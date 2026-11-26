Muốn có món củ niễng giòn ngọt, bạn cần làm đúng ba việc: chọn củ non tươi, sơ chế nhẹ tay và bảo quản đúng cách. Củ niễng chỉ có khoảng một tháng mỗi năm, từ cuối tháng 10 đến tháng 11 dương lịch, nên nắm rõ các bước này sẽ giúp bạn không lãng phí nguyên liệu theo mùa.

Củ niễng là gì và vì sao chỉ có theo mùa?

Củ niễng (còn gọi là giao bạch, lúa miêu) là phần thân non phình to của cây niễng, thuộc họ Lúa, tên khoa học Zizania latifolia. Loại củ này có vị ngọt mát, giòn xốp, mọng nước và bùi béo nhẹ. Nhiều người nhầm đây là củ mọc dưới đất, nhưng thực chất đó là phần thân phía trên mặt nước.

Lõi củ niễng trắng xốp, mọng nước đặc trưng

Cây niễng sinh trưởng ở môi trường ngập nước ven sông, đầm lầy và cao khoảng 1–2,5 m. Thân cây phình to nhờ loài nấm ký sinh Ustilago esculenta kích thích mô thân phát triển. Khi củ già, bào tử nấm tạo thành các đốm đen li ti trong lõi trắng.

Tại Việt Nam, củ niễng được trồng nhiều ở vùng bãi bồi ven sông Hồng, nổi tiếng là Nam Định, Hưng Yên và Ninh Bình. Sau thu hoạch, người dân thường bó khoảng 10 củ nguyên bẹ lá để giữ độ tươi khi vận chuyển.

Tác dụng của củ niễng với sức khỏe

Củ niễng chứa ít năng lượng, chỉ khoảng 25–30 kcal/100 g. Theo dữ liệu dinh dưỡng nguồn dẫn, 100 g củ có khoảng 12,5% protein, 70,2% carbohydrate và 5,2% chất xơ. Một số lợi ích được nêu gồm:

Hỗ trợ tiêu hóa: chất xơ và tinh bột kháng giúp thúc đẩy nhu động ruột, góp phần phòng táo bón.

Tăng sức đề kháng: protein thực vật cùng canxi, sắt, kẽm giúp bồi bổ cơ thể.

Phù hợp thực đơn kiểm soát cân nặng: lượng calo thấp, chất xơ tạo cảm giác no lâu.

Thanh nhiệt theo Đông y: niễng có tính hàn mát, hỗ trợ thanh nhiệt, sinh tân dịch, lợi tiểu và giải rượu.

Cách chọn củ niễng non, tươi, ít xơ

Chất lượng món ăn phụ thuộc nhiều vào độ non và độ tươi của củ. Khi đi chợ, hãy quan sát lớp bẹ bên ngoài và kiểm tra độ chắc của thân củ.

Dấu hiệu củ ngon

Hình dáng: củ mập, căng tròn đều, cầm lên thấy chắc, nặng tay.

Bẹ lá: còn tươi, màu xanh mạ hoặc hơi phớt tía tự nhiên.

Độ mềm: ưu tiên loại niễng trắng thân mập; bấm nhẹ móng tay vào phần gốc thấy mềm, mọng nước.

Dấu hiệu cần tránh

Bẹ ngoài khô quắt, úa vàng, thân củ nhẹ bẫng do mất nước.

Phần cuống mềm nhũn, chảy nhớt hoặc có mùi chua lạ.

Lõi có đốm đen dày đặc: bào tử nấm vẫn ăn được, nhưng củ đã quá già và nhiều xơ cứng.

Cách sơ chế củ niễng giữ độ giòn ngọt

Sơ chế đúng giúp loại bỏ lớp bẹ già mà vẫn giữ phần lõi trắng non không bị thâm. Thực hiện lần lượt 4 bước sau:

Bóc bẹ: dùng dao tách nhẹ từng lớp bẹ lá xanh bên ngoài cho đến khi lộ phần lõi trắng nõn.

Gọt gốc: cắt bỏ phần gốc già cứng và chỗ sần sùi, rồi rửa nhẹ dưới vòi nước sạch.

Ngâm nước muối: ngâm củ trong nước muối pha loãng 5–10 phút để loại bụi bẩn còn sót, sau đó vớt ra để ráo.

Thái vát chéo: thái lát dày khoảng 0,3–0,5 cm để miếng củ mọng nước và không bị nát khi xào.

Bóc bẹ, gọt gốc, ngâm nước muối rồi thái vát chéo

Cách bảo quản củ niễng không bị thâm héo

Vì mùa vụ ngắn, bạn có thể chọn một trong ba cách bảo quản sau:

Giữ nguyên vỏ: giữ lớp bẹ lá, bọc kín bằng giấy báo rồi để ngăn mát tủ lạnh, dùng dần trong 5–7 ngày.

Đã bóc vỏ: ngâm củ trong hộp nước sạch đậy kín, đặt ngăn mát và thay nước mới mỗi ngày.

Cấp đông: thái lát vừa ăn, chần qua nước sôi khoảng 1 phút, vớt ra ngâm nước lạnh, để thật ráo rồi đóng túi zip cất ngăn đá.

Gợi ý các món ngon từ củ niễng

Củ niễng linh hoạt cho nhiều món xào, canh, gỏi

Củ niễng xào thịt bò

Ướp thịt bò với tỏi, gừng rồi xào nhanh trên lửa lớn đến khi vừa chín tái. Cho củ niễng thái lát vào đảo đều cùng chút nước lọc để củ chín giòn, không khô. Rắc hành lá và tiêu đen trước khi tắt bếp.

Củ niễng xào trứng

Xào sơ củ niễng thái vát với hành khô đến khi dậy mùi và hơi se mặt. Đổ trứng gà đã đánh tan vào, đảo nhanh tay cho trứng áo đều từng lát củ, nêm vừa miệng rồi tắt bếp.

Củ niễng xào tỏi

Phi thơm tỏi băm với dầu nóng, cho củ niễng vào đảo trên lửa lớn khoảng 3–4 phút. Nêm chút nước mắm hoặc hạt nêm, thêm vài lát ớt tươi.

Củ niễng xào thịt ba chỉ

Đảo thịt ba chỉ thái mỏng đến cháy cạnh để tiết bớt mỡ, sau đó cho củ niễng vào xào chung cho thấm gia vị. Món giữ được độ giòn nhẹ và vị béo vừa phải.

Canh sườn nấu củ niễng

Hầm sườn non cho mềm để lấy nước dùng ngọt tự nhiên. Thả củ niễng cắt khúc vừa ăn vào nấu thêm khoảng 5 phút, thêm vài lát gừng tươi để cân bằng tính hàn của củ.

Gỏi củ niễng nướng tai heo

Nướng sơ củ niễng nguyên vỏ cho dậy mùi bùi, bóc vỏ rồi xé sợi. Trộn với tai heo luộc thái mỏng, rau răm, đậu phộng rang và nước mắm chua cay mặn ngọt.

Lưu ý khi ăn củ niễng

Ăn sống: củ non tươi có thể ăn sống sau khi bóc sạch vỏ và ngâm rửa kỹ với nước muối loãng.

Đốm đen bên trong: đây là bào tử nấm Ustilago esculenta, lành tính và ăn được. Chỉ nên bỏ củ nếu đốm đen quá dày, củ xơ cứng.

Người nên hạn chế: do củ có tính hàn mát, người tỳ vị hư hàn, hay lạnh bụng, tiêu chảy hoặc đang mắc bệnh sỏi thận nên ăn ít. Khi nấu có thể thêm gừng tươi, tỏi hoặc tiêu đen.

Phụ nữ mang thai: có thể ăn với lượng vừa phải, chọn củ tươi sạch, nấu chín kỹ cùng chút gừng.

Vào chính vụ, một bó 10 củ niễng tươi thường có giá khoảng 35.000–50.000 đồng tùy thời điểm, bán tại các chợ truyền thống miền Bắc hoặc cửa hàng nông sản theo mùa. Nếu gặp những bó niễng tươi non cuối thu đầu đông, bạn có thể mua về sơ chế đúng cách và nấu trên lửa lớn để giữ trọn vị giòn ngọt.