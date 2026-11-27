Lá basil là lá của cây húng tây (Ocimum basilicum), một loại rau thơm họ Hoa môi với lá xanh hình bầu, vị ngọt, cay nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Basil thường dùng trong sốt pesto, salad Caprese, pizza, mì Ý và sốt cà chua. Loại lá này cũng được nấu súp hoặc pha đồ uống. Chọn đúng lá tươi, sơ chế đúng cách và cho vào cuối khi nấu sẽ giữ được màu xanh và hương thơm.

Lá basil là gì và phân biệt với húng quế ta thế nào?

Basil còn gọi là húng tây hoặc basil ngọt. Loại rau này có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Á và phát triển mạnh vào mùa hè. Cây thân thảo, mọc thành bụi, thân mềm, lá xanh sáng, bề mặt hơi bóng. Vò nhẹ lá sẽ thấy mùi thơm ngọt, hơi giống hồi.

Lá basil xanh sáng, hình bầu, vò nhẹ có mùi thơm ngọt đặc trưng

Húng tây và húng quế ta không hoàn toàn giống nhau. Húng quế ta thường cay, hắc hơn, còn basil dịu và ngọt hơn. Hai loại có thể thay cho nhau ở một số món, nhưng hương vị thành phẩm sẽ khác, nhất là với pesto hay salad.

Các giống basil phổ biến

Genovese: lá tròn, non, ngọt, ít gai, thường được xem là hợp làm pesto nhất.

Basil Thái: vị hơi giống hồi, hợp món xào và món nước.

Holy basil (tulsi): vị cay nồng, thường dùng làm trà hoặc món Thái.

Basil tím: lá tím đậm, thường dùng trang trí và làm salad.

Cách chọn mua lá basil tươi ngon

Bạn có thể tìm basil ở siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch hoặc nhà vườn thảo mộc. Basil khô thường bán ở cửa hàng đồ làm bánh.

Chọn lá có các dấu hiệu sau:

Lá xanh sáng, căng, không héo rũ.

Thân cứng cáp, không mềm nhũn.

Bóp nhẹ có mùi thơm rõ.

Tránh lá có các dấu hiệu sau:

Lá úa vàng, có đốm nâu hoặc đen ở mép.

Lá dập nát, nhớt tay.

Có mùi hăng lạ hoặc mùi ẩm mốc.

Nếu muốn dùng dần, hãy chọn cây trồng chậu còn rễ. Loại này thường giữ được độ tươi lâu hơn lá cắt sẵn. Về cách dùng, basil khô đậm vị hơn khi hầm, ướp hoặc nấu sốt nhưng kém thơm tươi. Basil tươi hợp salad, pesto và rắc lên món vừa nấu xong.

Cách sơ chế lá basil sạch, giữ màu và hương

Ngâm nước muối loãng, rửa nhẹ và thấm khô để basil giữ màu, giữ hương

Ngắt lá khỏi cành: bỏ lá dập, úa.

Ngâm nước muối loãng 5 phút: sau đó rửa lại dưới vòi nước chảy nhẹ.

Vẩy ráo: thấm khô bằng giấy hoặc dùng máy quay rau. Lá ráo nước sẽ ít nhớt, ít dập.

Xé tay hoặc cắt sát lúc dùng: cách này hạn chế lá bị thâm.

Nếu làm pesto: trần lá 5-10 giây qua nước sôi rồi ngâm nước đá để giữ màu xanh.

Cách bảo quản lá basil tươi lâu

Basil sợ lạnh sâu, nên cần chọn cách giữ phù hợp.

Ngăn mát: bọc lá trong giấy ẩm, cho vào hộp kín và dùng trong vài ngày. Kiểm tra lá trước khi dùng.

Cắm nước: cắm cành vào cốc nước ở nhiệt độ phòng, tránh để trong tủ lạnh quá lạnh.

Ngăn đông: xay nhuyễn lá với dầu ô liu, đổ vào khay đá rồi cấp đông.

Basil khô: cho vào hũ kín, để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng.

Các món ngon dễ làm từ lá basil

Sốt pesto

Sốt pesto xanh mịn từ basil, hạt rang, parmesan và dầu ô liu

Xay basil với hạt thông hoặc hạt điều, parmesan, tỏi và dầu ô liu. Hạt điều hoặc óc chó rang nhẹ cũng thay được hạt thông. Trần lá trước khi xay để pesto giữ màu xanh, ít bị thâm.

Salad Caprese

Xếp xen kẽ lát cà chua chín và phô mai mozzarella, rắc basil rồi rưới dầu ô liu. Món không cần nấu, chỉ cần nguyên liệu tươi ngon.

Sốt cà chua basil cho mì Ý

Phi tỏi, nấu cà chua đến khi sánh rồi tắt bếp. Cho basil vào cuối để giữ hương, nêm vừa ăn và trộn cùng mì vừa chín tới.

Pizza Margherita và súp cà chua

Với pizza Margherita, cho basil lên sau khi nướng để lá còn xanh và thơm. Với súp cà chua, nấu cà chua với hành, xay mịn, nêm vừa ăn rồi thêm lá basil xé nhỏ vào cuối.

Nghêu xào lá quế

Món này dùng basil Thái. Phi gừng tỏi cho thơm, cho nghêu vào xào khoảng 5 phút đến khi nghêu mở miệng thì thêm lá. Không xào quá lâu để thịt nghêu không bị dai.

Trà và nước uống basil

Ngâm lá với nước nóng, hoặc đánh nhẹ với chanh và mật ong để uống lạnh.

Dụng cụ hỗ trợ chế biến basil

Máy xay giúp xay nhuyễn pesto và các loại sốt từ basil nhanh gọn

Máy xay sinh tố hoặc máy xay đa năng: xay pesto và các loại sốt nhuyễn mịn.

Chảo chống dính và bếp điện: dễ chỉnh lửa khi xào nghêu hoặc nấu sốt mì Ý, giúp basil giữ hương.

Lò nướng hoặc nồi chiên không dầu: hợp để nướng pizza, gà nướng basil.

Máy quay rau hoặc rổ lọc: làm ráo lá sau khi rửa, hạn chế dập nát và nhớt.

Lưu ý khi ăn basil

Basil cung cấp chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid, axit rosmarinic, cùng vitamin K, canxi, sắt và mangan. Đây chỉ là thông tin tham khảo, basil không phải thuốc chữa bệnh. Một số tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tim mạch và tinh thần hiện còn thiếu bằng chứng.

Người đang dùng thuốc chống đông hoặc hạ đường huyết nên hỏi bác sĩ trước khi ăn nhiều. Phụ nữ mang thai cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ. Basil có chứa estragole, nên dùng như rau gia vị với lượng vừa phải.

Câu hỏi thường gặp

Lá basil có ăn sống được không? Được. Rửa sạch rồi dùng trong salad, bánh mì hoặc trộn mì.

Có thể dùng húng quế ta thay basil làm pesto không? Được, nhưng vị cay hắc hơn. Nên dùng ít và trần sơ lá để dịu mùi.

Basil tươi và basil khô khác nhau thế nào? Basil tươi thơm nhẹ, nên cho vào cuối. Basil khô đậm vị hơn, cho sớm khi hầm hoặc ướp.

Trồng basil ở Việt Nam có khó không? Không khó. Cây cần nắng, đất thoát nước tốt và có thể gieo hạt hoặc giâm cành vào nước.

Hạt húng tây có giống hạt chia không? Không. Hạt húng tây nở nhanh hơn, có lớp nhầy như hạt é, thường ngâm nước dùng trong đồ uống.

Nhìn chung, chọn lá basil xanh tươi, sơ chế thật ráo và cho vào cuối khi món còn nóng là cách giữ trọn hương thơm của loại rau này.