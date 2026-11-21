Để món cá lù đù (còn gọi là cá đù) thơm ngon, bạn cần làm đúng 4 việc: chọn cá tươi hoặc khô chất lượng, sơ chế sạch màng đen gây tanh, ngâm khử mặn với khô một nắng và bảo quản đúng cách. Cá thuộc họ Sciaenidae, thịt trắng, dày nạc, mềm ngọt, bùi béo và ít xương dăm nên dễ chế biến cho cả gia đình.

Cá lù đù có đặc điểm gì để nhận biết?

Cá lù đù có thân bầu dục thon dài, đầu hơi to và lớp vảy bạc óng ánh. Thịt cá dày, nhiều nạc, hầu như không có xương dăm li ti gây hóc. Họ cá này có khoảng 270 đến 300 loài trên thế giới, riêng vùng biển Việt Nam ghi nhận khoảng 20 loài.

Cá lù đù có thân bầu dục thon dài, đầu hơi to và lớp vảy bạc óng ánh

Một số loại phổ biến gồm cá đù sóc (thân dày, thịt béo), cá đù kẽm (vảy bạc sáng, thịt chắc ngọt), cá đù vàng (thường dùng làm khô) và cá đù đen (vảy sẫm nhưng thịt vẫn mềm thơm).

Theo dữ liệu dinh dưỡng tham khảo, 100g thịt cá lù đù cung cấp khoảng 104 calo, 17.8g protein và 3.2g chất béo. Cá còn chứa Omega-3, DHA, canxi, photpho và vitamin nhóm B.

Cách chọn mua cá lù đù tươi và khô một nắng

Ấn nhẹ thấy thân cá săn chắc, mắt trong, mang đỏ tươi là cá còn tươi ngon

Với cá tươi

Nên chọn: cá có mắt trong, hơi lồi nhẹ; mang đỏ tươi bám chặt vào hoa khế. Ấn nhẹ vào lườn thấy thân săn chắc, đàn hồi tốt, chỉ có mùi tanh nhẹ tự nhiên của biển.

Nên tránh: cá mắt đục, lõm sâu, mang thâm đen xỉn. Thịt mềm nhũn, chảy dịch nhớt hoặc bốc mùi hôi nồng là dấu hiệu cá đã ươn.

Với khô cá một nắng

Nên chọn: miếng cá màu vàng nhạt tự nhiên, da bóng sáng, cầm chắc tay, khô ráo và không nhớt. Ưu tiên loại phơi lạt để dễ điều chỉnh gia vị khi nấu.

Nên tránh: khô cá màu xỉn tối bất thường, có đốm nấm mốc trắng xanh. Nếu ngửi thấy mùi dầu hôi gắt, cá có thể đã bị phơi lại nhiều lần hoặc tẩm hóa chất bảo quản.

Cách sơ chế cá lù đù tươi sạch, không tanh

Sơ chế cá lù đù: đánh vảy, bỏ ruột, cạo màng đen rồi rửa nước muối gừng

Làm sạch bên ngoài: đánh sạch vảy, cắt bỏ vây, mổ bụng và lấy hết ruột cá.

Cạo màng đen: cạo kỹ lớp màng đen dọc bên trong khoang bụng. Đây là bộ phận gây mùi tanh chính.

Rửa khử mùi: rửa cá qua nước muối loãng pha vài lát gừng đập dập hoặc nước cốt chanh, xả lại bằng nước sạch rồi để ráo.

Mẹo ngâm khử mặn cho khô cá đù

Khô cá thường được ướp muối để bảo quản nên dễ bị mặn gắt khi chiên. Nước muối pha loãng là dung dịch đẳng trương, giúp kéo lượng muối trong thớ thịt ra ngoài hiệu quả hơn nước lã.

Ngâm cá: cho khô cá vào nước muối pha loãng hoặc bia trong 15–20 phút. Cá nhả mặn tự nhiên mà không bị bở nát.

Rửa và thấm khô: rửa lại bằng nước ấm, dùng khăn giấy thấm thật khô bề mặt để tránh dầu văng khi chiên.

Chiên giòn: lướt nhẹ thân cá trên mặt dầu sôi trước khi thả hẳn xuống đáy chảo. Đậy nắp ở lửa vừa để nhiệt đều, giúp giòn cả phần xương lưng.

Cách bảo quản cá lù đù

Cá tươi: làm sạch, để ráo, chia thành từng khẩu phần vừa ăn, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc túi hút chân không rồi cho vào ngăn đông.

Khô một nắng: bọc giấy báo bên ngoài, cho vào túi zip kéo kín miệng. Cá giữ được 10–14 ngày ở ngăn mát hoặc 3–6 tháng ở ngăn đá.

Lưu ý: không rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần. Nhiệt độ thay đổi đột ngột làm thịt cá bở và dễ phát sinh nấm mốc.

Gợi ý món ngon từ cá lù đù

Cá lù đù biến tấu thành nhiều món đậm vị: chiên giấm đường, rim mắm, kho tiêu, canh ngót

Khô cá chiên giấm đường: chiên vàng hai mặt, rưới hỗn hợp nước mắm, giấm, đường và ớt băm, đảo nhanh tay trên lửa nhỏ cho thấm vị.

Khô cá rim mắm tỏi ớt: chiên giòn rồi áo đều sốt nước mắm pha đường, ớt băm và tỏi phi.

Cá tươi chiên sả ớt: khứa nhẹ hai bên thân, ướp sả băm, ớt tươi và chút muối rồi chiên ngập dầu đến khi vàng.

Cá kho tiêu: kho với nước dừa tươi, tiêu xanh, hành tím và nước màu ở lửa nhỏ để thịt săn chắc, không vỡ.

Canh cá nấu cà chua, cần tây: nước dùng trong, vị ngọt thanh, chua dịu, phù hợp bữa cơm ngày nóng.

Cơm chiên khô cá xé: chiên chín cá, gỡ sạch xương, xé nhỏ rồi đảo cùng cơm nguội và trứng gà.

Một số câu hỏi thường gặp

Trẻ nhỏ và người lớn tuổi ăn cá lù đù được không? Cá chỉ có xương sống lớn và xương sườn to, hầu như không có xương dăm li ti, lại dễ lọc phi lê nên có thể dùng an toàn.

Phụ nữ mang thai có ăn được không? Có thể bổ sung nhờ đạm dễ tiêu, Omega-3 và canxi. Tuy nhiên, cần chọn cá tươi sạch và nấu chín kỹ hoàn toàn.

Nhìn chung, chỉ cần chọn cá đúng dấu hiệu, cạo sạch màng đen, ngâm khử mặn đủ 15–20 phút và bảo quản đúng cách, bạn có thể chế biến cá lù đù thành nhiều món đậm vị ngay tại nhà.