Cá tráo (còn gọi là cá trao tráo, cá say) là loài cá biển thuộc họ Cá khế, thịt trắng, thớ săn dai, vị ngọt thanh và ít xương dăm. Để món cá giữ được vị ngọt và không bị tanh, bạn cần chọn đúng con cá tươi, sơ chế kỹ và bảo quản đúng cách. Dưới đây là hướng dẫn từng bước, kèm 6 món dễ nấu cho bữa cơm gia đình.

Nhận biết cá tráo biển trước khi mua

Tên gọi cá tráo dễ gây nhầm lẫn do mỗi vùng gọi một kiểu. Bảng dưới đây giúp bạn tra cứu nhanh các thông tin cơ bản.

Thân dẹp hai bên, mắt to tròn là đặc điểm dễ nhận ra của cá tráo

Cá trưởng thành dài khoảng 14 đến 16cm, lưng xanh xám hoặc xanh vàng, bụng trắng bạc, vảy nhỏ và mịn. Cá tráo biển có thân dẹp, sống ở nước mặn. Trong khi đó, cá trao tráo nước ngọt thuộc họ Cá chép, thân tròn và vảy to hơn. Ở nhiều tỉnh miền Trung, "cá tràu" là tên địa phương của cá lóc nước ngọt, hoàn toàn khác cá tráo biển.

Cách chọn mua cá tráo tươi

Cá tươi có mắt trong, mang đỏ tươi và thịt đàn hồi nhanh khi ấn

Kiểm tra lần lượt 3 điểm sau khi chọn cá ngoài chợ:

Mắt cá: trong suốt, sáng, hơi lồi nhẹ, nhìn rõ con ngươi.

Mang cá: vạch nắp mang thấy màu đỏ tươi, bám chặt vào hoa khế, không có nhớt đục.

Thân cá: da sáng bóng, vảy bám chắc. Ấn nhẹ vào lưng thấy thịt săn, đàn hồi nhanh.

Ngược lại, hãy bỏ qua con cá có mắt đục hoặc lõm sâu, mang xám thâm hoặc nâu đen. Cá ấn vào bị lõm không đàn hồi, bụng mềm hoặc lòi ruột là cá để lâu. Cá tươi chỉ có mùi tanh nhẹ của biển, nếu có mùi hôi nồng, mùi khai hoặc hắc lạ thì không nên mua.

Cách sơ chế cá tráo sạch, không tanh

Sơ chế sạch vảy, mang, nội tạng rồi rửa nước muối chanh để khử tanh

Bước 1 - Làm sạch: đánh vảy từ đuôi lên đầu, cắt bỏ vây và mang, mổ bụng lấy sạch nội tạng. Dùng dao cạo kỹ màng đen và đường máu bầm dọc xương sống. Cá sạch khi không còn phần máu bầm bên trong bụng.

Bước 2 - Rửa khử nhớt: rửa cá với nước muối loãng pha chút giấm hoặc nước cốt chanh tươi, rồi xả lại bằng nước sạch. Thân cá hết nhớt, bề mặt sạch và ráo.

Bước 3 - Khử tanh lần cuối: rửa sơ lại bằng một ít rượu trắng hoặc nước vo gạo, sau đó thấm thật khô thân cá bằng khăn giấy.

Mẹo chiên không bắn dầu: rắc một lớp bột mì mỏng vào chảo dầu nóng trước khi thả cá. Cách này giúp hạn chế dầu văng và làm da cá giòn đẹp hơn. Lưu ý cẩn thận với dầu nóng, luôn để cá thật ráo nước trước khi chiên.

6 món ngon dễ nấu từ cá tráo

Cá tráo kho tiêu đậm đà, nước sốt sánh keo ăn cùng cơm nóng

Kho tiêu: chiên sơ hai mặt cho thịt săn chắc, rồi kho liu riu lửa nhỏ với nước mắm, nước màu, hành tím và tiêu giã dập đến khi nước sốt sánh keo.

Nướng muối ớt: khứa nhẹ thân cá, ướp muối hột, ớt hiểm giã nhuyễn, tỏi băm và chút dầu ăn. Nướng trên than hoa hoặc bằng nồi chiên không dầu, ăn kèm bánh tráng và rau sống.

Nấu canh ngót: nấu nước dùng từ cà chua, thơm cắt lát và hành tím phi. Khi nước sôi, thả cá vào nấu chín tới, nêm vừa ăn rồi thêm cần tàu, hành lá, ớt tươi.

Chiên giòn sốt cà chua: chiên ngập dầu đến khi da vàng rụm, vớt ra để ráo. Xào nhuyễn cà chua với hành tỏi, nêm đường, nước mắm, tương ớt rồi rưới lên cá.

Kho thơm (dứa): xếp cá ướp sơ xen kẽ các lát thơm, kho lửa vừa đến khi nước thơm thấm đều vào thớ thịt.

Hấp hành gừng: nhồi gừng thái sợi và đầu hành lá vào bụng cá, hấp cách thủy khoảng 15 phút đến khi thịt chín trắng, chấm nước mắm gừng ớt.

Cách bảo quản cá tráo

Ngăn mát (1-2 ngày): làm sạch, thấm khô, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp đậy nắp.

Ngăn đá (3-6 tháng): chia từng phần vừa ăn, cho vào túi hút chân không hoặc hộp kín, bảo quản ở -18°C.

Rã đông: chuyển cá từ ngăn đá xuống ngăn mát để rã đông chậm qua đêm. Không ngâm nước nóng vì thịt cá dễ bị bở.

Dụng cụ hỗ trợ nấu nhanh, gọn

Nồi chiên không dầu: nướng cá muối ớt chín đều, da giòn, ít khói.

Chảo chống dính sâu lòng: chiên cá nguyên con vàng ruộm, hạn chế dính nát và dầu bắn.

Nồi đất: giữ nhiệt đều, giúp cá kho lên màu đẹp và sánh sốt.

Xửng hấp inox: giữ vị ngọt mọng nước khi hấp hành gừng.

Lưu ý khi dùng cá tráo

Cá có rất ít xương dăm. Với trẻ nhỏ, hãy gỡ bỏ xương sống chính và các xương sườn lớn trước khi cho bé ăn.

Phụ nữ mang thai có thể ăn vì cá cung cấp đạm, DHA và Omega-3. Nên chọn cá tươi có nguồn gốc rõ ràng và nấu chín kỹ.

Theo kinh nghiệm dân gian, nên tránh nấu chung cá với rau kinh giới hoặc uống sữa tươi ngay sau khi ăn để hạn chế nguy cơ khó tiêu.

Giá cá tráo thường dao động khoảng 80.000 đến 150.000 đồng/kg, tùy kích cỡ, mùa đánh bắt và cá tươi sống hay cấp đông.

Với vị ngọt thanh, ít xương dăm và cách chế biến đa dạng từ kho, nướng đến nấu canh, cá tráo là nguyên liệu dễ làm phong phú bữa cơm gia đình. Hãy áp dụng đúng cách chọn mua, sơ chế và bảo quản ở trên để món cá luôn thơm ngon, không tanh.