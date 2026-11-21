Để có mẻ mực ống giòn ngọt, bạn cần làm đúng ba việc: chọn con còn tươi, sơ chế đúng trình tự và nấu trên lửa lớn vừa chín tới. Mực ống là hải sản thân mềm hình ống thuôn dài, thịt giòn sần sật, vị ngọt thanh tự nhiên. Trong 100g mực tươi có khoảng 8,6g đạm, 0,4g chất béo và 45–47 Kcal.

Cách nhận biết mực ống khi đi chợ

Mực ống thuộc bộ Teuthida, có thân hình ống thuôn dài cùng 8 tay và 2 xúc tu bắt mồi. Từ giữa thân xuống đuôi có hai vây mỏng tạo thành hình thoi. Lớp da bên ngoài màu trắng đục, điểm đốm hồng tím hoặc nâu đỏ.

Mực ống có thân ống thuôn dài, hai vây mỏng hình thoi ở đuôi

Bạn có thể phân biệt mực ống với hai loại mực khác qua hình dáng:

Mực lá: thân bầu dục dẹt, vây rộng chạy dọc toàn thân, thịt rất dày.

Mực nang: thân tròn bè, bên trong lưng có mai vôi cứng màu trắng đục thay vì thanh mai trong suốt.

Cách chọn mực ống tươi

Hãy quan sát bề ngoài và dùng tay kiểm tra độ đàn hồi của thịt.

Da và màu sắc: da sáng bóng, các đốm nâu hoặc hồng tím hiện rõ, không trầy xước loang lổ.

Độ săn chắc: ấn nhẹ ngón tay vào thân, thịt đàn hồi tốt và nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu.

Mắt và đầu: mắt trong veo, thấy rõ con ngươi; đầu và râu dính chặt liền thân.

Ấn nhẹ thấy thịt mực đàn hồi tốt là mực còn tươi

Dấu hiệu mực ươn cần tránh

Mực để lâu hoặc bảo quản kém mất độ giòn ngọt và dễ gây rối loạn tiêu hóa. Không nên mua mực có các biểu hiện sau:

Mắt đục mờ, lồi ra ngoài hoặc bị vỡ.

Thân mềm nhũn, ấn vào thấy nhão, không đàn hồi.

Da bong tróc nhiều, chuyển màu xanh ngà nhợt nhạt.

Có mùi tanh hôi nồng hoặc mùi hắc lạ, nghi ngờ ngâm hóa chất.

Giá mực ống tươi trên thị trường thường dao động khoảng 180.000 đến 350.000 đồng/kg, tùy kích cỡ, nguồn gốc đánh bắt và thời điểm trong năm.

Cách sơ chế mực ống sạch, không tanh, không vỡ túi mật

Sơ chế đúng trình tự giúp mực sạch, không tanh, không vỡ túi mật

Bước 1: Rút đầu và làm sạch nội tạng

Nắm nhẹ phần đầu và râu mực, kéo từ từ dọc thân để rút toàn bộ ruột và túi mật màu đen ra ngoài. Kéo chậm tay để túi mật không bị vỡ.

Bước 2: Bỏ mai và lột da

Rút thanh mai trong suốt dọc sống lưng, rửa sạch khoang bụng. Lột lớp màng da bên ngoài nếu muốn mực trắng đẹp khi xào.

Bước 3: Khử mùi tanh

Bóp nhẹ mực với nước muối loãng pha chút gừng đập dập hoặc rượu trắng, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Không xát nhiều muối hạt trực tiếp vì mực sẽ mặn và teo tóp.

Bước 4: Ngâm nước đường để mực giòn

Ngâm mực đã rửa sạch vào nước pha chút đường loãng khoảng 5 phút, vớt ra để ráo. Thớ thịt sẽ giòn sần sật và hạn chế ra nước khi nấu.

Cách bảo quản mực ống

Ngắn ngày (1–2 ngày): rửa sạch, để thật ráo nước, xếp vào hộp kín hoặc bọc màng bọc thực phẩm rồi đặt trong ngăn mát tủ lạnh.

Dài ngày (1–3 tháng): sơ chế sạch ruột, vuốt thẳng râu mực để không gãy nát, cho vào túi hút chân không hoặc hộp kín khí rồi trữ ngăn đá.

Rã đông: chuyển mực từ ngăn đá xuống ngăn mát để rã đông từ từ trước khi nấu, giúp giữ cấu trúc thịt và dưỡng chất.

Các món ngon từ mực ống

Mực ống hấp hành gừng giữ trọn vị ngọt thanh, giòn sần sật

Mực hấp hành gừng: xếp mực đã làm sạch cùng gừng thái sợi, hành lá cắt khúc và sả đập dập, hấp cách thủy vài phút cho vừa chín tới. Chấm nước mắm gừng tỏi ớt.

Mực xào chua ngọt: xào cùng dứa, ớt chuông, cần tây, hành tây. Xào lửa lớn, đảo nhanh tay dưới 2 phút để mực không ra nước.

Mực nhồi thịt sốt cà chua: nhồi nhân thịt heo băm trộn mộc nhĩ, hành tím, tiêu vào bụng mực, hấp sơ định hình rồi rim cùng sốt cà chua.

Mực nướng sa tế: khía vảy rồng nhẹ trên thân mực, ướp sa tế, tỏi băm, dầu điều và mật ong, nướng nhiệt cao đến khi bề mặt xém vàng.

Mực chiên nước mắm: cắt khoanh, chiên vàng nhanh trong dầu nóng, đảo đều với nước mắm, đường và tỏi phi đến khi nước sốt keo lại.

Cháo mực: ninh gạo tẻ pha chút gạo nếp nhừ trên 30 phút, sau đó thả mực thái lát vào nấu chín tới. Rắc gừng thái chỉ, hành lá và tiêu sọ.

Lưu ý khi ăn và chế biến

Xào không bị dai, ra nước: để mực thật ráo nước, dùng lửa lớn và xào dưới 2–3 phút. Lửa nhỏ hoặc đảo quá lâu sẽ khiến nước ngọt tiết ra hết.

Kiêng kỵ: không nên ăn mực cùng lúc với thực phẩm chứa vitamin C liều cao hoặc uống kèm bia lạnh, vì dễ kích ứng dạ dày, gây lạnh bụng hoặc khó tiêu.

Phụ nữ mang thai: có thể ăn mực ống nếu nguyên liệu tươi sạch và được nấu chín kỹ.

Nhìn chung, mực ống giàu đạm, ít béo và dễ biến tấu từ hấp, xào đến nướng hay nấu cháo. Khi nắm vững mẹo chọn mực tươi, sơ chế sạch không vỡ túi mật và canh lửa hợp lý, bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị bữa cơm ngon cho cả nhà.