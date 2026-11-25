Cá bánh lái là loài cá biển thân dẹt, thịt trắng, săn chắc, vị ngọt thanh và hầu như không có xương dăm. Muốn nấu ngon, bạn cần chọn được cá tươi, sơ chế sạch nhớt, ruột và mật rồi chọn món phù hợp như kho tiêu, chiên giòn, nấu canh chua hay nướng mỡ hành. Dưới đây là các bước thực hiện cụ thể.

Cá bánh lái là cá gì?

Cá bánh lái còn gọi là cá lưỡi búa hoặc cá mặt trăng (tiếng Anh là moonfish), tên khoa học Mene maculata, thuộc họ Menidae. Cá phân bố ở vùng biển Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và xuất hiện nhiều ở vùng biển duyên hải miền Trung, miền Nam của Việt Nam.

Thân cá dẹt ngang với phần ức nhô cong đặc trưng của cá bánh lái

Cá dễ nhận biết nhờ thân dẹt ngang, phần ức nhô cong như lưỡi búa. Da cá trơn láng, không có vảy lớn, lưng xanh lam ánh bạc, bụng sáng bóng và có thể dài tối đa khoảng 30 cm. Thịt cá có xương sống to, rõ ràng nhưng hầu như không có xương dăm li ti, nên tiện cho cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Các thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính tham khảo. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào thể trạng và chế độ ăn cân bằng của mỗi người.

Cách chọn mua cá bánh lái tươi

Để món ăn giữ vị ngọt tự nhiên, hãy quan sát kỹ bên ngoài trước khi mua.

Chọn cá bánh lái có mắt trong, mang đỏ tươi và thịt đàn hồi tốt

Mắt và mang: mắt trong suốt, hơi lồi nhẹ; mang đỏ tươi, không bám nhầy đục.

Độ đàn hồi: thân cứng cáp, ấn ngón tay vào không để lại vết lõm.

Da cá: trơn láng, ánh bạc, không trầy xước hay bong tróc bất thường.

Ngược lại, hãy tránh cá có mắt đục và trũng sâu, mang thâm đen hoặc nâu sẫm, thân mềm nhũn, da xỉn màu, nhớt dính hoặc bốc mùi lạ.

Cách sơ chế cá bánh lái sạch, khử tanh

Khoang bụng cá khá hẹp, nằm ở phần ức dưới và da có lớp nhớt mỏng. Hãy làm theo các bước sau để cá sạch mà không bị vỡ mật gây đắng. Chú ý dùng dao, kéo cẩn thận vì thân cá trơn.

Sơ chế cá bánh lái: cắt vây mang, moi ruột, ngâm nước muối chanh rồi để ráo

Cắt vây, mang, đuôi. Dùng kéo cắt bỏ, sau đó dùng dao cạo nhẹ dọc thân để loại lớp nhớt mịn trên da.

Moi nội tạng. Rạch một đường ngắn từ phần hầu xuống ức dưới, moi sạch ruột và cạo bỏ lớp màng đen trong bụng cá.

Khử tanh. Ngâm rửa cá với nước vo gạo hoặc nước muối hạt pha chút giấm gạo, nước cốt chanh trong vài phút.

Làm ráo. Tráng lại bằng nước sạch, để ráo trên rổ hoặc thấm khô bằng khăn giấy trước khi ướp gia vị.

Các món ngon từ cá bánh lái

Cá bánh lái kho tiêu xanh

Ướp cá với nước màu, nước mắm, hành tỏi băm và tiêu sọ đập dập. Khi kho, đun lửa lớn 5 phút cho thịt săn lại, châm thêm chút nước ấm rồi hạ nhỏ lửa đến khi nước sốt keo sánh. Nồi đất hoặc chảo gang sâu lòng giúp giữ nhiệt tốt, thịt cá thấm vị và không bị nát.

Cá bánh lái chiên giòn

Cá bánh lái chiên giòn rụm, chấm mắm tỏi ớt chua ngọt

Thấm thật khô bề mặt da cá, khứa nhẹ vài đường trên thân. Thả cá vào chảo dầu nóng, chiên lửa vừa đến khi hai mặt vàng ươm, giòn rụm. Cá còn ướt dễ làm dầu bắn nên hãy thấm khô kỹ và đứng cách chảo một khoảng an toàn. Dùng nóng với nước mắm tỏi ớt chua ngọt.

Canh chua và cá nấu ngót

Với canh chua, phi thơm hành tỏi, xào sơ cà chua và dứa rồi chế nước đun sôi. Thả cá vào nấu khoảng 5 phút cho vừa chín tới, nêm vừa ăn và rắc ngò gai, rau ngổ cắt nhỏ. Với món nấu ngót, đun sôi nước cùng cà chua bổ múi cau, thả cá nấu chín tới để thịt không bở. Cuối cùng thêm cần tây, hành hoa và nêm nước mắm, tiêu xay.

Cá bánh lái nướng mỡ hành

Ướp cá với muối ớt, sả băm hoặc sa tế rồi nướng vàng hai mặt. Sau đó rưới mỡ hành nóng và rắc đậu phộng giã dập. Nếu dùng nồi chiên không dầu, cá chín vàng đều, giữ được độ ẩm bên trong và giảm dầu mỡ. Món này ăn cùng bánh tráng, rau sống và mắm nêm.

Cách bảo quản cá bánh lái

Ngăn mát: làm sạch, thấm khô, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp đậy nắp, dùng trong 1-2 ngày.

Cấp đông: chia từng phần vừa ăn, cho vào túi zip hoặc hút chân không, trữ ở âm 18 độ C, giữ chất lượng khoảng 3-6 tháng.

Khô cá: bọc kín bằng giấy báo, cho vào túi nilon buộc chặt, cất ngăn đông để dùng dần.

Lưu ý khi nấu cho bà bầu và trẻ nhỏ

Theo nguồn tham khảo, bà bầu và trẻ nhỏ có thể ăn cá bánh lái vì thịt cá giàu đạm lành tính, omega-3 và khoáng chất. Hãy nấu chín kỹ hoàn toàn và hạn chế gia vị quá cay nóng. Cá cũng kết hợp hài hòa với cà chua, dứa, rau thơm, tiêu xanh, hành ngò hay nghệ tươi.