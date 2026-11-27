Bắp nếp (ngô nếp, ngô sáp) là giống bắp có hạt dẻo, dính, vị ngọt thanh nhờ giàu tinh bột amylopectin. Chọn bắp vỏ xanh, hạt căng, sơ chế bằng nước muối loãng rồi luộc khoảng 30-60 phút là cách đơn giản nhất để có bắp dẻo thơm. Bắp nếp còn hợp nấu chè, nấu xôi, xào mỡ hành và nướng.

Bắp nếp là gì và khác bắp Mỹ ở điểm nào?

Bắp nếp thuộc nhóm bắp sáp, chứa gần 100% amylopectin và không có amylose. Vì vậy hạt mềm dẻo, dính khi chín. Trái có vỏ xanh, râu mềm, hạt xếp đều và căng mọng; hạt thường trắng sữa, riêng bắp nếp tím có màu đậm hơn. Vụ Đông-Xuân thường cho bắp ngon nhất.

Hạt bắp nếp trắng sữa xếp đều; bắp nếp tím có màu đậm hơn

Trong khi đó, bắp Mỹ giòn và ngọt đậm hơn nên hợp làm salad, súp và nướng. Nấu chè bằng bắp Mỹ thường không cho độ dẻo như bắp nếp.

Cách chọn mua bắp nếp tươi ngon

Hãy quan sát vỏ, râu và hạt trước khi mua. Bắp bẻ tại vườn rồi luộc ngay thường ngọt nhất.

Dấu hiệu bắp tươi, non:

Vỏ xanh tươi, ôm sát trái.

Râu vàng, còn ẩm.

Hạt căng mọng, đều màu.

Bóp thử thấy hạt ra nhiều sữa là bắp non, mềm dẻo.

Dấu hiệu bắp già, cũ cần tránh:

Vỏ chuyển vàng, khô.

Hạt móp, héo, màu xỉn.

Có đốm mốc hoặc mùi lạ.

Bắp già thường dai và ít sữa, hợp nấu xôi hoặc hầm hơn là xào.

Cách sơ chế bắp nếp sạch, giữ vị ngọt

Bóc vỏ: Bóc bớt vỏ, chừa vài lớp lá mỏng bên trong để giữ mùi thơm khi nấu.

Gỡ râu: Gỡ sạch râu bắp.

Ngâm nước muối: Ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút, sau đó rửa lại với nước sạch.

Tách hạt (nếu cần): Với món xào hoặc nấu chè, dùng mũi dao rọc một đường dọc trái rồi tách hạt.

Chừa vài lớp lá mỏng, gỡ râu rồi ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút

Lưu ý: Bắp nếp khô cần ngâm nước qua đêm trước khi nấu. Không luộc hay hấp bắp khi còn nguyên túi nilon; hãy bóc túi hoặc dùng xửng.

Cách luộc bắp nếp dẻo, thơm

Xếp bắp đã sơ chế vào nồi, giữ lại vài lớp lá mỏng bên ngoài.

Đổ nước ngập mặt bắp, thêm chút muối hột.

Luộc khoảng 30-60 phút tùy độ già. Bắp non chín nhanh hơn, còn dùng nồi áp suất sẽ rút ngắn đáng kể thời gian.

Vớt ra và ăn nóng để cảm nhận rõ độ dẻo, thơm và vị ngọt thanh.

Bắp nếp luộc dẻo, thơm, ngọt thanh, ăn nóng là ngon nhất

Những món dễ nấu từ bắp nếp

Chè bắp nếp nước cốt dừa: Tách hạt, nấu cùng nước cùi bắp khoảng 5 phút, nêm chút muối rồi thêm đường. Chè vừa nấu hơi lỏng là bình thường, nguội sẽ tự sánh nên không cần thêm bột. Rưới nước cốt dừa lên trên khi dùng.

Xôi bắp nếp: Ngâm gạo nếp, trộn với hạt bắp tách sẵn, thêm chút muối và nước cốt dừa rồi hấp chín. Có thể nấu bằng nồi cơm điện. Bắp hơi già hợp món này hơn.

Bắp xào mỡ hành: Chọn bắp non, tách hạt. Phi thơm mỡ hành, cho bắp vào xào cùng khoảng 3 muỗng canh nước để hạt không bị khô. Nêm vừa vị và tắt bếp khi hành còn xanh.

Bắp nướng: Quét lớp mỡ hành hoặc ít dầu lên trái, nướng trên than, lò nướng hoặc nồi chiên không dầu đến khi vàng đều. Trở đều tay để bắp chín mà không cháy.

Bắp hầm sườn: Chần sơ sườn non, hầm mềm rồi cho bắp cắt khúc vào nấu cùng. Nêm nhạt để giữ vị ngọt tự nhiên.

Súp bắp nếp gà: Nấu hạt bắp cùng thịt gà xé nhỏ và nước dùng, có thể thêm trứng đánh tan. Nấu lửa vừa đến khi hạt mềm, rắc chút tiêu.

Nồi áp suất và nồi cơm điện giúp luộc bắp, nấu xôi nhanh và tiện

Cách bảo quản bắp nếp tươi lâu

Ngắn ngày: Giữ nguyên vỏ, bọc kín rồi để ngăn mát, dùng trong tối đa khoảng 5 ngày. Bắp khô nên để nơi khô mát.

Dài ngày: Luộc chín hoặc chần hạt, để nguội, đóng túi kín và cấp đông, dùng tối đa khoảng 6 tháng. Khi dùng, rã đông tự nhiên rồi hâm lại.

Ăn bắp nếp thế nào cho cân đối?

Bắp nếp luộc có khoảng 170-180 kcal mỗi 100g hạt, chủ yếu từ carbohydrate. Một trái luộc cỡ vừa nặng khoảng 164g, nên được tính như một phần tinh bột trong ngày. Con số có thể thay đổi theo giống và độ già.

Khi giảm cân, hãy tính bắp vào khẩu phần thay một phần cơm thay vì ăn thêm. Người cần kiểm soát đường huyết nên ăn lượng vừa phải, ưu tiên luộc hoặc hấp và không thêm đường. Người tiểu đường, bà bầu hoặc người bị đái tháo đường thai kỳ nên hỏi ý kiến bác sĩ khi cần.

Nhìn chung, chọn bắp tươi, sơ chế đúng cách và ăn đúng khẩu phần sẽ giúp bữa ăn vừa ngon vừa cân đối.