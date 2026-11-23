Cá lạc (còn gọi là cá dưa xám) là cá biển thân dài hình lươn, thịt trắng dai, vị ngọt thanh và béo bùi. Để nấu ngon, bạn cần làm đúng ba việc: chọn cá tươi, chà sạch lớp nhớt và khía đứt xương dăm trước khi chế biến. Cách làm này áp dụng được cho các món kho nghệ sả, nhúng mẻ, canh chua lá dít, nướng than hoa hay chiên sả ớt.

Nhận biết cá lạc qua hình dáng và loại cá phổ biến

Cá lạc có tên khoa học là Muraenesox cinereus, thuộc họ cá dưa. Loài cá này sống ở tầng đáy vùng biển sâu và phân bố tại Phú Yên, Cần Giờ, Cà Mau, Phú Quốc. Cá trưởng thành dài trung bình 1,5 đến 2 mét, thân tròn dài, da trơn láng không vảy, miệng dài nhọn với nhiều răng sắc.

Cá lạc thân tròn dài, da trơn láng, đầu nhọn đặc trưng của họ cá dưa

Ngoài chợ, bạn thường gặp hai loại cá lạc:

Cá lạc vàng: da ngả ánh vàng nhẹ, thịt béo ngậy, hợp kho nghệ hoặc nướng.

Cá lạc ù xám bạc: thân to tròn, thớ thịt dày và săn chắc, hợp nhúng mẻ, nấu lẩu hoặc canh chua.

Cách chọn mua cá lạc tươi

Quan sát kỹ các dấu hiệu bên ngoài trước khi mua:

Da và mắt: da trơn bóng, có ánh kim tự nhiên; mắt hơi lồi và trong suốt.

Mang và miệng: mang đỏ tươi, bám chặt, không có nhớt đục; miệng cá khép kín.

Độ đàn hồi: ấn nhẹ thấy thịt chắc, đàn hồi nhanh và không để lại vết lõm.

Mùi: chỉ có mùi tanh mặn đặc trưng của hải sản, không có mùi hôi lạ.

Mắt trong, mang đỏ tươi và thịt đàn hồi là dấu hiệu cá lạc còn tươi

Về kích cỡ, nên mua con to hẳn (trên 2–3kg) hoặc con thật nhỏ. Cá cỡ lỡ cỡ có mật độ xương dăm dày và khó xử lý nhất.

Tránh mua cá có mắt đục, lõm sâu; da xỉn màu hoặc bong tróc; mang thâm đen hoặc nâu sẫm, có mùi nồng khó chịu; thân mềm nhũn, chảy nhớt đục.

Cách sơ chế cá lạc sạch nhớt, hết tanh

Da cá lạc trơn và có lớp nhớt dày nên cần làm sạch kỹ theo 3 bước sau:

Chà muối hột với chanh. Dùng muối hột kết hợp nước cốt chanh hoặc giấm chà đều thân cá, rồi dùng sống dao cạo sạch nhớt. Cá đạt yêu cầu khi da không còn trơn nhầy.

Rửa khử mùi tanh. Rửa lại cá bằng nước vo gạo hoặc rượu trắng pha loãng. Cá sạch mùi tanh gắt sau bước này.

Mổ bụng làm sạch. Bỏ ruột, cạo sạch màng đen trong khoang bụng và rửa lại với nước sạch. Giữ lại bong bóng cá để chế biến món ngon.

Chà muối hột cùng chanh giúp cạo sạch lớp nhớt và khử mùi tanh

Mẹo khía thịt để xử lý xương dăm

Một con cá lạc dài khoảng 1,1m có thể chứa khoảng 3.500 xương dăm nhỏ, tập trung nhiều ở phần thân dưới và đuôi. Thay vì bỏ phần đuôi, hãy dùng dao thật bén khía chéo thịt thật mỏng, đều tay và sâu sát xương sống ở cả hai mặt để cắt đứt xương dăm. Khi nấu chín, các đoạn xương nhỏ sẽ mềm ra, giúp việc ăn an toàn hơn.

Lưu ý an toàn: dùng thớt chắc, giữ chặt thân cá khi khía để tránh trượt dao. Với trẻ nhỏ, bạn nên lọc kỹ xương dăm trước khi cho ăn.

Các món ngon dễ nấu từ cá lạc

Cá lạc kho nghệ sả

Cắt cá thành khúc, chiên sơ cho săn mặt thịt rồi kho cùng nghệ tươi giã nhuyễn, sả băm, ớt và nước mắm. Chỉ cho lượng nước rất ít để thịt cá săn chắc, thấm gia vị mà không bị bở nát. Món có màu vàng ươm, vị cay nồng, rất đưa cơm.

Cá lạc kho nghệ sả thấm vị, màu vàng ươm bắt mắt rất đưa cơm

Cá lạc nhúng mẻ

Nước dùng nấu từ cơm mẻ lọc mịn, nước dừa tươi, sả đập dập và chút ớt cho vị chua dịu. Nhúng từng lát cá đã khía sạch xương vừa chín tới rồi cuốn bánh tráng cùng rau sống.

Canh chua cá lạc nấu lá dít

Nấu cá cùng cà chua, thơm, đậu bắp và bạc hà, vị chua lấy từ lá dít hoặc me non. Nêm vừa ăn rồi rắc ngò gai, rau om thái nhỏ. Tô canh có nước trong, vị chua dịu, giúp giải ngấy.

Cá lạc chiên muối sả ớt

Ướp cá cắt khúc với muối ớt và sả băm nhuyễn, sau đó chiên vàng hai mặt. Thành phẩm giòn rụm bên ngoài, thịt bên trong vẫn mềm ngọt.

Cá lạc nướng than hoa và lẩu cá lạc nước dừa

Cá tẩm ướp đậm đà, nướng trên than hồng đến khi chín vàng, chấm muối ớt xanh. Với lẩu, dùng nước dừa tươi làm nền, thêm sả ớt, ăn kèm bún tươi, rau muống và hoa chuối bào.

Cách bảo quản cá lạc

Ngăn mát (dưới 24 giờ): sơ chế sạch nhớt, cắt khúc, thấm khô bằng khăn giấy, bọc kín màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp đậy kín.

Ngăn đá (1–2 tháng): chia cá thành từng phần vừa đủ mỗi bữa, cho vào túi zip hoặc hút chân không. Khi nấu, chuyển xuống ngăn mát để rã đông từ từ.

Dụng cụ giúp chế biến nhanh gọn

Chảo chống dính lòng sâu: chiên hoặc áp chảo cá vàng đều, không dính nát.

Bếp ga mini hoặc bếp từ kèm nồi lẩu inox: giữ nước sôi đều khi nhúng mẻ, ăn lẩu.

Nồi chiên không dầu hoặc lò nướng: nướng cá chín đều, giữ độ ẩm, không ám khói than.

Dao thái bén và thớt kháng khuẩn: khía xương dăm và cắt khúc chuẩn xác, đảm bảo vệ sinh.

Giải đáp nhanh về cá lạc

Cá lạc có phải cá thác lác không? Không. Cá lạc là cá biển thân tròn dài dạng lươn, còn cá thác lác là cá nước ngọt thân dẹp, thường dùng nạo thịt làm chả.

Giá cá lạc tươi bao nhiêu? Giá tham khảo khoảng 220.000 đến 400.000 đồng/kg, tùy kích thước, mùa vụ và vùng miền. Cá lớn thường có giá cao hơn cá nhỏ.

Bong bóng cá lạc dùng để làm gì? Bong bóng chứa nhiều collagen tự nhiên, vị ngọt bùi, kết cấu giòn dai, thường dùng trong các món hầm bồi bổ.

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ ăn được không? Có thể ăn với lượng vừa phải để bổ sung đạm, omega-3 và vitamin A. Do cá biển có thể chứa thủy ngân, nên chọn cá kích thước nhỏ, lọc kỹ xương dăm và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.

Về dinh dưỡng, 100g thịt cá lạc chứa khoảng 15–20g protein, cùng omega-3 và vitamin A. Nắm vững mẹo chọn cá tươi, làm sạch nhớt và khía đứt xương dăm, bạn có thể tự tin nấu nhiều món ngon từ loại cá biển này.