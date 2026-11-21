Để có nồi nghêu ngọt thịt và không lẫn cát, bạn cần làm đúng 3 việc: chọn con còn sống, ngâm nhả cát bằng nước vo gạo với đá lạnh và bảo quản trong ngăn mát. Nghêu (miền Bắc gọi là ngao) là hải sản thân mềm hai mảnh vỏ, thịt dai ngọt, giàu đạm và khoáng chất. Dưới đây là cách thực hiện từng bước, kèm gợi ý các món dễ nấu.

Nghêu là gì và có gì khác ngao?

Nghêu và ngao là tên gọi chung của cùng một nhóm động vật hai mảnh vỏ, có hình dáng và giá trị dinh dưỡng tương đồng. Người miền Nam quen gọi là nghêu, phổ biến nhất là nghêu trắng vỏ nhẵn. Người miền Bắc thường gọi là ngao bến hoặc ngao trắng.

Nghêu là động vật thân mềm hai mảnh vỏ, sống vùi mình dưới lớp cát bùn ven biển

Phần thịt nghêu màu trắng ngà, dai mềm, mọng nước và mang tính hàn tự nhiên. Theo thông tin dinh dưỡng tham khảo, 100g thịt nghêu cung cấp khoảng 148 Kcal, giàu protein và ít chất béo. Nghêu còn chứa sắt, canxi, photpho, kẽm, selen, vitamin B12 và i-ốt.

Cách chọn nghêu sống tươi ngon

Nghêu chết lẫn vào nồi có thể làm hỏng mùi vị cả món, nên bước chọn mua cần kỹ. Hãy kiểm tra theo các dấu hiệu sau:

Chọn nghêu vỏ khép chặt, cầm nặng tay và chỉ có mùi tanh nhẹ của nước biển

Phản xạ của vỏ: chọn con có vỏ cứng khép chặt hoặc đang thè lưỡi, chạm nhẹ là khép miệng ngay.

Trọng lượng: cầm lên thấy chắc, nặng tay, vỏ lành lặn, không nứt vỡ.

Mùi: chỉ có mùi tanh nhẹ đặc trưng của nước biển, không có mùi hôi lạ.

Ngược lại, hãy loại bỏ con há miệng to mà gõ nhẹ vào vỏ vẫn không khép lại. Con nhẹ bẫng thường đã mất nước, teo thịt hoặc chỉ chứa bùn cát. Cũng tránh nghêu có mùi thối nồng, vỏ nhớt dính hoặc bợt màu do ngâm nước quá lâu.

Cách sơ chế nghêu sạch cát, không tanh

Nhiều người cho thật nhiều ớt hoặc dùng nước ấm để nghêu nhả cát nhanh hơn. Cách này không nên làm, vì nước quá cay hoặc nước ấm có thể khiến nghêu bị sặc, chín tái thịt và chết ngạt trước khi kịp nhả bùn đất.

Ngâm nghêu 30–60 phút trong nước vo gạo với đá lạnh và một lát ớt để nhả sạch cát

Bước 1: Ngâm nhả cát

Pha một thau nước vo gạo ngập mặt nghêu, thêm vài viên đá lạnh và chỉ cắt 1 quả ớt thành lát mỏng. Ngâm 30–60 phút. Kết quả: nghêu tự há miệng và nhả sạch cát xuống đáy thau.

Bước 2: Làm sạch vỏ

Dùng bàn chải chà sạch rong rêu, bùn đất bám bên ngoài vỏ. Sau đó rửa lại nhiều lần dưới vòi nước chảy mạnh cho đến khi nước trong.

Bước 3: Canh nhiệt khi luộc

Nếu luộc lấy nước nấu canh, chỉ đun đến khi nghêu vừa bung hé vỏ là vớt ra ngay. Làm vậy thịt không bị teo và dai.

Cách bảo quản nghêu tươi và đã chế biến

Mỗi trạng thái cần cách bảo quản riêng để giữ độ tươi và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Lưu ý: không ngâm nghêu trong nước ngọt qua đêm, vì nghêu dễ thiếu oxy, chết ngạt và có mùi hôi.

Gợi ý món ngon từ nghêu

Nghêu hấp sả ớt giữ trọn vị ngọt thanh, hấp nhanh 3–5 phút để thịt vừa chín tới

Nghêu hấp sả ớt: hấp cùng sả đập dập và vài lát gừng trong 3–5 phút, chấm muối tiêu chanh. Gừng giúp cân bằng tính hàn của nghêu.

Nghêu hấp Thái: nước dùng chua cay từ me, nước dừa tươi, sả, riềng và lá chanh.

Canh nghêu nấu chua: nấu cùng dứa chín, cà chua, me chua, rắc hành lá và thì là. Món phù hợp cho ngày oi bức.

Nghêu xào bơ tỏi: sốt bơ lạt và tỏi phi vàng áo đều lên nghêu, ăn kèm bánh mì giòn.

Nghêu nướng mỡ hành: tách một nửa vỏ, rưới mỡ hành, nướng đến khi sôi lăn tăn rồi rắc đậu phộng giã dập.

Cháo nghêu: ninh gạo tẻ nhừ trong nước luộc nghêu, thêm thịt nghêu xào hành tím. Món dễ tiêu, phù hợp trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Nước luộc nghêu có thể dùng nấu canh. Hãy để nước nghỉ vài phút cho cặn cát lắng xuống đáy nồi, rồi gạn lấy phần nước trong bên trên.

Lưu ý an toàn khi ăn nghêu

Sơ chế sạch và nấu chín hoàn toàn trước khi ăn để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ có thể ăn nghêu nếu tuân thủ nguyên tắc này.

Nghêu có tính hàn, nên tránh ăn cùng hoa quả giàu vitamin C liều cao ngay sát giờ ăn để hạn chế khó tiêu.

Không uống bia lạnh ngay lúc ăn nghêu vì dễ gây lạnh bụng.

Loại bỏ ngay những con chết, có mùi hôi trước khi nấu.

Nhìn chung, chỉ cần chọn đúng con còn sống, ngâm đủ thời gian và nấu đúng lửa, nghêu sẽ giữ được vị ngọt thanh tự nhiên cho bữa cơm gia đình.