Cách cập nhật iOS 27.2 RC để dùng ổn định như bản chính thức

Ảnh: Zollotech.

Cách cập nhật iOS 27.2 RC

Bước 1. Bạn nhấn vào đường link này để đăng ký chương trình Apple Developer nếu chưa có. Đăng nhập bằng Apple ID (tài khoản iCloud) đang dùng trên máy. Chấp nhận các điều khoản dịch vụ của Apple.

Bước 2. Bạn mở ứng dụng Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

Bước 3. Bạn chọn mục Bản cập nhật beta, chọn iOS 27 beta công khai hay dành cho nhà phát triển đều được. Sau đó quay lại giao diện Cập nhật phần mềm và chọn Cập nhật bây giờ.

iOS 27.2 RC có gì?

Hoàn thiện các tính năng AI & Siri: Tối ưu hóa tính năng thông minh và bổ sung các ngôn ngữ mới cho Siri.

Sửa lỗi & tăng cường hiệu năng: Vá các lỗi tồn đọng từ các bản Beta trước, nâng cao hiệu suất tổng thể và độ ổn định của hệ thống trước khi phát hành chính thức.