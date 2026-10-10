Cách cập nhật lịch cắt điện tại Hải Phòng chi tiết để chủ động sắp xếp sinh hoạt gia đình

Điện lực Hải Phòng triển khai kế hoạch tạm ngừng cấp điện luân phiên tại nhiều khu vực nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống lưới điện trung, hạ áp. Việc nắm bắt lịch cắt điện cụ thể giúp các gia đình và hộ sản xuất chủ động phương án tích trữ nước, bảo quản thực phẩm cũng như bảo vệ các thiết bị gia dụng giá trị cao.

Lịch tạm ngừng cấp điện chi tiết tại các khu vực Hải Phòng

Công tác kiểm tra định kỳ được phân bổ theo từng khung giờ và địa bàn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Dưới đây là danh sách các mốc thời gian và điểm cấp điện nằm trong kế hoạch kỹ thuật:

Tại một số khu vực như Tiên Lãng, Thanh Miện, Cẩm Giàng và Tứ Kỳ, hệ thống chưa ghi nhận kế hoạch cắt điện trong các ngày tới.

Lý do kỹ thuật dẫn đến việc tạm ngừng cấp điện

Hoạt động ngắt điện tạm thời phục vụ công tác thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ lưới điện trung áp và hạ áp. Đây là quy trình bắt buộc nhằm rà soát tải trọng, kiểm tra đường dây và ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trước khi xảy ra sự cố đột xuất.

Bên cạnh đó, việc ngắt điện còn bảo đảm an toàn lao động cho đội ngũ công nhân khi đấu nối và nâng cấp các trạm biến áp mới. Ngay sau khi hoàn tất nghiệm thu kỹ thuật, nguồn điện sẽ được cấp trở lại phục vụ sinh hoạt.

Mẹo chuẩn bị và sử dụng thiết bị an toàn trong thời gian mất điện

Để hạn chế gián đoạn công việc và bảo vệ các thiết bị điện tử đắt tiền, người dân nên thực hiện theo các bước sau:

Sạc đầy các nguồn năng lượng dự phòng: Nạp đầy pin điện thoại, đèn sạc chiếu sáng và sạc dự phòng từ tối hôm trước ngày có lịch bảo trì.

Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh: Hạn chế mở cửa tủ lạnh nhiều lần khi mất điện để giữ nhiệt độ lạnh bên trong, giúp thực phẩm không bị hư hỏng.

Rút phích cắm các thiết bị nhạy cảm: Rút dây nguồn của tivi, máy tính, điều hòa nhiệt độ để phòng ngừa hiện tượng xung điện áp đột ngột khi dòng điện được kết nối trở lại.

Theo dõi cập nhật từ nguồn chính thống: Lịch cắt điện có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy theo tiến độ thực địa. Người dân có thể theo dõi thông tin trực tiếp qua trang chăm sóc khách hàng của ngành điện lực để nắm bắt thời gian đóng điện sớm nhất.