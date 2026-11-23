Cá liệt (họ Leiognathidae) là loài cá biển nhỏ, thân dẹt, vảy ánh bạc, thịt trắng mềm và ngọt thanh. Thịt cá mỏng nên dễ nát nếu chọn sai cá hoặc nấu quá lửa. Chỉ cần nắm 3 khâu là chọn cá tươi, sơ chế nhẹ tay và canh thời gian nấu, bạn có thể làm nhiều món đưa cơm từ nguyên liệu này.

Nhận biết cá liệt để không mua nhầm

Cá liệt phân bố nhiều ở vịnh Bắc Bộ và duyên hải miền Trung, thường sống ở vùng nước nông ven bờ hoặc cửa sông. Cá ăn sinh vật phù du nên ruột khá sạch và thịt giữ được vị ngọt tự nhiên.

Thân hình thoi dẹt và lớp vảy mỏng ánh bạc của cá liệt

Ngoài chợ, bạn thường gặp hai loại chính:

Cá liệt búa: thân to, mình dày, nhiều thịt, hợp để kho hoặc nấu canh.

Cá liệt chỉ: nhỏ và mỏng mình hơn, thịt ngọt, hợp để chiên giòn hoặc kho tiêu.

Đừng nhầm với cá bánh lái (mình dày, to hơn) hay cá đối (đầu dẹt, thân thuôn tròn). Cá liệt có thân mỏng dẹt và ánh bạc.

Bước 1: Chọn mua cá liệt tươi, dày thịt

Nên chọn cá liệt búa hoặc liệt chỉ cỡ khoảng 3 ngón tay để thịt dày hơn. Cá tươi có các dấu hiệu sau:

Mắt: trong veo, sáng và hơi lồi nhẹ.

Da và thân: bóng ánh bạc, thân cứng, cầm lên thấy đầm tay.

Mang: khép chặt, bên trong đỏ tươi. Ấn nhẹ vào thân thấy thịt đàn hồi, không để lại vết lõm.

Chọn cá liệt mắt trong, mang đỏ tươi và thân cứng chắc

Tránh mua cá có mắt đục, lõm sâu, bụng mềm nhũn, chảy nhiều nhớt hoặc có mùi tanh nồng, mùi lạ.

Bước 2: Sơ chế cá liệt sạch, không nát

Thịt cá mềm nên mọi thao tác cần nhẹ tay.

Đánh vảy, cắt vây: dùng dao cạo nhẹ lớp vảy mỏng, rồi dùng kéo cắt bỏ mang và các vây sắc nhọn.

Làm sạch ruột: với cá nhỏ, bóp nhẹ phần bụng dưới để đẩy phân ra ngoài và giữ lại túi trứng nếu có.

Khử nhớt, khử tanh: rửa cá với nước muối loãng pha thêm chút nước cốt chanh hoặc gừng giã dập.

Để ráo: xả lại dưới vòi nước chảy nhẹ, đặt lên rổ cho ráo hoàn toàn rồi mới tẩm ướp.

Sơ chế nhẹ nhàng để cá liệt không bị nát

Bước 3: Chọn món và nắm mẹo nấu từng món

Canh cá liệt nấu ngót thơm cà

Xào chín thơm và cà chua trước, đun sôi nước rồi mới thả cá vào. Đổ bỏ phần nước ướp đọng máu ở đĩa để bớt tanh. Chỉ cần nấu sôi bùng khoảng 3–5 phút rồi tắt bếp, nấu lâu cá sẽ bở nát.

Cá liệt kho lớt tiêu ớt

Ướp cá với nước mắm, tiêu, chút giấm và ớt bẻ đôi. Kho lửa nhỏ liu riu và không châm thêm nước để thịt cá săn chắc, thấm vị.

Cá liệt chiên nghệ

Ướp cá với ít bột nghệ trước khi chiên để da se lại, đỡ nát thịt và ít bắn dầu khi trở mặt. Dùng nóng với cơm trắng hoặc cuốn bánh tráng rau sống chấm nước mắm tỏi ớt.

Cá liệt chiên nghệ giòn rụm, ít bắn dầu nhờ chảo sâu lòng

An toàn: để cá thật ráo nước trước khi cho vào chảo dầu nóng và lật cá nhẹ tay để tránh dầu bắn.

Canh cá liệt nấu khế chua

Thái khế xanh lát mỏng, xào sơ với hành tím cho dậy mùi, nấu cùng nước dùng sôi rồi mới cho cá vào. Khi tắt bếp, thêm hành lá và ngò gai thái nhỏ.

Cá liệt kho nghệ

Món có nước kho sánh đậm, thơm mùi nghệ tươi, sả và tiêu xay. Hợp với ngày mưa se lạnh, chan nước kho với cơm nóng.

Cá liệt nướng mọi

Để cá thật ráo, nướng trực tiếp trên than hoa đến khi da hơi xém vàng và dậy mùi. Chấm muối ớt chanh xanh khi còn nóng.

Bảo quản cá liệt trong tủ lạnh

Ngăn mát: sơ chế sạch, thấm khô bằng khăn giấy, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc đựng hộp có nắp. Dùng trong 1–2 ngày.

Ngăn đá: chia cá thành từng phần vừa ăn, đựng hộp nhỏ, có thể châm chút nước muối loãng ngập mặt cá. Cá giữ được 2–3 tháng.

Rã đông: chuyển từ ngăn đá xuống ngăn mát để rã đông tự nhiên qua đêm. Không ngâm nước nóng vì thịt cá sẽ bở nát.

Lưu ý khi dùng cá liệt

Cá có nhiều xương dăm nhỏ. Với trẻ nhỏ, người lớn cần gỡ thịt cẩn thận hoặc băm nhuyễn phần thịt đã lọc xương để nấu cháo.

Phụ nữ mang thai có thể ăn ở mức hợp lý. Cá liệt là cá biển nhỏ ăn sinh vật phù du nên thường được xem là ít nguy cơ tích tụ kim loại nặng hơn các loài cá lớn.

Cá có mặt quanh năm, nhưng mùa rộ và ngon thường từ khoảng tháng 9 âm lịch đến hết đầu mùa xuân hoặc vào mùa gió nồm mùa hè.

Về dinh dưỡng, cá liệt có thể cung cấp đạm dễ tiêu, canxi, photpho, omega-3 và vitamin nhóm B. Đây là thông tin tham khảo phổ thông, không thay thế tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.

Nhìn chung, chọn cá mắt trong, mang đỏ, sơ chế nhẹ tay và nấu đúng thời gian là cách giúp cá liệt giữ được vị ngọt và hình dáng khi lên mâm cơm.