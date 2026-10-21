Cách chăm sóc da khô ngứa khi trời hanh khô

Vì sao da dễ bị khô ngứa khi trời hanh khô?

Chăm sóc da khô vào mùa lạnh cần bắt đầu từ việc hiểu nguyên nhân khiến da mất độ ẩm. Bình thường, hàng rào bảo vệ da giúp giữ nước và hạn chế các tác nhân gây kích ứng. Khi nhiệt độ và độ ẩm không khí giảm, nước dễ thoát qua da hơn, khiến bề mặt da khô ráp, bong tróc và nhạy cảm.

Thời tiết lạnh cũng có thể làm giảm hoạt động của tuyến bã nhờn, khiến lượng dầu tự nhiên trên da ít đi. Hàng rào bảo vệ da suy yếu làm tăng nguy cơ kích ứng và ngứa, đặc biệt ở người có làn da nhạy cảm hoặc mắc bệnh chàm, viêm da cơ địa.

Tắm nước quá nóng là thói quen phổ biến vào mùa lạnh nhưng có thể làm mất lớp dầu tự nhiên trên da, khiến da khô và ngứa hơn. Tắm quá lâu cũng làm tăng nguy cơ mất độ ẩm.

Khi thời tiết khô hanh, da dễ bị khô và ngứa. Ảnh minh họa AI.

Bên cạnh đó, xà phòng có tính tẩy rửa mạnh, sản phẩm chứa hương liệu hoặc việc chà xát da quá mức có thể gây kích ứng. Khi bị ngứa, gãi mạnh dễ làm trầy xước da, tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Mẹo chăm sóc da khô ngứa

Dưỡng ẩm thường xuyên, đúng thời điểm

Dưỡng ẩm là bước quan trọng giúp cải thiện tình trạng da khô. Nên ưu tiên kem dưỡng không hương liệu, có các thành phần như glycerin, ceramide hoặc petrolatum để hỗ trợ giữ nước và củng cố hàng rào bảo vệ da.

Thoa kem dưỡng ngay sau khi tắm, khi da còn hơi ẩm, giúp hạn chế mất nước. Với những vùng da khô nhiều như khuỷu tay, đầu gối và gót chân, có thể dùng sản phẩm có kết cấu đặc hơn. Nếu da dễ kích ứng, nên thử sản phẩm mới trên một vùng nhỏ trước khi sử dụng rộng rãi.

Tắm nước ấm vừa phải, tránh chất tẩy rửa mạnh

Nên tắm bằng nước ấm, không quá nóng, trong khoảng 5 - 10 phút. Chọn sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, không hương liệu và tránh chà xát mạnh. Sau khi tắm, dùng khăn mềm thấm nhẹ nước trên da rồi thoa kem dưỡng.

Duy trì độ ẩm trong phòng

Không khí khô và thiết bị sưởi có thể khiến da mất nước nhiều hơn. Có thể sử dụng máy tạo độ ẩm khi cần, đồng thời vệ sinh thiết bị thường xuyên để hạn chế nấm mốc và vi khuẩn. Không nhất thiết phải duy trì một mức độ ẩm cố định; nên điều chỉnh phù hợp với môi trường và tránh để phòng quá ẩm.

Mặc quần áo mềm mại, hạn chế ma sát

Vải len thô hoặc một số loại sợi tổng hợp có thể cọ xát, gây khó chịu cho da nhạy cảm. Nên chọn quần áo mềm, thoáng khí, ưu tiên cotton ở lớp tiếp xúc trực tiếp với da. Tránh mặc đồ quá chật hoặc sử dụng nước giặt, nước xả có hương liệu nếu da dễ kích ứng.

Ăn uống cân đối, uống đủ nước

Uống đủ nước theo nhu cầu giúp duy trì trạng thái hydrat hóa của cơ thể, nhưng uống nhiều nước hơn mức cần thiết không đồng nghĩa với việc da sẽ hết khô. Chế độ ăn đa dạng, có cá, các loại hạt, rau xanh và trái cây giúp cung cấp chất béo thiết yếu, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe làn da.

Thận trọng khi dùng nguyên liệu tự nhiên

Bột yến mạch dạng keo dùng ngoài da có thể giúp làm dịu một số trường hợp da khô, ngứa. Tuy nhiên, không nên tự ý dùng các nguyên liệu chưa rõ độ an toàn hoặc gel nha đam có thêm hương liệu, chất bảo quản dễ gây kích ứng. Nếu da đang trầy xước, rỉ dịch hoặc viêm đỏ nhiều, cần tránh tự thử các biện pháp tại nhà.

Khi nào cần đi khám da liễu?

Chăm sóc da cần kết hợp từ dưỡng da bên ngoài đến dinh dưỡng bên trong. Ảnh minh họa AI.

Nếu tình trạng khô ngứa kéo dài, tái phát thường xuyên, ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc không cải thiện dù đã dưỡng ẩm và thay đổi thói quen sinh hoạt, nên đi khám da liễu. Đặc biệt, cần khám sớm khi da sưng đỏ, đau, nứt chảy máu, rỉ dịch hoặc xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng.

Khô ngứa mùa lạnh có thể chỉ là tình trạng da mất độ ẩm nhưng đôi khi liên quan đến viêm da cơ địa hoặc bệnh lý khác. Bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Duy trì thói quen chăm sóc da dịu nhẹ, dưỡng ẩm đều đặn và hạn chế các yếu tố gây kích ứng là cách thiết thực giúp da dễ chịu hơn trong mùa hanh khô.