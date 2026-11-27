Món mặn là nhóm món đậm vị nấu từ thịt, cá, tôm, trứng hoặc đậu hũ, dùng ăn kèm cơm trong bữa cơm Việt. Để nấu ngon, bạn cần chọn nguyên liệu tươi, sơ chế kỹ để khử mùi, sau đó chọn cách nấu phù hợp như kho, rim, ram, xào hoặc hấp. Các món tiêu biểu gồm thịt kho tàu, ba chỉ rim, sườn ram, cá kho tộ và tôm rim.

Món mặn là gì và gồm những nguyên liệu nào?

Món mặn thường có vị đậm hơn canh và rau, nước sốt sánh hoặc thịt thấm gia vị. Chữ "mặn" ở đây không có nghĩa là nhiều muối. Bạn vẫn có thể nêm nhạt vừa phải mà món vẫn đưa cơm.

Món mặn bắt đầu từ thịt, cá, tôm, trứng và đậu hũ tươi

Nguyên liệu không chỉ có thịt mà còn gồm:

Thịt heo, thịt gà, thịt bò.

Cá, tôm, mực.

Trứng, đậu hũ, nấm (cho món mặn chay).

Theo cách nấu, món mặn thường gồm kho, rim, ram, chiên, xào, hấp, nướng và hầm. Theo vùng miền, miền Nam hay kho nước dừa với vị ngọt nhẹ, còn miền Bắc thường kho đậm, mặn hơn. Cách chia này chỉ mang tính tham khảo vì mỗi nhà có khẩu vị riêng.

Cách phối món mặn với canh và rau

Một mâm cơm cân bằng thường gồm 1 món mặn, 1 canh và 1 rau. Món mặn cung cấp đạm và tạo vị chủ đạo cho cả bữa. Đây là thông tin tham khảo phổ thông, không thay thế tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.

Với món đậm, nhiều béo, nên chọn canh thanh vị:

Canh chua hợp với cá kho, thịt kho hoặc tôm rim.

Canh bí đỏ vị ngọt dịu hợp với sườn ram, thịt rim hoặc trứng chiên.

Canh khoai mỡ béo bùi thường đi cùng cá kho tộ, tôm rim hoặc thịt kho.

Bạn có thể xoay vòng giữa heo, gà, cá, tôm, mực trong tuần để cả nhà không ngán.

Bước 1: Chọn nguyên liệu tươi

Thịt tươi có màu hồng, thớ săn, ấn vào đàn hồi

Thịt heo: màu hồng tươi, thớ săn, ấn vào đàn hồi, không nhớt, không mùi lạ. Với ba chỉ kho, chọn miếng 3 nạc 2 mỡ, thớ đều.

Cá: mắt trong, mang đỏ.

Tôm: vỏ bóng, thân chắc, đầu dính chặt thân.

Mực: thân trong, da bóng, không nhớt, không mùi hôi.

Tránh thịt, cá chảy nước, có mùi chua hoặc hôi, màu xỉn hoặc nhợt bất thường, bề mặt nhớt và dính tay.

Bước 2: Sơ chế để khử mùi tanh

Chà muối, gừng, rượu trắng giúp khử mùi tanh trước khi ướp

Rửa thịt, cá, tôm dưới vòi nước sạch.

Chà muối, gừng hoặc rượu trắng để khử tanh, hôi. Với gà, vịt, làm tương tự trước khi ướp.

Với tôm, rút chỉ đen rồi ngâm muối loãng khoảng 3 phút.

Để ráo rồi mới ướp gia vị.

Với món xào, hãy dùng lửa lớn, chảo thật nóng, xào từng mẻ nhỏ và nêm muối sau cùng. Cách này giúp nguyên liệu không bị ra nước.

Bước 3: Chọn món để nấu

Thịt kho tàu, thịt kho nước dừa

Thịt kho tàu mặn ngọt, nước sánh, ăn cùng cơm nóng

Cắt ba chỉ miếng vuông, đảo săn, thêm nước dừa rồi kho lửa nhỏ đến khi nước sánh. Thịt mềm, nước màu cánh gián, thường ăn cùng trứng luộc.

Thịt ba chỉ rim mặn ngọt

Cắt thịt miếng vừa, áo một lớp bột bắp, chiên lửa vừa cho xém cạnh rồi rim sốt keo. Cách này giúp thịt đỡ khô và bớt bắn dầu. Khi chiên, hãy đậy vung hờ để tránh dầu bắn vào tay.

Sườn ram mặn, sườn xào chua ngọt

Sườn ram thấm vị mặn ngọt, mặt ngoài hơi săn. Sườn xào chua ngọt thanh hơn, hợp mùa nóng. Cả hai đều xào hoặc ram với nước sốt đến khi sệt, không cần ướp quá lâu.

Đậu hũ nhồi thịt sốt cà

Chiên đậu hũ vàng, nhồi thịt bằm rồi sốt cà chua. Món có vị chua nhẹ, béo bùi, phù hợp người mới vào bếp. Thay thịt bằng nấm, bạn sẽ có món mặn chay.

Gà kho gừng, gà rim nước mắm

Gà kho gừng thơm nồng, ấm bụng, hợp ngày se lạnh. Gà rim nước mắm đậm vị, da hơi xém. Nên chà gừng và rượu trắng trước khi ướp để bớt hôi.

Cá kho tộ, cá diêu hồng kho thơm

Cá kho tộ có nước kho sánh, vị mặn ngọt hơi cay. Với cá diêu hồng, kho cùng thơm cho vị chua nhẹ, bớt tanh. Kho lửa nhỏ để cá thấm mà không nát.

Tôm rim mặn ngọt

Ngâm tôm với muối loãng, rửa lại bằng nước pha rượu trắng, rồi đun sốt sệt trước khi cho tôm vào. Làm vậy tôm ít tanh và không bị già.

Mực hấp hành, mực xào chua ngọt

Mực hấp hành giữ vị ngọt tự nhiên, giòn sần sật. Muốn mực săn chắc, luộc 1 phút với gừng rồi ngâm nước đá 15 phút.

Gợi ý theo mùa: mùa hè chọn món vị chua thanh như vịt om sấu, mực hấp; mùa thu hoặc ngày mưa chọn món kho đậm đà.

Cách bảo quản món mặn và nguyên liệu

Ngăn mát: để món kho, rim nguội, đậy kín rồi cất. Nguyên liệu sống chia phần, bọc kín, không để lẫn với thực phẩm chín.

Ngăn đông: chia nguyên liệu thành từng phần dùng một lần, không cấp đông lại sau khi đã rã đông.

Trước khi ăn: hâm nóng kỹ món đã nấu.

Dụng cụ giúp nấu nhanh gọn

Nồi áp suất: thịt kho, sườn kho mềm nhanh, đỡ đứng bếp lâu.

Nồi chiên không dầu: làm ba chỉ, sườn hoặc gà giảm dầu mỡ, cạnh thịt vẫn xém nhẹ.

Bếp từ và chảo chống dính: dễ kiểm soát lửa khi rim, xào, ram và ít dính cháy.

Nồi cơm điện: giữ cơm nóng đến khi cả nhà ngồi vào mâm.

Giải đáp nhanh

Làm sao để thịt ba chỉ kho không bị ngán? Thái miếng to, đảo khô bớt mỡ rồi kho cùng dưa cải hoặc nước dừa. Tỷ lệ tham khảo là 300 g ba chỉ với 250 g dưa cải chua.

Món mặn nào dễ cho người mới vào bếp? Trứng chiên thịt bằm, đậu hũ sốt thịt băm, tôm rim hoặc thịt rim mặn ngọt đều ít bước và dễ thành công.

Tóm lại, chỉ cần chọn nguyên liệu tươi, sơ chế kỹ và phối cùng canh, rau là mâm cơm đã đầy đủ, dễ ăn và không bị lặp món.