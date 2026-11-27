Mận đào là cách gọi dân gian cho nhóm mận có dáng quả và màu vỏ hồng đỏ giống quả đào, gồm mận Tam Hoa, mận Hậu ở miền Bắc và mận hồng đào (mận roi) ở miền Nam. Để có quả giòn ngọt, bạn cần chọn quả chắc tay, sơ chế bằng nước muối loãng và trữ lạnh khi chưa rửa. Quả này ăn tươi chấm muối, làm gỏi, salad, trà, siro hoặc ngâm đều hợp.

Mận đào là gì và gọi tên thế nào theo vùng miền?

Mận đào có thịt giòn, ngọt đậm hoặc ngọt xen chua, hạt nhỏ. Quả còn được gọi là mận hồng đào, mận đào đá hoặc mận đào huyết. Tên gọi thay đổi theo vùng miền nên nhiều người dễ nhầm giữa các giống.

Mận vỏ trơn nhẵn, đào có lông tơ, mơ nhỏ và vàng cam — dễ phân biệt khi nhìn kỹ

Miền Bắc: thường gặp mận Tam Hoa, mận Hậu và mận đào đá. Mận đào huyết có quả cỡ vừa, ruột đỏ sẫm. Mận đào đá nón lá có quả to.

Miền Nam: mận roi hay mận hồng đào, vỏ hồng đỏ.

Mận đào không phải quả lai nhân tạo vì mận và đào là hai loài khác nhau. Ngoài ra, Mận Đào còn là tên của một số quán cà phê, nên bạn cần chú ý khi tìm kiếm. Mận anh đào cũng là loại quả khác.

Phân biệt mận, đào và mơ

Mận, đào và mơ cùng thuộc chi Prunus, họ Hoa hồng, nhưng khác nhau ở vỏ. Mận đào thường chín rộ từ cuối mùa xuân đến giữa mùa hè, tùy giống và vùng trồng.

Mận: vỏ trơn, nhẵn, thường có lớp phấn mỏng.

Đào: vỏ có lớp lông tơ.

Mơ: quả nhỏ hơn, thường vàng cam.

Mận đào tốt cho sức khỏe ra sao?

Mận đào chứa nhiều nước, chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất. Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.

Vitamin A và C: vitamin A thường được xem là tốt cho mắt, vitamin C hỗ trợ miễn dịch. Hàm lượng khác nhau tùy giống và độ chín.

Chất xơ và nước: hỗ trợ tiêu hóa, mang lại cảm giác thanh mát vào mùa nóng. Ăn cả vỏ sau khi rửa sạch sẽ tận dụng thêm chất xơ.

Chất chống oxy hóa và khoáng chất: có canxi, sắt, niacin ở mức nhỏ. Nên xem mận đào là một phần của chế độ ăn đa dạng, dùng điều độ.

Cách chọn mua mận đào tươi ngon

Quả ngon thường có màu tươi, chắc tay và còn cuống xanh. Hãy quan sát kỹ trước khi mua.

Chọn quả chắc tay, cuống còn xanh, vỏ hồng tươi và có lớp phấn mỏng là mận ngon

Dấu hiệu mận chín ngọt:

Vỏ đỏ hồng tươi, gân nổi căng bóng.

Quả chắc tay, cuống còn tươi.

Có lớp phấn mỏng bên ngoài vỏ.

Dấu hiệu nên tránh:

Quả mềm nhũn, vỏ nhăn, có vết dập hoặc chảy nước.

Quả to bất thường, vì mận to không phải lúc nào cũng ngon.

Hàng gắn mác Sa Pa nhưng nguồn gốc mơ hồ, cần kiểm tra kỹ.

Cách sơ chế mận đào sạch, giữ giòn

Ngâm nước muối loãng 5–10 phút, rửa dưới vòi và chà nhẹ rồi để ráo là mận sạch, giữ giòn

Ngâm mận trong nước muối loãng khoảng 5–10 phút.

Rửa dưới vòi nước, chà nhẹ để loại lớp phấn.

Để ráo. Nếu ăn tươi hoặc làm trà, không cần gọt vỏ.

Khi cần, bổ đôi, bỏ hạt rồi ngâm nước chanh loãng để mận không bị thâm.

Các món ngon từ mận đào

Mẹo chung là không nên nấu mận với đường vì dễ mất độ giòn. Khi làm trà, bạn có thể giữ nguyên vỏ để giữ hương, thêm vị chát nhẹ và mận giòn hơn.

Chấm muối tôm: rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, chấm muối tôm hoặc muối ớt cay mặn.

Gỏi mận đào với tôm thịt: thái sợi mận, trộn cùng tôm, thịt luộc, rau thơm và nước mắm chua ngọt. Vị chua nhẹ của mận làm món gỏi thanh và đỡ ngấy.

Gỏi mận đào với tôm thịt: vị chua nhẹ của mận làm món gỏi thanh và đỡ ngấy

Salad rau củ: cắt lát mận, kết hợp xà lách, cà chua bi, dưa leo và sốt dầu giấm. Đây là lựa chọn nhẹ bụng cho bữa tối.

Hồng trà mận đào: pha hồng trà cùng mận giữ vỏ, thêm đá. Có thể thêm vài lát mận mỏng để tăng hương.

Mận ngâm đường: bỏ hạt, ngâm với đường và chút muối khoảng 4 tiếng cho ra nước, lắc đều theo định kỳ. Không nấu để giữ độ giòn.

Siro mận: làm từ mận chín mềm, đường và chút nước chanh. Dùng pha nước giải khát hoặc rưới lên sữa chua.

Sinh tố và cocktail không cồn: xay mận cùng sữa chua hoặc đá. Bản cocktail kết hợp thêm nước có ga và trái cây. Dùng máy xay sinh tố để hỗn hợp mịn, không lợn cợn.

Cách bảo quản mận đào

Mận đào nên được trữ lạnh, để ráo và chưa rửa cho đến khi ăn.

Mận tươi: để ráo, bọc giấy rồi cất ngăn mát, không rửa trước khi trữ. Cách này thường giữ quả được vài ngày.

Mận ngâm không qua nấu: giữ trong ngăn mát khoảng 10 ngày. Nên đựng trong hộp thủy tinh kín để giữ vị và hạn chế lẫn mùi.

Sốt mận: nên dùng trong khoảng 5 ngày đầu để giữ vị tươi.

Trữ lâu hơn: bỏ hạt, xếp rời rồi cấp đông để làm sinh tố.

Câu hỏi thường gặp

Mận đào có phải quả lai giữa mận và đào không? Không hẳn. Mận đào là tên dân gian cho mận có dáng và màu vỏ giống đào. Mận và đào cùng chi Prunus nhưng là hai loài khác nhau.

Mận đào chua hay ngọt? Tùy giống. Mận hồng đào giòn, ngọt đậm, ít chua. Mận Tam Hoa ngọt xen chua.

Ăn mận đào có phải gọt vỏ không? Không cần. Bạn rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi ăn cả vỏ, vì vỏ giữ hương thơm và độ giòn.

Nhìn chung, mận đào giòn ngọt, giàu nước và chất xơ, lại chế biến được thành nhiều món. Chọn quả chắc tay, sơ chế nhẹ nhàng, giữ vỏ khi phù hợp và trữ lạnh đúng cách sẽ giúp mận giữ trọn vị giòn ngọt.