Cách chọn mua, sơ chế cá liệt tươi không nát và gợi ý 6 món đưa cơm từ canh khế đến kho nghệ
Cá liệt thịt trắng mềm, vị ngọt thanh, giá bình dân. Bài viết hướng dẫn cách chọn cá tươi, sơ chế sạch nhớt, bảo quản 2–3 tháng và chế biến 6 món ngon đưa cơm.
Cá liệt (họ Leiognathidae) là loài cá biển nhỏ, thân dẹt, vảy ánh bạc, thịt trắng mềm và ngọt thanh. Thịt cá mỏng nên dễ nát nếu chọn sai cá hoặc nấu quá lửa. Chỉ cần nắm 3 khâu là chọn cá tươi, sơ chế nhẹ tay và canh thời gian nấu, bạn có thể làm nhiều món đưa cơm từ nguyên liệu này.
Nhận biết cá liệt để không mua nhầm
Cá liệt phân bố nhiều ở vịnh Bắc Bộ và duyên hải miền Trung, thường sống ở vùng nước nông ven bờ hoặc cửa sông. Cá ăn sinh vật phù du nên ruột khá sạch và thịt giữ được vị ngọt tự nhiên.
Ngoài chợ, bạn thường gặp hai loại chính:
Cá liệt búa: thân to, mình dày, nhiều thịt, hợp để kho hoặc nấu canh.
Cá liệt chỉ: nhỏ và mỏng mình hơn, thịt ngọt, hợp để chiên giòn hoặc kho tiêu.
Đừng nhầm với cá bánh lái (mình dày, to hơn) hay cá đối (đầu dẹt, thân thuôn tròn). Cá liệt có thân mỏng dẹt và ánh bạc.
Bước 1: Chọn mua cá liệt tươi, dày thịt
Nên chọn cá liệt búa hoặc liệt chỉ cỡ khoảng 3 ngón tay để thịt dày hơn. Cá tươi có các dấu hiệu sau:
Mắt: trong veo, sáng và hơi lồi nhẹ.
Da và thân: bóng ánh bạc, thân cứng, cầm lên thấy đầm tay.
Mang: khép chặt, bên trong đỏ tươi. Ấn nhẹ vào thân thấy thịt đàn hồi, không để lại vết lõm.
Tránh mua cá có mắt đục, lõm sâu, bụng mềm nhũn, chảy nhiều nhớt hoặc có mùi tanh nồng, mùi lạ.
Bước 2: Sơ chế cá liệt sạch, không nát
Thịt cá mềm nên mọi thao tác cần nhẹ tay.
Đánh vảy, cắt vây: dùng dao cạo nhẹ lớp vảy mỏng, rồi dùng kéo cắt bỏ mang và các vây sắc nhọn.
Làm sạch ruột: với cá nhỏ, bóp nhẹ phần bụng dưới để đẩy phân ra ngoài và giữ lại túi trứng nếu có.
Khử nhớt, khử tanh: rửa cá với nước muối loãng pha thêm chút nước cốt chanh hoặc gừng giã dập.
Để ráo: xả lại dưới vòi nước chảy nhẹ, đặt lên rổ cho ráo hoàn toàn rồi mới tẩm ướp.
Bước 3: Chọn món và nắm mẹo nấu từng món
Canh cá liệt nấu ngót thơm cà
Xào chín thơm và cà chua trước, đun sôi nước rồi mới thả cá vào. Đổ bỏ phần nước ướp đọng máu ở đĩa để bớt tanh. Chỉ cần nấu sôi bùng khoảng 3–5 phút rồi tắt bếp, nấu lâu cá sẽ bở nát.
Cá liệt kho lớt tiêu ớt
Ướp cá với nước mắm, tiêu, chút giấm và ớt bẻ đôi. Kho lửa nhỏ liu riu và không châm thêm nước để thịt cá săn chắc, thấm vị.
Cá liệt chiên nghệ
Ướp cá với ít bột nghệ trước khi chiên để da se lại, đỡ nát thịt và ít bắn dầu khi trở mặt. Dùng nóng với cơm trắng hoặc cuốn bánh tráng rau sống chấm nước mắm tỏi ớt.
An toàn: để cá thật ráo nước trước khi cho vào chảo dầu nóng và lật cá nhẹ tay để tránh dầu bắn.
Canh cá liệt nấu khế chua
Thái khế xanh lát mỏng, xào sơ với hành tím cho dậy mùi, nấu cùng nước dùng sôi rồi mới cho cá vào. Khi tắt bếp, thêm hành lá và ngò gai thái nhỏ.
Cá liệt kho nghệ
Món có nước kho sánh đậm, thơm mùi nghệ tươi, sả và tiêu xay. Hợp với ngày mưa se lạnh, chan nước kho với cơm nóng.
Cá liệt nướng mọi
Để cá thật ráo, nướng trực tiếp trên than hoa đến khi da hơi xém vàng và dậy mùi. Chấm muối ớt chanh xanh khi còn nóng.
Bảo quản cá liệt trong tủ lạnh
Ngăn mát: sơ chế sạch, thấm khô bằng khăn giấy, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc đựng hộp có nắp. Dùng trong 1–2 ngày.
Ngăn đá: chia cá thành từng phần vừa ăn, đựng hộp nhỏ, có thể châm chút nước muối loãng ngập mặt cá. Cá giữ được 2–3 tháng.
Rã đông: chuyển từ ngăn đá xuống ngăn mát để rã đông tự nhiên qua đêm. Không ngâm nước nóng vì thịt cá sẽ bở nát.
Lưu ý khi dùng cá liệt
Cá có nhiều xương dăm nhỏ. Với trẻ nhỏ, người lớn cần gỡ thịt cẩn thận hoặc băm nhuyễn phần thịt đã lọc xương để nấu cháo.
Phụ nữ mang thai có thể ăn ở mức hợp lý. Cá liệt là cá biển nhỏ ăn sinh vật phù du nên thường được xem là ít nguy cơ tích tụ kim loại nặng hơn các loài cá lớn.
Cá có mặt quanh năm, nhưng mùa rộ và ngon thường từ khoảng tháng 9 âm lịch đến hết đầu mùa xuân hoặc vào mùa gió nồm mùa hè.
Về dinh dưỡng, cá liệt có thể cung cấp đạm dễ tiêu, canxi, photpho, omega-3 và vitamin nhóm B. Đây là thông tin tham khảo phổ thông, không thay thế tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.
Nhìn chung, chọn cá mắt trong, mang đỏ, sơ chế nhẹ tay và nấu đúng thời gian là cách giúp cá liệt giữ được vị ngọt và hình dáng khi lên mâm cơm.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cach-chon-mua-so-che-ca-liet-tuoi-khong-nat-va-goi-y-6-mon-dua-com-tu-canh-khe-den-kho-nghe-3359324.html