạch kỹ, ninh nhừ cùng thảo quả, quế chi, hồi, sả và gừng. Món ăn nóng, thường kèm rau cải mèo và chấm muối tiêu chanh.

Cách bảo quản thịt ngựa

Ngăn mát tủ lạnh: thấm khô thịt, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp đậy nắp. Dùng trong vòng 1-2 ngày để thịt giữ độ tươi ngon nhất.

Ngăn đông: chia thịt thành từng phần vừa ăn, hút chân không hoặc bọc kín nhiều lớp để tránh cháy lạnh, bảo quản ở -18 độ C.

Không tái cấp đông phần thịt đã rã đông, vì thịt dễ bị bở và mất nước ngọt.

Lưu ý an toàn khi chế biến

Luôn nấu thịt chín kỹ hoàn toàn, nhất là khi chế biến cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Theo kinh nghiệm dân gian, không nên nấu thịt ngựa chung với gừng sống chưa qua xử lý lửa lớn, thịt lợn hoặc mộc nhĩ vì có thể gây đầy hơi, khó tiêu ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Không mua thịt có mùi chua, bề mặt nhớt hoặc mỡ trắng bệch.

Dụng cụ giúp món ngon hơn

Chảo chống dính lòng sâu và bếp từ: giữ nhiệt lớn, ổn định cho các món xào nhanh, thịt không bị ra nước.

Nồi lẩu điện có nút chỉnh nhiệt: duy trì nước dùng sôi liu riu cho món lẩu nhúng mẻ.

Nồi chiên không dầu hoặc lò nướng: giúp nhiệt tỏa đều khi nướng tảng, bề mặt vàng xém mà bên trong vẫn mọng nước.

Nhìn chung, chỉ cần chọn thịt tươi, thái ngang thớ, nêm nhạt tay và nấu chín kỹ, bạn có thể làm nhiều món từ thịt ngựa ngay tại nhà.